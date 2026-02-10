SUSCRÍBETE POR $1100
    Culto

    “Pato” Pimienta revela detalles de la vuelta de El Club de la Comedia y desdramatiza críticas de ex miembros

    En conversación con Culto, el director creativo de la nueva versión del programa de Chilevisión destacó que ha mantenido conversaciones "francas y gratas" con el elenco original. Además, adelantó la participación del comediante Diego Urrutia.

    Por 
    Daniel Cañete
    “Pato” Pimienta revela detalles de la vuelta de El Club de la Comedia y desdramatiza críticas de ex miembros

    El Club de la Comedia volverá a las pantallas de Chilevisión en marzo de 2026 en horario prime. ¿El día? Los jueves. El equipo del canal ya ha confirmado un elenco completamente renovado, donde destaca la mezcla entre comediantes jóvenes y humoristas de mayor trayectoria. Algunos los participantes serán Claudio Michaux, María José Quiroz y Gonzalo Trujillo, entre otros.

    Claudio Michaux será parte del elenco de "El Club de la Comedia" en 2026. Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

    En la dirección creativa de esta versión estará uno de los comediantes que fueron icónicos del programa transmitido entre 2007 y 2014, Patricio “Pato” Pimienta. En conversación con Culto, el humorista reveló que se sumará el ganador de la Gaviota de Oro en 2023 Diego Urrutia al elenco y desdramatizó las distancias que han mostrado algunos de los miembros anteriores del elenco original.

    Patricio "Pato" Pimienta fue parte del elenco original de "El Club de la Comedia" y, en esta versión, será el director creativo del programa PATRICIO MELO

    -¿Qué significa para usted volver al programa, esta vez como director creativo?

    Para mí es súper importante esta oportunidad. Yo estuve en “El Club” antes de que fuera “El Club”, cuando era la Sociedad de Comediantes Anónimos (SCA) en Via X. Ahí partimos junto a Juan Pablo Flores y de ahí se nos fue sumando toda la gente. Después, nos fuimos a Chilevisión. Estuve en El Club de la Comedia todas las temporadas, así que conozco bien el formato.

    “De alguna manera enfrentarse de nuevo a este proyecto es bien especial. Tiene una carga emotiva, por un lado, pero también tiene una responsabilidad muy grande respecto a las expectativas y lo que espera la gente. Pero contento más que nada”.

    El comediante y director creativo Patricio Pimienta ha recibido críticas en redes sociales por el anuncio de la nueva versión de El Club de la Comedia. Sin embargo, el artista respondió a los comentarios enumerando “todo lo que ha arruinado en su vida”, una metáfora para hablar de sus logros.

    La publicación de Instagram ha tenido gran respaldo del rubro. Incluso, compañeros del elenco original salieron a respaldarlo. Entre ellos, Pedro Ruminot, Natalia Valdebenito y Sergio Freire.

    -¿Siente presión de dirigir este programa que tuvo tanto éxito?

    La verdad es que no. Estamos armando un equipo increíble. En términos técnicos, estamos trabajando prácticamente con el mismo equipo que hizo El Club de la Comedia. Con los productores, el equipo de vestuario, la gente que grababa. Entonces, estamos prácticamente con el mismo equipo técnico. Tengo esa garantía con un equipo técnico que ya conoce el formato, que sabe cómo grabar “El Club”. Estamos, en ese sentido, muy tranquilos.

    -¿Qué va a diferenciar esta versión de la anterior?

    Primero, el elenco, nosotros estamos planteando un nuevo equipo de comediantes que son los que van a hacer los monólogos. Es una nueva generación de comediantes que están brillando últimamente como Michaux. Se nos sumó Diego Urrutia, Gonzalo Trujillo, Liss La Cubana. Para los monólogos, tenemos una camada que son mucho más nuevos, que son más jóvenes. En ese sentido, me parece que ese es un diferenciador bien grande.

    En un momento nosotros también éramos desconocidos, nosotros éramos nuevos en ese momento. De alguna manera, “El Club” viene a cumplir una etapa muy parecida como cuando nosotros partimos. Esta instancia es súper válida para enfrentarse a nuevas generaciones de comedia.

    El comediante Diego Urrutia será parte del elenco de "El Club de la Comedia" en 2026

    -Fuera del elenco, ¿tendrán más invitados?

    Sí, te voy a contar. He tenido una relación bien estrecha con la gente del Club de la Comedia clásico. Tenemos algunas sorpresas con ellos, los tenemos de invitados en algunos capítulos. Así que igual vamos a tener cositas bien especiales para los primeros capítulos. En ese sentido, ya he conversado con los compañeros y sí vamos a hacer cositas con el club antiguo.

    -¿Algo que se pueda adelantar?

    Lo único que te puedo decir es que vamos a hacer crossovers. Vamos a mezclar nuestros nuevos gags, que estamos grabando, con unos gags muy clásicos de El Club de la Comedia.

    Patricio Pimienta adelantó que algunos del elenco original de "El Club de la Comedia" estarían en la nueva versión.

    -Hay algunos de los ex miembros del espacio que han mostrado distancia con “revivir” el programa. ¿Cómo responde a esos comentarios?

    Todo el mundo tiene derecho a opinar lo que le parezca y me parece bien. No tengo ningún problema. Yo he conversado con todos los chicos. Han sido conversaciones bien francas y gratas. Hace poco nomás, Sergio Freire me mandó muy buena onda. La Natalia Valdebenito también me escribió con muy buena onda, Juan Pablo Flores también. A modo personal, yo he recibido algo grato de ellos. Entiendo que hay situaciones que puedan incomodar, pero al menos a mí no me lo han dicho personalmente y he sentido completamente lo contrario.

    -¿Cuál es su posición de “revivir” el programa?

    Me parece interesante. Cuando nosotros partimos El Club de la Comedia, estábamos armando un formato que no conocíamos bien, que estábamos descubriéndolo, que había partido con la SCA en Via X. Estábamos creando un formato nuevo muy exitoso. Así como nosotros tuvimos el derecho y la fuerza para hacerlo, las nuevas generaciones de comediantes también las tienen. Tengo plena confianza en que van a hacer un gran trabajo. Eso sumado a gente con mucha más experiencia, me parece que es súper interesante esa mezcla. Así como nosotros lo hicimos en un principio, ellos también tienen el derecho ganado de hacerlo bien.

    Lee también:

    Más sobre:Pato PimientaEl Club de la ComediaDiego UrrutiaClaudio MichauxMaría José QuirozGonzalo TrujilloMegazineMegazine Culto

