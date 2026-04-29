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    Superintendencia deroga circulares que equiparaban uso de Aula Segura entre colegios e incluían perspectiva de género

    Dos de los tres documentos anulados por la institución habían sido emitidos a tres meses del fin del mandato de Gabriel Boric y mientras se seguía tramitando la ley de convivencia escolar, lo que suponía nuevos cambios normativos. “Esto no fue tomado en cuenta", argumentó la superintendenta de Educación, Pamela Adriazola.

    Por 
    José Navarrete
     
    Roberto Gálvez
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La Superintendencia de Educación anunció este martes la derogación de tres circulares, dos de las cuales habían sido dictadas entre el 23 y 31 de diciembre de 2025, durante el gobierno de Gabriel Boric y a menos de tres meses del cambio de mando. Juntas redefinían parte de la reglamentación del sector.

    La actual ministra del ramo, María Paz Arzola, calificó de “poco apropiado” el que se hayan emitido estas circulares durante el verano, a poco del fin de la administración anterior.

    En entrevista con 24 Horas de TVN, durante una actividad en La Araucanía, la secretaria de Estado manifestó que los cuerpos directivos de los establecimientos escolares “estaban con la presión de tener que actualizar sus reglamentos internos a lo que establecían estas nuevas circulares”.

    “Ahora con la derogación van a poder seguir utilizando sus mismos reglamentos internos y van a tener que ajustarlos una vez que entren en vigencia nuevas leyes, como la Ley de Convivencia Escolar, de tal manera que no tengan que actualizar la normativa ahora apurados y después cuando se promulgue la ley tengan que actualizar sus reglamentos de nuevo”, explicó la ministra.

    La superintendenta de Educación, Pamela Adriazola, en tanto, detalló el contenido de las circulares que ya no van a regir.

    “La verdad es que hay tres circulares, la 781 que es de reglamentos internos, la 782 que es de medidas formativas y tenemos la 202 que es la última, publicada en marzo, que tiene que ver con reglamentos internos en educación parvularia”, indicó.

    Esas circulares, entre otras cosas, incorporaban a través de la N°781 principios de autonomía progresiva, enfoque formativo y perspectiva de género en los reglamentos internos de los colegios, lo que había desatado críticas desde el hoy oficialismo. También se daban instrucciones, en la N°782, sobre medidas formativas y disciplinarias como obligar a colegios particulares a aplicar el mismo procedimiento de Aula Segura de los establecimientos públicos, además de otra -202- apuntar a los reglamentos internos de recintos que tienen educación parvularia.

    “En el momento en que fueron publicadas, había un trabajo en el Congreso respecto de la ley que se acaba de promulgar y esto no fue tomado en cuenta. Por lo tanto, estas circulares por el solo Ministerio de la Ley vendrían quedando sin efecto con la promulgación de la ley”, expuso la superintendenta, que este miércoles estará en Puerto Montt explicando los alcances de la ley de convivencia, y seguridad en los establecimientos.

    En efecto: con la promulgación de la ley de convivencia escolar, el gobierno de Boric postergó la entrada en vigencia de dos de las circulares para mediados de este año. La derogación de este martes lo que hace es dejar sin efecto tanto esa postergación como las circulares, con lo que los colegios operan con la circular de 2018 mientras la superintendencia trabaja en las nuevas directrices, que deberían estar antes del 1 de julio de 2026.

    “Lo que queda abierto es si las nuevas instrucciones llegarán a tiempo, si mantendrán los estándares de protección de derechos que contenían las normas derogadas, y si su elaboración será transparente y participativa”, señalan desde Educación 2020, donde creen que el contenido de las circulares 781 y 782 “era valioso y representaba un avance real. El error fue de oportunidad y de forma: normas que aumentaban la regulación, dictadas en diciembre, sabiendo que la ley de convivencia requeriría adecuaciones en meses, generaron una incertidumbre completamente evitable para los colegios. Es clave que eso no se repita”.

    Más sobre:MineducEducaciónGobierno de Gabriel BoricMaría Paz ArzolaPamela Adriazola

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