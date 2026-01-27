Take That, Back for Good y quince minutos para un hit bajo presión

Si algo sentía Gary Barlow, era la pesada sensación de la presión. Como compositor principal de Take That, hacia el verano boreal de 1994, un sudor frío lo recorría cada vez que los ágiles de la prensa le preguntaban “¿cuándo sale el nuevo disco de Take That?“.

Algo de eso se nota en el nuevo documental que estrena Netflix sobre el grupo, una de las boybands definitivas de los 90′. Barlow, algo tenso intenta responder a un reportero ante la consulta. Su semblante dibujó una sonrisa por compromiso. Más porque no le ayudaba mucho el humor ácido de su compañero Robbie Williams, quien lo molesta, sumándole más presión.

“Yo quería cumplir por todos, por la discográfica, quería que todos estuviesen contentos conmigo, quería que a los chicos les gustase el álbum. Era mucha responsabilidad para asumir a esa edad”, recuerda en el mismo documental.

Take That

Aunque eran principalmente una banda de singles, los Take That habían logrado notoriedad hacia 1993, con temas como Pray, Relight my fire y Everything changes, el tema que le dio nombre a su segundo disco, que estuvo dos semanas en el tope del UK Albums Charts. El grupo lograba cada vez mayor notoriedad y la industria demandaba nuevos hits.

Por ello, Barlow debía sacar un nuevo hit. Una canción que mantuviera el rendimiento comercial y le diera un nuevo aire al grupo. No estaba fácil. Para 1994 la irrupción del britpop amenazaba con dejarlos atrás si no se renovaban con éxito.

Sentado frente al piano, Gary comenzó a escribir. “Lo haces simplemente porque te lo han dicho. No piensas: ‘¡Guau, qué presión! ¿Cómo puedo hacerlo?’. Simplemente te dejas llevar".

Pese a la presión, Barlow pasaba por una racha alta. Confiaba en que podía desarrollar una buena canción. “En aquel momento, tenía mucha confianza porque estábamos teniendo éxitos en todo el mundo. Y ese es un buen momento para un artista”.

Según ha detallado el mismo músico en entrevistas, le tomó apenas 15 minutos desarrollar la canción en su estructura base. “Me senté y escribí Sure, Back for Good, Nobody Else, todo en una semana”, dijo a BBC. Tiempo después, en 2011, durante una entrevista con Zane Lowe, fue algo más allá y reveló que estaba basada musicalmente en un clásico absoluto: Easy de Commodores.

Lanzada el 3 de abril de 1995, Back for Good, permaneció 18 semanas en el UK Singles Chart y picó durante 4 semanas en el número 1. Al otro lado del Atlántico solo alcanzó el número 7 de Billboard (y fue su mayor logro en EE.UU.), pero fue un éxito en países como Australia, Alemania, Canadá, Noruega y hasta en Chile.

Buena parte del éxito en Reino Unido, se debe a que la canción fue interpretada por Take That, en su participación en los Brit Awards de 1995, el 20 de febrero de ese año. Aunque fue la gran noche de Blur (al llevarse el British Album of the Year por Parklife), para la boy band la vitrina de los premios permitió despertar un interés tal, que se debió adelantar la fecha de lanzamiento.

Siempre atento a lo que sonaba en las radios, y con su habitual estilo directo, Noel Gallagher acabó por reconocer a la canción. “Ya sabes, la gente habla mucho de Take That, pero Back for Good me dijo algo”, declaró a la revista Mojo en 1997. “Si conmueve a la gente, es una buena canción”.

Escucha Back for Good a continuación