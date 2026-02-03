¿Qué esperar de El diablo viste a la moda 2?: el regreso de un clásico que marcó una generación

Después de casi dos décadas desde su estreno original, El diablo viste a la moda 2 finalmente toma forma con un nuevo tráiler oficial que ha encendido el entusiasmo entre fans de todo el mundo. La continuación de uno de los filmes sobre moda más queridos de los últimos 20 años no solo trae de vuelta a sus protagonistas originales, sino que también se aventura a explorar cómo han cambiado las dinámicas laborales, la industria editorial y, por supuesto, el glamour —todo bajo una lente más contemporánea y reflexiva.

El primer avance de la secuela, lanzado por 20th Century Studios, confirma el regreso de Meryl Streep como la implacable Miranda Priestly, Anne Hathaway como la resiliente Andy Sachs y Emily Blunt como la siempre eficaz Emily Charlton —esta vez consolidada como una poderosa ejecutiva en el mundo del lujo. También regresa Stanley Tucci (Nigel) y se suman nuevas figuras al elenco como Lucy Liu, Justin Theroux, Pauline Chalamet, Simone Ashley y otros rostros que prometen aportar frescura a la saga cinematográfica.

Un reencuentro con ironía, moda y viejas tensiones

El tráiler oficial presenta un reencuentro inesperado entre Miranda y Andy, con un giro de humor que ya se ha convertido en tema de conversación: Priestly parece no recordar con claridad a su antigua asistente —una línea que juega con la famosa dinámica de poder y sarcasmo que definió a la primera película. Esta escena, junto con otras cargadas de ironía, sugiere que la secuela mantendrá el tono ácido que muchos fanáticos apreciaron en 2006, pero con una mirada más madura sobre cómo esas relaciones evolucionan —o no— con el tiempo.

A diferencia del primer teaser presentado hace algunos meses, el tráiler más reciente profundiza en cómo los años han transformado a los personajes: Andy Sachs, quien partió como una joven periodista sin experiencia en moda, regresa a Runway con una presencia más segura; mientras que Emily Charlton ha escalado posiciones hasta convertirse en una figura clave en el sector del lujo, lo que anticipa tensiones profesionales renovadas con Priestly.

Uno de los ejes narrativos más interesantes del avance es cómo El diablo viste a la moda 2 sitúa su historia en medio de la crisis de los medios impresos y el auge de lo digital. La legendaria revista Runway enfrenta desafíos inéditos en un mundo donde el periodismo tradicional lucha por adaptarse, y Miranda Priestly —que siempre fue símbolo de autoridad y estética impecable— ahora debe encontrar nuevas formas de mantenerse relevante. Esta premisa no solo es un excelente reflejo de la realidad mediática actual, sino que también plantea interrogantes sobre la evolución del liderazgo femenino en ámbitos dominados por la percepción pública y la velocidad del cambio tecnológico.

De acuerdo a los medios internacionales, el guion se desarrolla con la intención de equilibrar nostalgia y progreso: se retoman elementos icónicos de la primera película —como los diálogos filosos y el glamour de la moda de alto nivel— mientras se introducen conflictos que conectan directamente con la audiencia contemporánea. La presencia de personajes nuevos apunta a una expansión de ese universo que tantos momentos memorables dio en el pasado.

La expectativa por el estreno no se limita a lo narrativo. El detalle con el que se ha trabajado el vestuario de los personajes —desde la reimaginación de los clásicos looks de Miranda hasta la actualización de los estilos de Andy— confirma que la moda seguirá siendo un protagonista más de esta historia. Diseñadores y casas de moda han colaborado para crear piezas que simbolizan el paso del tiempo, la adaptación y la reinvención, manteniendo el espíritu fashionista del original pero con un giro acorde al contexto actual.

La parte de los críticos

¿Qué esperar de esta segunda parte? Responde Paula Frederick, editora de Cultura de radio Duna. “Espero que no pierda la frescura y agudeza de la original, pero que se adapte de manera fluida al paso del tiempo. Que no se encapriche demasiado con recrear el pasado o repetir la fórmula, sino que abrace las posibilidades que los tiempos actuales pueden darle a la dinámica de la historia”.

“Además, esperamos con ansías saber qué pasó entre Miranda y Andy, después que le abrió la puerta de la limusina, y sin perder la mirada displicente, la dejó en libertad. ¿Qué pasó con Andy, y por qué, 20 años después, volvió al alero de la ‘villana’? ¿Cómo evolucionó la relación de ambas? ¿hay justicia divina para Andy, o tendrá que volver a pasar por el noviciado? estamos atentos".

Por su lado, el crítico de cine de Culto, Rodrigo González, indica: “El Diablo Viste a la Moda fue uno de los grandes éxitos en la comedia de la primera década de este siglo. Lo que más sorprende es que hayan pasado 19 años y no se haya hecho la secuela antes. La película lo tenía todo: ritmo, química, grandes actuaciones de las tres mujeres protagonistas (Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt) y de Stanley Tucci. En su momento, la película fue una original propuesta dentro del subgénero de los filmes sobre periodistas, donde además se interponían las luchas de egos y el humor negro de un guión que en el caso particular de Meryl Streep funcionaba a la perfección. En realidad, ella es el 50 por ciento o más de la película".

“Se podría dar por descontado que si su personaje de editora ufana, manipuladora y ácida se mueve en las mismas coordenadas que antes, la película saldrá adelante. El primer trailer ya sugiere eso. También que ni Streep, Hathaway o Blunt parecen envejecer. Tengo entendido que esta segunda parte también conecta con la crisis que viven actualmente los medios, sobre todo los de papel, un dato no menos interesante y que puede dar lugar a muchas buenas historias”.

El filme está programado para llegar a cines el 30 de abril de 2026 en gran parte de Latinoamérica, mientras que en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y otros territorios su estreno será el 1 de mayo de 2026 —una fecha simbólica que coincide con casi veinte años desde el debut del filme original.