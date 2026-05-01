SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    PDI detiene a un hombre por posesión de arma de guerra en San Bernardo

    En el interior del domicilio además encontraron munición y una impresora de billetes.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Referencial.

    La Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Bernardo allanó un domilicio en esa comuna tras recibir una alerta sobre la presencia de armamento ilegal al interior.

    En el lugar, encontraron un fusil de calibre 7.62 mm, 192 cartuchos de la misma categoría y un sistema para imprimir billetes para la comercialización de estos.

    Según el subprefecto Ariel Ramírez, jefe de la Bicrim de San Bernardo, el “detenido es una persona de nacionalidad chilena, mayor de edad, que no tan solo está relacionado con temas de armas, sino también está vinculado a delitos como robos o hurtos en el sector céntrico y sur de la comuna de Santiago”.

    El detective también dijo que están investigando la procendencia de esta arma encontrada, que tras las primeras diligencias se sabe que viene de Perú.

    Respecto a la impresora de billetes, el subprefecto dijo que esta “realizaba una copia de buena calidad de los billetes, tanto de 20 mil, 10 mil o 5 mil pesos, lo cual es muy difícil reconocer. Por ello también se pudo imputar a este sujeto por el delito de falsificación de moneda nacional”.

    El fiscal Ariel Rosas, jefe de Flagrancia Occidente dijo que el hombre de 35 años mantenía antecedentes penales y condenas por delitos contra la propiedad, delitos de droga y también infracciones a la ley de control de armas.

    Además, señaló que el imputado será formalizado en las próximas horas, que “se decidió pasarlo a control de detención y se solicitará a su respecto la medida cautelar de prisión preventiva por la gravedad de los hechos y asimismo por sus antecedentes penales”.

    Lee también:

    Más sobre:PDIFiscalía de Flagrancia OccidenteBicrimSan Bernardo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El 70% de las pymes en Chile no tiene medidas de ciberseguridad: por qué es importante actuar y cómo protegerse

    Netflix anuncia documental sobre Gustavo Cerati y promete “descubrir al hombre detrás del artista”

    Honduras se retira de la Corte Centroamericana de Justicia

    Más de 230 mil personas se reunieron en masivo concierto de 31 Minutos en el Zócalo de Ciudad de México

    Posible nota de suicidio de Jeffrey Epstein se mantiene oculta en un juzgado: Diría frases como “es hora de decir adiós”

    Gobierno descarta revocar concesión de Enel por cortes de energía de 2024: “Cumple con los estándares exigidos”

    Lo más leído

    1.
    Tras varias horas incomunicada: chilena detenida por Israel junto a flotilla que iba a Gaza será trasladada a Grecia

    Tras varias horas incomunicada: chilena detenida por Israel junto a flotilla que iba a Gaza será trasladada a Grecia

    2.
    Van 100 confirmados: alcaldes convocan a un gran encuentro por contribuciones y mantienen flanco abierto para La Moneda

    Van 100 confirmados: alcaldes convocan a un gran encuentro por contribuciones y mantienen flanco abierto para La Moneda

    3.
    Por mala calidad del aire: restricción vehicular en la RM parte el lunes con los dígitos 8 y 9

    Por mala calidad del aire: restricción vehicular en la RM parte el lunes con los dígitos 8 y 9

    4.
    Superintendencia deroga circulares que equiparaban uso de Aula Segura entre colegios e incluían perspectiva de género

    Superintendencia deroga circulares que equiparaban uso de Aula Segura entre colegios e incluían perspectiva de género

    5.
    Marihuana y ketamina: Carabineros y Fiscalía concretan histórica incautación de 4.831 kilos de droga en Calama

    Marihuana y ketamina: Carabineros y Fiscalía concretan histórica incautación de 4.831 kilos de droga en Calama

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Cortes de tránsito en Santiago centro por manifestaciones del Día del Trabajador

    Cortes de tránsito en Santiago centro por manifestaciones del Día del Trabajador

    Temblor hoy, viernes 1 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 1 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del viernes 1 de mayo

    Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del viernes 1 de mayo

    Cortes de tránsito en Santiago centro por manifestaciones del Día del Trabajador
    Chile

    Cortes de tránsito en Santiago centro por manifestaciones del Día del Trabajador

    PDI detiene a un hombre por posesión de arma de guerra en San Bernardo

    Temblor hoy, viernes 1 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gobierno descarta revocar concesión de Enel por cortes de energía de 2024: “Cumple con los estándares exigidos”
    Negocios

    Gobierno descarta revocar concesión de Enel por cortes de energía de 2024: “Cumple con los estándares exigidos”

    Ganancias de Parque Arauco crecen casi un 70% en el primer trimestre

    Balance del primer trimestre 2026: Deuda pública sube a 42,6% del PIB y caja fiscal baja a US$600 millones

    Cómo se ve el retrato de Donald Trump en los nuevos pasaportes de Estados Unidos
    Tendencias

    Cómo se ve el retrato de Donald Trump en los nuevos pasaportes de Estados Unidos

    El 70% de las pymes en Chile no tiene medidas de ciberseguridad: por qué es importante actuar y cómo protegerse

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    La Roja Sub 17 femenina derrota a Paraguay y toma el liderato en su grupo del Sudamericano
    El Deportivo

    La Roja Sub 17 femenina derrota a Paraguay y toma el liderato en su grupo del Sudamericano

    Mindep inicia las mesas de trabajo para la redacción del reglamento de la reforma de Ley de SADP

    Copa Sudamericana: Vasco da Gama golea a Olimpia de Paraguay y alcanza la línea de Audax Italiano

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM
    Tecnología

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    Netflix anuncia documental sobre Gustavo Cerati y promete “descubrir al hombre detrás del artista”
    Cultura y entretención

    Netflix anuncia documental sobre Gustavo Cerati y promete “descubrir al hombre detrás del artista”

    Más de 230 mil personas se reunieron en masivo concierto de 31 Minutos en el Zócalo de Ciudad de México

    Karol G se acerca a Falabella y suma una cuarta fecha en el Estadio Nacional

    Honduras se retira de la Corte Centroamericana de Justicia
    Mundo

    Honduras se retira de la Corte Centroamericana de Justicia

    Posible nota de suicidio de Jeffrey Epstein se mantiene oculta en un juzgado: Diría frases como “es hora de decir adiós”

    El Congreso de Brasil aprueba la reducción de condena al expresidente Jair Bolsonaro

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?
    Paula

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?

    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos