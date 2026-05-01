PDI detiene a un hombre por posesión de arma de guerra en San Bernardo

La Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Bernardo allanó un domilicio en esa comuna tras recibir una alerta sobre la presencia de armamento ilegal al interior.

En el lugar, encontraron un fusil de calibre 7.62 mm , 192 cartuchos de la misma categoría y un sistema para imprimir billetes para la comercialización de estos.

Según el subprefecto Ariel Ramírez, jefe de la Bicrim de San Bernardo, el “detenido es una persona de nacionalidad chilena, mayor de edad, que no tan solo está relacionado con temas de armas, sino también está vinculado a delitos como robos o hurtos en el sector céntrico y sur de la comuna de Santiago”.

El detective también dijo que están investigando la procendencia de esta arma encontrada, que tras las primeras diligencias se sabe que viene de Perú.

Respecto a la impresora de billetes, el subprefecto dijo que esta “realizaba una copia de buena calidad de los billetes, tanto de 20 mil, 10 mil o 5 mil pesos, lo cual es muy difícil reconocer. Por ello también se pudo imputar a este sujeto por el delito de falsificación de moneda nacional ”.

El fiscal Ariel Rosas, jefe de Flagrancia Occidente dijo que el hombre de 35 años mantenía antecedentes penales y condenas por delitos contra la propiedad, delitos de droga y también infracciones a la ley de control de armas.

Además, señaló que el imputado será formalizado en las próximas horas, que “se decidió pasarlo a control de detención y se solicitará a su respecto la medida cautelar de prisión preventiva por la gravedad de los hechos y asimismo por sus antecedentes penales”.