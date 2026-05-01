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    Carabineros detiene a sujeto por posesión de 57 plantas de cannabis en su domicilio

    Además, la policía encontró un vehículo con encargo por robo con intimidación ocurrido en marzo de este año en la comuna de La Granja.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    Carabineros acudió la noche de este jueves a una zona residencial en la comuna de Puente Alto, tras denuncias de vecinos del sector por un intenso olor a marihuana.

    En el lugar pudieron constatar que había 57 plantas de cannabis sativa en proceso de crecimiento.

    Al llegar al inmueble, la policía solicitó la identidad de las personas en el interior, al menos tres, quienes en ese momento se dieron a la fuga del procedimiento.

    El mayor Iván Donoso, de la 38ª comisaría de Puente Alto dijo que, al llegar Carabineros, los sujetos salieron arrancando por los techos, pero que tuvieron colaboración de los vecinos, quienes dieron aviso de esto. Uno de ellos incluso detuvo a una de estas personas, que estaba en el interior del domicilio.

    Además, tras una revisión, los policías encontraron un automóvil marca Infiniti, que tenía encargo por robo con intimidación, tras haber sido sustraído en La Granja el 2 de marzo.

    Más tarde, desde Carabineros señalaron que la persona detenida es un ciudadano colombiano con situación migratoria regular y sin antecedentes penales.

    El detenido ya fue puesto a disposición de la justicia y se le imputan delitos asociados a la Ley 20.000 y de receptación por el vehículo hallado en el domicilio.

    Más sobre:CarabinerosCannabisReceptaciónPuente Alto

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