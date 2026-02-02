Gabriel Díaz, presidente de la Academia de Cine: “El ministro Francisco Undurraga llega en un excelente momento para el cine chileno”

Por noveno año consecutivo (y 23° vez en su historia), Chile competirá por el Goya a Mejor película iberoamericana. Según el anuncio que se realizó a mediados de enero, La misteriosa mirada del flamenco disputará el trofeo ante Belén (Argentina), La piel del agua (Costa Rica), Manas (Brasil) y Un poeta (Colombia). La ganadora se conocerá el próximo 28 de febrero en la ceremonia que se celebrará en Barcelona.

Desde la Academia de Cine de Chile, organismo que desde 2020 se dedica a organizar el proceso que escoge a la representante nacional a premiaciones como los Oscar, los Goya y los Ariel, comparten su opinión ante la candidatura del elogiado filme de Diego Céspedes.

“Creo que las cinco nominadas a Mejor película iberoamericana son películas de gran calidad. No tenemos dudas de que La misteriosa mirada del flamenco tiene muchos méritos para estar en ese grupo y le deseamos el mayor de los éxitos”, señala a Culto Gabriel Díaz, vocero de la entidad fundada en 2018.

La nueva postulación de Chile a los principales galardones de la industria española es la primera gran noticia que recibe la directiva que asumió en enero. Reconocido director, montajista y director de fotografía, con experiencia en las series Bala loca, El presidente y Vencer o morir, Díaz fue elegido por sus compañeros como presidente de la institución. De ese modo, sucede en el cargo a la productora María Elena Wood, quien desempeñó ese rol entre 2023 y 2025.

En esa calidad, Díaz también comenta la omisión de la candidata local a los Oscar, que quedó fuera de la preselección de 15 títulos a la estatuilla dorada a la Mejor película internacional que se anunció en diciembre (la llamada “lista corta”). Una instancia a la que sí accedieron la argentina Belén y la brasileña El agente secreto, cinta que, cabe recordar, finalmente consiguió la nominación a esa categoría y a otros tres apartados.

-La misteriosa mirada del flamenco es distribuida en España por BTeam Pictures, la misma compañía que estrenó en ese país La memoria infinita. ¿Qué relevancia le otorgan a ese tipo de alianzas para conseguir una candidatura a los Goya?

Sin duda es fundamental el trabajo que hace el distribuidor en cada territorio. En premios tan competitivos, con películas tan buenas y un universo de votantes tan grande, un objetivo principal es que muchos miembros de esa Academia conozcan y vean tu película. En ese sentido, un distribuidor con experiencia y fuerza es muy importante, pero no olvidemos que La misteriosa mirada del flamenco viene antecedida del premio Un Certain Regard en Cannes 2025 y eso en sí mismo es una tremenda promoción.

-Si uno le asigna la misma importancia a ese punto a la carrera por los Oscar, ¿qué peso pudo haber tenido en el resultado final que la película no tuviera un distribuidor grande a cargo de la campaña en EE.UU.?

Ya hablamos de la importancia del trabajo de un distribuidor. Sin embargo, no hay que perder de vista la calidad y cantidad de películas que postulan al Oscar. Tú viste el shortlist para el Oscar 2026. Son largometrajes buenísimos, que al igual que La misteriosa mirada del flamenco han tenido excelentes circuitos en festivales e importantes premios. La competencia es alta y es muy destacable que el talento chileno está disputando espacios en la primera línea.

-A futuro, ¿de qué manera se puede apoyar de manera más robusta a una candidata chilena a los Oscar que tal vez no cuente con el respaldo de una empresa de ese calibre?

Está en el interés de cualquier país que cuida y potencia sus industrias tener representación competitiva en las instancias de premiación y exhibición internacional. El Estado chileno, en todas sus últimas administraciones, ha impulsado mecanismos para potenciar la industria audiovisual, que no solo construye identidad, cohesión nacional y acervo cultural, sino que también dinamiza un sector productivo de alta especialización que genera empleo en diversas áreas y que atrae inversión extranjera. Atendiendo a la experiencia internacional y a datos disponibles al respecto, es natural y virtuoso que un Estado con una industria cinematográfica del tamaño de la nuestra apoye financieramente una potencial nominación al Oscar, que es una oportunidad grande de construcción de imagen país y de robustecimiento de un sector industrial.

