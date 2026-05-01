El Gobierno de Honduras anunció este jueves su retiro “con efecto inmediato” del Convenio de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), en una medida que apunta a optimizar recursos y reorganizar la institucionalidad del país.

A través de un comunicado, la Cancillería indicó que la decisión se adopta en ejercicio de la soberanía nacional y conforme al derecho internacional, dejando sin efecto la adhesión al tratado suscrito en 1992.

Según el gobierno, uno de los principales motivos es que el tribunal regional operaba actualmente solo con dos Estados miembros, lo que —a su juicio— ha afectado su operatividad, representatividad y carácter multilateral.

Honduras se retira de la Corte Centroamericana de Justicia

Ahorro y reasignación de recursos

La salida de Honduras del organismo permitirá un ahorro anual de más de 720 mil dólares, recursos que serán redestinados a lo que el Ejecutivo denominó “prioridades ciudadanas”.

La medida se enmarca en la Agenda Presidencial 2026-2030, que contempla un proceso de reordenamiento institucional y saneamiento de las finanzas públicas, con foco en mejorar la eficiencia del gasto estatal.

Desde el gobierno explicaron que la decisión responde a la necesidad de ajustar la participación del país en instancias internacionales que no estén cumpliendo plenamente su función.

Honduras se retira de la Corte Centroamericana de Justicia. En la imagen, presidente de Honduras.

Antecedentes del organismo

Honduras había retornado a la Corte Centroamericana de Justicia en 2006, luego de un retiro previo en 2004.

Además de Honduras, los otros países que han formado parte del tribunal son El Salvador y Nicaragua, aunque la baja participación de Estados ha sido uno de los factores que debilitó su funcionamiento en los últimos años.

Con esta decisión, el Ejecutivo hondureño reafirma su estrategia de política exterior orientada a mayor autonomía y control del gasto público, en un contexto de ajustes fiscales y redefinición de sus compromisos internacionales.