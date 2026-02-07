The Chemical Brothers: “Antes hacíamos una fiesta después de cada concierto, ahora no, hay que aprovechar cada momento”

Alguna vez los Chemical Brothers hicieron sonar sus beats dentro de un iglú, en los Alpes franceses. No fue una excepción: desde finales de los 90, el dúo británico ha llevado su música a escenarios tan improbables como extremos. Festivales bajo tormentas eléctricas, rayos cayendo cerca del escenario y hasta el tristemente célebre Woodstock 99, aquel evento que acabó con fuego, artistas huyendo y cerros de basura. “Era un lugar bastante caótico. Quiero decir, a veces daba bastante miedo”, recuerda Ed Simons (Londres, 1970) al teléfono con Culto.

La música electrónica vive en la experiencia del directo. De allí que el kilometraje y los timbres en los pasaportes de Simons y Tom Rowlands revelen años de conciertos. Ya han pasado por Chile en tres ocasiones; el debut, en San Carlos de Apoquindo en el lejano 2004, con un show poderoso que incluyó un guiño a la legendaria Tomorrow never knows de The Beatles. Eran los días en que se habían vuelto un fenómeno pop de la electrónica gracias a discos como el imprescindible Surrender (1999) y Come with us (2002). Luego regresaron en 2007 y 2015 como parte de sendos festivales, Creamfields y SónarSound.

La dupla oriunda de Manchester alista las maletas y las máquinas para tomar el vuelo a Chile. Vuelven al país para presentarse el próximo 13 de febrero en Espacio Riesco. Una noche que también tendrá a los dúos locales Aeróbica y Love00 como números de apertura. El show ha sido presentado como un DJ set, a diferencia de un concierto convencional. “Es bastante similar a cómo tocamos en directo o al impacto que tiene, pero con un equipo diferente, con CD DJ en lugar de todos nuestros teclados y la mesa de mezclas”, explica Simons.

The Chemical Brothers

En otras palabras, es más parecido a una fiesta electrónica que a un show. “Ponemos una combinación de nuestros discos y viejos clásicos. Hacemos diferentes ediciones de temas de todas las etapas de The Chemical Brothers, nuestras canciones favoritas para poner cuando hay gente bailando -dice el músico-. También ponemos música de otros artistas. Hacemos diferentes mezclas en directo y ediciones de temas e intentamos encajarlos de alguna manera. Es crear una atmósfera con lo que hacemos”.

El espectáculo le permite a la dupla macuniana adaptarse a las dificultades propias de intentar una travesía al sur del mundo desde Reino Unido. “Ahora nos resulta difícil hacer giras por Sudamérica desde el COVID, con lo caro que está todo, venimos solo para ese formato. No sé si «justo» es la palabra adecuada, pero esperamos poder montar una buena fiesta con nuestros discos y nuestro ambiente. Hemos estado pinchando mucho en los últimos dos años y ha ido bien. Para nosotros, esto es una aventura”.

De todas formas, Simons se muestra animado. “Chile siempre nos ha tratado bien, es un lugar precioso. Las montañas, el aire, la gente. En Sudamérica hay un buen público, a veces se vuelven un poco salvajes, no tanto en Brasil, pero sí en Chile, Argentina y Colombia. Han sido buenos lugares para nosotros. Llevamos mucho tiempo viajando, así que es difícil destacar continentes o países, pero tenemos un buen recuerdo”.

-¿Qué ventaja les ofrece llevar un DJ set en comparación con un espectáculo normal?

Menos equipaje, menos carga, menos transporte aéreo. Solo viajamos nosotros dos. Viajamos con un amigo nuestro, que nos ayuda a subir al avión y se encarga de los aspectos técnicos. Pero, en general, nos parece que es un poco menos complicado. Cuando tocamos en directo viajamos con otras 20 personas, así que es como un circo ambulante, pero a veces es difícil ponerlo en marcha y coger impulso. Así que nos limitamos a subirnos y experimentar con la música. Supongo que uno de los grandes consejos es que podemos crear algo en el estudio dos semanas antes…y luego podemos encontrar la manera de tocarlo cuando hacemos el DJ set. Mientras que tocar en directo es un poco más complicado.

The Chemical Brothers Foto: Cem Gültepe

-¿Cómo deciden lo que van a mezclar en un DJ set?

Bueno, respondemos al público. Supongo que si vamos a un lugar como Chile, y no vamos allí muy a menudo, probablemente tocaremos muchos de los éxitos, quizá con un toque diferente, siempre queremos tocar Star Guitar y Galvanize. Pero con el DJ set también respondemos a lo que ocurre en el público; si la gente necesita despertarse, la despertamos. Si necesitan calmarse, si necesitan simplemente entrar en un buen ritmo durante media hora o algo así, encontramos la manera de hacerlo. Tom y yo empezamos como DJ en pequeños sótanos y clubes, es algo que ha formado parte de lo que hemos hecho. La música es lo que realmente nos hizo amigos. Llegamos a crear la nuestra, pero pinchar ha sido una parte muy importante de todo lo que hemos hecho. Hemos tenido dos residencias en clubes, y han sido muy importantes para nosotros. Tocamos en Londres en el mismo club durante un año y medio todos los sábados por la noche.