-¿Cuáles son los principales objetivos de la directiva de la Academia de Cine de Chile que acaba de asumir y que lidera?

Estamos recién comenzando este mandato bianual. Nuestros objetivos estarán delineados por nuestra misión de posicionar, promover y fortalecer la cinematografía nacional como componente esencial de la cultura chilena. En ese sentido, un área donde vamos a trabajar es en acercar el cine chileno al público nacional y permitir que las audiencias de todo el país accedan y se interesen por nuestras películas.

“También seguiremos profundizando nuestra relación con las academias iberoamericanas y del mundo para acrecentar el intercambio de obras y de conocimiento entre profesionales, artistas y técnicos de las artes audiovisuales y cinematográficas de nuestra región y apoyaremos a las nuevas autoridades en la organización y ejecución de los Premios Pedro Sienna, que son fundamentales para nuestra industria”.

Nuevo ministro

En paralelo a sus otras funciones, la Academia de Cine de Chile ya mira la nueva entrega de los Premios Pedro Sienna, la ceremonia consagrada al cine nacional que regresó hace dos años luego de un largo período de ausencia y que en septiembre pasado se desarrolló de manera normal, distinguiendo a filmes como El ladrón de perros (2024) y La fabulosa máquina de cosechar oro (2024).

Si bien afirma que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio “ya se encuentra trabajando en la siguiente edición en conjunto con la Academia de Cine de Chile”, el grueso de la edición de este año deberá coordinarse con las autoridades que asumirán el 11 de marzo. Tal como se confirmó hace una semana, el presidente electo José Antonio Kast determinò que dicha cartera será encabezada por el exdiputado Francisco Undurraga. Un nombramiento que Díaz acoge de manera positiva.

“Nos parece que es una buena señal para el sector tener un ministro con trayectoria política y que haya ejercido un cargo público como diputado en el Congreso”, indica, en alusión a los dos períodos en que el expresidente de Evópoli representó al distrito 11 en la Cámara de Diputados.

También se detiene en un segundo punto a raíz de su experiencia en el mundo empresarial: “Por otro lado, nos parece que puede ser una oportunidad que haya ejercido cargos empresariales y conozca las necesidades del sector privado. El cine, como industria creativa, ha alcanzado un desarrollo tal que necesita de la confluencia de voluntades y de diálogo entre distintos sectores de la sociedad”.

“El sector de la Cultura es por naturaleza un mundo muy diverso y la historia demuestra que para su crecimiento y éxito se necesita conjugar distintas disciplinas. Me parece que las especialidades del ministro pueden ser un gran aporte a este sector que está viviendo una fuerte expansión y que necesita de un apoyo sólido y sostenido en el tiempo”, agrega.

Observando que “ProChile publicó en los últimos días que en 2025 las industrias creativas chilenas alcanzaron un récord histórico de exportaciones de US$ 106 millones” y que “entre servicios audiovisuales y animación hubo envíos por US$ 82 millones”, el representante de la Academia considera que Undurraga “llega en un excelente momento para el cine chileno, en que hay grandes oportunidades de fortalecer una industria creciente”.

Luis Felipe Araya

-¿Cuándo esperan mantener la primera reunión con el futuro ministro?

Desde la Academia hemos tenido una comunicación fluida y de apoyo mutuo con el Ministerio en los distintos gobiernos con quienes nos ha tocado colaborar. Nuestro plan es acercarnos al nuevo ministro Undurraga en cuanto asuma sus funciones. Desde ya tenemos varios asuntos en los que coordinarnos, por ejemplo, la organización conjunta de los próximos premios al cine chileno, los Pedro Sienna 2026, y hay una oportunidad de colaboración en torno a la gran noticia que nos comunicó CinemaChile en relación a que Chile será el país Invitado de Honor al Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2026.