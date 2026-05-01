Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del viernes 1 de mayo. Foto referencial de archivo

Este viernes 1 de mayo se encuentra marcado en el calendario como feriado irrenunciable por la conmemoración del Día del Trabajo, por lo que se prohíbe el funcionamiento habitual del comercio y los servicios.

Se trata de una de las cinco fechas de este tipo que se distribuyen durante el año, que acompaña a los dos días festivos de Fiestas Patrias, la Navidad y el Año Nuevo.

En esa línea, establecimientos como tiendas y supermercados debieron cerrar sus puertas de forma anticipada el pasado jueves 30 de abril, según recordó la Dirección del Trabajo.

En tanto, las actividades habituales del comercio se retomarán el sábado y continuarán con normalidad el fin de semana.

Qué está abierto el feriado irrenunciable

Durante un día feriado irrenunciable pueden atender de forma excepcional los siguientes establecimientos: