Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del viernes 1 de mayo
Este fin de semana largo cuenta con la jornada que marca importantes cambios en el funcionamiento del comercio.
Este viernes 1 de mayo se encuentra marcado en el calendario como feriado irrenunciable por la conmemoración del Día del Trabajo, por lo que se prohíbe el funcionamiento habitual del comercio y los servicios.
Se trata de una de las cinco fechas de este tipo que se distribuyen durante el año, que acompaña a los dos días festivos de Fiestas Patrias, la Navidad y el Año Nuevo.
En esa línea, establecimientos como tiendas y supermercados debieron cerrar sus puertas de forma anticipada el pasado jueves 30 de abril, según recordó la Dirección del Trabajo.
En tanto, las actividades habituales del comercio se retomarán el sábado y continuarán con normalidad el fin de semana.
Qué está abierto el feriado irrenunciable
Durante un día feriado irrenunciable pueden atender de forma excepcional los siguientes establecimientos:
- Clubes
- Restaurantes
- Establecimientos de entretenimiento como cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs, cabarets
- Locales comerciales en aeródromos civiles públicos y aeropuertos
- Casinos de juego y otros locales de juego autorizados
- Expendio de combustibles
- Farmacias de urgencia y que deban cumplir turnos
- Tiendas de conveniencia que preparen alimentos y estén asociadas a establecimientos de venta de combustible
- Establecimientos atendidos por su propio dueño
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