Bad Bunny presenta espectacular show en el SuperBowl con Lady Gaga, Ricky Martin y Pedro Pascal de invitados

Era uno de los momentos más esperados del SuperBowl LX. El espectáculo de medio tiempo tuvo la presencia de Bad Bunny, haciendo historia como el primer artista en presentarse con un show completamente en español.

El puertorriqueño salió al escenario del Levis Stadium pasadas las 22.23 horas de Chile. Con una escenografía inspirada en las colinas de Puerto Rico, como en su exitosa residencia en su país natal, el “conejo malo” arrancó con el éxito Tití me preguntó de Un verano sin ti.

El show tuvo referencias a su actual gira Debí tirar más fotos, con presencia de la “casita”, donde se vio, entre otros a celebridades como el popular actor chileno Pedro Pascal, Young Milko, entre otros. Pasaron temas como Yo perreo sola, VOY A LLeVARTE PA PR, en una panorámica de sus éxitos. “Si hoy estoy en el SuperBowl LX es porque nunca dejé de creer en mi”, sentenció Benito.

Sorprendió la presencia de Lady Gaga con una versión salsera del hit Die with a smile, como si fuera una cantante en un club de salsa en La Habana, de los años 50′. Con un ritmo trepidante, y vestido de traje al estilo salsero, Bad Bunny continuó con una rápida revisión a temas como BAILE INoLVIDABLE y NUEVAYoL.

También pasó en escena Ricky Martin, acaso la estrella latina clave en la aceptación en EE.UU. de la música facturada en esta zona del mundo. Ya había estado de invitado en “la casita” en la residencia de Puerto Rico. El segmento presentó pasada por temas como El apagón y un cierre algo apresurado con DtMF, para concluir el segmento, con pirotecnia y el ánimo en alto. “Puerto Rico, seguimos aquí”, sentenció.

Bad Bunny viene de una semana notable, al hacer historia como el primer latino en ganar el Album of the year de los Grammy con un disco completamente en español. El hito lo corona como el absoluto rey del pop del momento.

La presentación de Bad Bunny en el Super Bowl dejó como una consecuencia colateral la reprogramación de sus pasados shows en Chile. Como detalló Culto, el anuncio gatilló en octubre pasado una frenética y compleja coordinación entre la productora Bizarro, el IND y el Parque Estadio Nacional para reagendar las fechas.

Green Day enciende la previa

En la previa al arranque del juego pasó la presentación de Green Day. La invitación al grupo de Billie Joe Armstrong, Tré Cool y Mike Dirnt fue anunciada como el pasado 17 de enero. Se esperaba que dieran el arranque con “sus himnos rockeros más emblemáticos”, según anunció previamente la NFL.

Pasadas las 20:00 horas de Chile, Green Day salió a escena. Arrancando con Good Riddance, para luego arremeter con el doblete de Holiday y Boulevard of Broken dreams, temas de los años 2000, entusiasmaron a la audiencia presente en el estadio.

Cerraron su breve set con el hit American Idiot para dar paso a la ceremonia previa del juego. “¡Bienvenidos a la Bahía!¡Es el Super Bowl LX!“, gritó Billie Joe Armstrong.

Antes de su actuación, el grupo se presentó el viernes 6 de febrero en San Francisco en el evento The FanDuel Party Powered by Spotify. Una instancia previa asociada al Super Bowl, en que Billie Joe Armstrong cuestionó a la administración Trump y a los agentes de ICE.

“A todos los agentes de ICE, dondequiera que estén, dejen su trabajo de mierda. Dejen ese trabajo de mierda que tienen. Porque cuando esto termine —y terminará en algún momento—, Kristi Noem, Stephen Miller, JD Vance, Donald Trump, los van a dejar como a un maldito hábito. ¡Pasen a este lado de la línea!”, dijo.