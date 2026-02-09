Donald Trump estalla contra Bad Bunny tras el Super Bowl: “Una afrenta a la grandeza de EE. UU.”

El espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl LX no dejó a nadie indiferente, pero las críticas más feroces no vinieron de los críticos musicales, sino de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump utilizó sus plataformas para arremeter contra la presentación del “Conejo Malo”, tildándola de un “desastre” y una falta de respeto a los valores estadounidenses.

A través de sus redes sociales, Trump no escatimó en adjetivos calificativos para describir los minutos de actuación del boricua en el Levi’s Stadium. Según el mandatario “Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo”, afirmó, refiriéndose a las letras en español y el estilo del artista.

Además, calificó el baile y la puesta en escena como “repugnantes”, señalando que no es un espectáculo apto para el público familiar y los niños que sintonizan el evento.

Asimismo, para Trump, la elección de Bad Bunny por parte de la NFL representa una “bofetada” al país y una “afrenta a la grandeza de Estados Unidos”, asegurando que el show no cumple con los estándares de excelencia que el Super Bowl exige.

La previa de un conflicto anunciado

Esta reacción no es una sorpresa. Semanas antes del evento, Trump ya había manifestado su rechazo a la elección del artista, calificándola de “absolutamente ridícula”. Su ausencia en el estadio, justificada por “razones logísticas” y su postura “anti-ellos”, ya vaticinaba el choque ideológico que se trasladó a la esfera pública tras el pitido final.

Mientras los seguidores del artista celebran un show que homenajeó las raíces latinoamericanas, el discurso oficial desde Washington refuerza la división cultural, situando al reggaetón y el trap como elementos ajenos a la visión de “grandeza” que promueve la administración actual.