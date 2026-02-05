Marty Supremo: las claves de la intensa comedia negra que alza a Timothée Chalamet al estrellato

Este 5 de febrero, se estrena en cines nacionales Marty Supremo, una de las películas más comentadas del año pasado y más presentes en la temporada de premios de 2026. Tras una campaña de marketing estruendosa, declaraciones polémicas, excelentes críticas y una presencia consolidada en los Premios Oscar (con nueve nominaciones), el filme de Timothée Chalamet y Josh Safdie llega a Chile para mostrar que su impacto puede trascender a nuestro país.

La película narra la historia de Marty Mauser (Timothée Chalamet), un joven buscavidas que está dispuesto a todo para cumplir su sueño: convertirse en el mejor jugador de ping-pong del mundo. En el proceso mendiga y roba para llegar a Londres, donde tendrá lugar el campeonato mundial de la disciplina. Su viaje se basa en su confianza, ambición y talento para el deporte, pero su propia actitud es su peor enemigo.

Extraída de The Guardian

Con una ambientación que reconstruye la Manhattan de posguerra (la historia se ubica en 1952), Marty Supremo presenta a un antihéroe con el suficiente carisma y talento para encantar al público, pero también con conductas inmorales que matizan al personaje y lo vuelven, según la crítica especializada, memorable.

La historia está libremente basada en la vida de Marty Reisman, un autor estadounidense y campeón de tenis de mesa que ganó los campeonatos individuales de 1958 y 1960. Bajo el apodo de “La aguja”, el jugador conquistó Estados Unidos con sus reflejos rápidos y estrategias que caían en la labia y, según reportes, en la provocación. Su faceta de showman y el éxito marcaron su carrera, en la cual ganó 22 títulos importantes entre 1946 y 2002.

Es importante aclarar que Marty Supremo toma inspiración de su historia de vida, pero el guion del filme trata una narrativa completamente ficticia. De hecho, la familia de Reisman ha expresado disconformidad con cómo el proyecto “representa” al jugador fallecido en 2012.

El filme representa el primer largometraje del director Josh Safdie en solitario, luego de haber dirigido muchos años en compañía de su hermano Benny Safdie. Los hermanos tienen en su filmografía las películas Daddy Longlegs (2009), Good Time (2017) y Diamantes en bruto (2019), dirigidas y escritas por ambos, aunque en los guiones los acompañó el cineasta Ronald Bronstein. En sus cintas destaca temáticamente un enfoque en personajes erráticos, ambiciosos y de moralidad ambigua que se enfrentan a situaciones límite surgidas por su propia actitud.

Extraída de Omelete

Tras una controversia aún por esclarecer que terminó en un conflicto profundo entre los hermanos, Josh y Benny separaron sus caminos creativos. Durante el año pasado, este último también dirigió una película sobre un deportista: La máquina (2025), protagonizada por Dwayne Johnson. Josh, en cambio, siguió colaborando con Bronstein para Marty Supremo, filme en que ambos ejercen como guionistas, productores y editores.

El éxito del largometraje se ha reflejado en los premios que ha cosechado durante los últimos meses, periodo en que su actor protagónico, Timothée Chalamet, se ha llevado la mayoría de galardones. El intérprete de 30 años ha triunfado en la categoría de Mejor Actor Protagónico en la Asociación de Críticos de Chicago, los Critics Choice Awards y los Globos de Oro (en la división de Comedia-Musical), y tiene su nominación asegurada en los Premios Oscar, los Actor Awards (ex-SAG) y los BAFTA, lo que ha consolidado a Chalamet como el principal candidato a estos trofeos.

Si bien el actor, conocido anteriormente por Llámame por tu nombre (2017), Mujercitas (2019) y las adaptaciones de Duna, se ha llevado la mayoría de focos, Marty Supremo ha sembrado nominaciones en muchas categorías durante la temporada. Sus nueve nominaciones en los Oscar 2026 la ponen como una de las cintas favoritas a ganar estatuillas, donde competirá en las categorías de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Protagónico, Mejor Guion Original, Mejor Montaje, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Dirección de Casting y Mejor Vestuario.

Marty Supremo consolidó su éxito en taquilla y prestigio. En el proceso también se volvió la película más taquillera en Estados Unidos de la historia de A24, luego de superar los 100 millones de dólares en recaudación durante enero de 2026. Su fuerte campaña de marketing, marcada por eventos de ping-pong, conferencias y mucho contenido promocional, también fue potenciada por algunas declaraciones polémicas de Chalamet, quien reconoció que Marty Mauser es “la mejor actuación que ha hecho en su carrera” y que “no quiere que pase desapercibida”.

Extraída de BADHOMBRE Magazine

Elogios de la crítica

Marty Supremo ha conquistado a la crítica especializada. Sus principales elogios han sido dirigidos a la interpretación de Timothée Chalamet, aunque también se ha destacado a la recreación de época a cargo de Jack Fisk (conocido por sus diseños de producción en Petróleo sangriento (2007) y Los asesinos de la luna (2023), el montaje de Bronstein y Safdie y las actuaciones del elenco secundario, entre quienes se ha elogiado a Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion y Kevin O’Leary.

El caso de este último es llamativo, ya que el empresario canadiense hace su debut actoral en el cine en esta película, luego de una extensa carrera como inversor y personalidad televisiva. El reparto también destaca por las presencias de Tyler, the Creator, el cineasta de culto Abel Ferrara y el basquetbolista George Gervin.

Extraída de GQ México

“Hay alguien que canaliza las obsesiones de Safdie y se destaca por encima del resto. Timothée Chalamet ha interpretado a trovadores y sociópatas, chocolateros y caníbales, figuras mesiánicas y jóvenes prodigio con el corazón roto. No pensarías que un bocón que en realidad es el Michael Jordan del ping-pong sería un papel a su medida, pero resulta que sí. (...)“, comentó David Fear, crítico de cine y editor de la revista Rolling Stone.

“La ironía es que este es uno de esos papeles como los primeros trabajos de Pacino o Dustin Hoffman, lleno de tics y vibraciones, como si Chalamet estuviera en constante movimiento incluso cuando está quieto. Y se fusiona tan bien con lo que los espectadores creemos saber sobre Chalamet, que el límite comienza a diluirse de la mejor manera posible”, concluyó Fear.

Extraída de Glamour México

“Aunque supuestamente está presentada como una película de deportes, Marty Supremo utiliza el impulso compulsivo de su niño prodigio judío estadounidense para reflejar el surgimiento del país después de la guerra como una superpotencia global, en la que el orgullo nacional, el capitalismo y el buen y anticuado coraje no están limitados por la más mínima duda”, expresó Peter Debruge, crítico de Variety.

“Es una carrera maratónica de calamidades y alboroto, una pesadilla sociópata y loca como algo de Mel Brooks; solo que en lugar de bromas, hay detonaciones de mal gusto, alusiones cinéfilas, cameos alfa, acuerdos frenéticos, racismo y antisemitismo, anhelo sentimental y aventuras eróticas.(...) El efecto cómico y absurdo de la película reside en la lenta comprensión de que en realidad no se trata de tenis de mesa. (...) Al final de esta película mi cabeza oscilaba de un lado a otro como si me hubieran golpeado con platillos. (...) La pura locura es una maravilla”, comentó Peter Bradshaw para The Guardian.