Cómo será la nueva película de Spider-Man: la aventura callejera que Tom Holland califica de “absoluto oro”

A menos de seis meses para que se estrene Spiderman: Bran new day, Marvel todavía no lanza el trailer oficial para el público. Sin embargo, la empresa ha regalado pequeños vistazos de cómo se verá la película que llegará a cines el 31 de julio de 2026.

En un video publicado por Sony Pictures, se puede ver el traje que ocupará el actor Tom Holland para dar vida a Spider-man. La vestimenta dista de los uniformes que ocupó el arácnido en la trilogía anterior, donde destacaba la tecnología del héroe Tony Stark. En este caso, hicieron uno más clásico, lo que da luces del tono que tendrá el largometraje.

Una aventura callejera

La última película del arácnido terminó con el personaje en una vida completamente distinta. Por un hechizo de Doctor Strange, el mundo completo se olvidó de la existencia de Peter Parker. Ahora, sin su tía May Parker y sin sus amigos, el trepamuros se tendrá que enfrentar a una nueva aventura.

Para esta entrega, el tono de la película cambiará radicalmente. Si en la película anterior el multiverso fue el centro de atención, en esta se espera que sea el combate del crimen en las calles de Nueva York. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, adelantó de qué tratará Spiderman: Brand New Day. “Es él estando solo, dedicado a salvar la ciudad”, dijo para GamesRadar+.

La reunión de los Spider-men en la película anterior, que tuvo un foco multiversal.

En entrevista con Complex, Tom Holland ha admitido que busca en las redes qué espera el público de la cinta para encajar con ese tono. “Fui donde Marvel y dije ‘deberíamos hacer esto’ y creo que es exactamente lo que estamos haciendo. (...) Estamos filmando absoluto oro”, enfatizó.

El director Destin Daniel Cretton expresó su agrado sobre los cambios respecto a la trilogía anterior del personaje. “Obviamente, sigue siendo el Spider-manque todos aman, pero en un nuevo capítulo de su vida, ese cambio de tono fue algo muy emocionante para mí”.

Además, el director ha recibido elogios por la serie de Wonderman. En ella, el acento se aleja del tono del héroe, para centrarse en una historia más personal. Un antecedente que puede dar pistas del rumbo que tendrá Spider-man en esta entrega.

Pese a que Kevin Fiege destaca que el superhéroe estará solo, ya se han confirmado personajes que serán parte del cast. Por un lado, vuelven Zendaya interpretando al interés amoroso del protagonista, Michelle Jones Watson; y Jacob Batalon como el mejor amigo de Peter, Ned Leeds.

Zendaya regresará en su papel de Michelle Jones Watson en Spider-man: Brand New Day

Por otro, personajes reconocidos de la Casa de las Ideas harán su primera aparición en películas del Hombre-Araña. El cast contempla la participación de Mark Ruffalo como Hulk y Jon Bernthal en el rol de The Punisher.

El enemigo confirmado que enfrentará el héroe de Nueva York está El Escorpión, interpretado por Michael Mando. El actor vuelve a dar vida al personaje después de haber hecho una breve aparición en su película de 2017.

Una de las noticias que más sorprendió al público fue la inclusión de una de las actrices estrella de Stranger things. Sadie Sink estará en la cuarta entrega de la saga de Spiderman. Aunque el personaje que interpretará todavía no ha sido confirmado, los fans han barajado los papeles de Mayday Parker (hija de Peter Parker), Jean Grey (integrante de los X-Men) y otros roles secundarios.

Sadie Sink se une al reparto de “Spider-Man 4″ junto a Tom Holland.

Las teorías sobre su personaje han encontrado fundamento esencialmente en que la actriz es pelirroja. Sadie Sink ha respondido a estos comentarios, lo que podría ser una pista. “Mucha gente olvida que el color del pelo puede cambiar, pero sí, entiendo todas las teorías”, dijo a Entertainment Weekly.

La antesala a Doomsday

La franquicia de Spider-man es uno de los caballos de batalla de Marvel. Esto es visible en las cifras de recaudación que ha tenido el arácnido desde que llegó al Universo Cinematográfico (MCU). Sin ir más lejos, la tercera entrega de la saga consiguió ser el primer blockbuster tras la pandemia y consiguió 1900 millones de dólares en la taquilla mundial.

Esto puede ser un punto importante para Marvel, empresa que en 2025 no pudo colocar ninguno de sus títulos entre las más taquilleras del año. Además, incluso Kevin Feige reconoce que el público general tiene una fatiga con los personajes de la Casa de las Ideas.

Robert Downey Jr. interpretará al villano Doctor Doom en la entrega de Avengers

Spider-man: Brand New Day se lanzará en julio de 2026, mientras que Avengers: Doomsday llegará a la gran pantalla el 18 de diciembre del mismo año. Es decir, la entrega del arácnido será la antesala del gran proyecto que prepara Marvel.