-¿Y cuál es el secreto para mantenerse juntos por tantos años hasta ahora?

Yo creo que quizás tomarse un descanso de vez en cuando.

-En comparación con esos años tocando en clubes, ¿disfruta más los espectáculos ahora que cuando eran más jóvenes?

Creo que lo valoro. Obviamente, existe la amenaza de lo nuevo, pero en aquellos días trabajábamos todo el tiempo, tocábamos en conciertos y hacíamos música juntos en nuestro tiempo libre. Así que pasar todo nuestro tiempo juntos en ese torbellino de emoción, todo es bastante confuso. Hacer una fiesta después del concierto y luego levantarse y volver a hacerlo todo otra vez, era muy divertido. Pero ahora no podría hacer eso. Ahora queremos aprovechar cada momento y quizá nos hacemos un poco mayores, por lo que probablemente nos damos cuenta de que estamos más cerca del final del principio. Por eso valoramos todas las diferentes experiencias que tenemos, en lugar de quedarnos en el hotel. Ir al museo, salir a ver la vida local y descubrir el lugar en el que estamos, en lugar de solo tocar la noche anterior.

The Chemical Brothers Foto: Cem Gültepe

-En los últimos años han publicado remixes de temas suyos, lo más reciente fue el remix de Block Rockin’ Beats junto a Don Diablo ¿cómo se da esa colaboración?

Es gente que estaba haciendo lo suyo, samplean fragmentos del disco y luego encuentran la manera de que funcione en un contexto diferente. Luego vienen a nosotros con una versión que han hecho y nos piden los fragmentos originales. Eso es bastante difícil, pero decimos que sí cuando vemos a una multitud de 30.000 personas respondiendo a la esencia del disco que hicimos hace 30 años. Siempre presentaremos los discos a nuestra manera, y así es como nos gusta que suenen. Pero está bien que la gente por su cuenta haga estas remezclas especiales.

-Y entre las colaboraciones que han hecho ¿hay alguien que se les haya escapado?¿con el que les hubiera gustado colaborar?

Nos sentimos muy felices con lo que hemos hecho. Tal vez MC Rakim, quizás en el pasado nos hubiera gustado ponernos en contacto con él.

-Desde hace un par de años los discos de Chemical Brothers están disponibles en vinilo ¿es ese el mejor formato para escuchar música?

No estoy seguro de que la calidad sea necesariamente buena, hay que tener un buen equipo, aunque está bien para estar presente. Para el auditor, poner un disco de vinilo y tener que darle la vuelta, es una experiencia auditiva diferente a la de tenerlo disponible al instante. No calificaría la diferencia, pero somos de una generación en la que, durante muchos años, la única forma de escuchar música era comprando vinilos. Es un recuerdo muy querido: despertarse el sábado, coger el dinero de los gastos y salir a comprar un single de siete pulgadas. Ahora parece otro mundo, pero sin duda te hace sentir apego por la música. Quizá sea un poco más difícil con el streaming, cuando la siguiente canción está a solo unos clics de distancia, en lugar de tener que buscarla en una colección de discos. Me gusta lo físico, pero creo que los CD y el streaming, siempre que estés presente en la música, son la mejor forma de escucharla. Obviamente, la música puede funcionar de muchas maneras, pero creo que la música puede hacer que te detengas para sumergirte por completo en su textura y calidad.

-Y hablando de discos, la música electrónica suele utilizar samples, pequeñas muestras tomadas de otras obras. ¿Cómo se elige el sample adecuado para una canción?¿Cómo llega a decir, este es el sample adecuado?

Bueno, esto es algo que solíamos hacer en los viejos tiempos: comprábamos cajas y cajas de vinilos y nos sentábamos allí, esperando a que surgiera algo. Ya fuera un break de batería, un pequeño riff o un bajo, simplemente por cómo sonaba el bajo. En los viejos tiempos, cuando no trabajábamos con otros vocalistas, teníamos muchas muestras vocales. Es simplemente la emoción. Escuchas algo y sientes que se puede reinterpretar. Probablemente nuestra muestra más importante sea Galvanize. Teníamos este vinilo marroquí y enseguida nos sugirió una energía. Hay muchos otros factores que influyen en la muestra, pero en esa lo primero que nos hizo pensar fue: «Vaya, suena increíble». Y ahí piensas que podría sonar diferente en este contexto de electrónica, ahí tienes una antena para escuchar algo.

-Su último álbum fue For that Beautiful feeling (2023) ¿Hay planes para material nuevo?

Bueno, Tom tiene un nuevo proyecto que ha hecho con la cantante Aurora [NdR: Tomora]. Probablemente por el momento, no hay planes inmediatos, pero a ver cómo va eso. Para sugerir a cualquiera que esté esperando material de Chemical Brothers, ellos han sacado algunos singles, así que no estoy seguro de cuál es el plan.

Las entradas para asistir al Dj set de Chemical Brothers en Espacio Riesco, se pueden adquirir vía Puntoticket.