¿Qué necesitan? Marcelino Núñez va por el ascenso a la Premier League y Ben Brereton busca los playoffs de la Championship

La Championship vivirá en su jornada decisiva. Este sábado se definirá el destino de dos futbolistas chilenos que pelean por llegar a la élite del fútbol británico. Mientras Marcelino Núñez está a un paso del ascenso con el Ipswich Town, Ben Brereton necesita una combinación de resultados para meter al Derby County en los playoffs.

El Ipswich recibe al Queens Park Rangers, a las 7:30 horas de Chile, con un objetivo claro. De ganar, jugarán la próxima temporada en la Premier League.

El equipo dirigido por Kieran McKenna llega en el segundo lugar de la tabla y depende de sí mismo. Tras el empate 2-2 ante Southampton, los Tractor Boys saben que una victoria en Portman Road les permitirá sellar su regreso a la máxima categoría.

El escenario, sin embargo, no admite errores. Si pierde, el Ipswich puede ser superado por Millwall o el Middlesbrough. Incluso un empate podría complicarlo.

Pese a un tramo reciente irregular, con solo una victoria en los últimos cinco partidos, el cuadro de Núñez se sostiene en números sólidos a lo largo de la temporada. Tienen apenas una derrota en sus últimos 14 encuentros de Championship y un rendimiento muy fuerte como local, con solo una caída en 22 partidos en Portman Road.

Del otro lado estará un QPR que llega en el decimocuarto puesto y en caída libre tras encadenar tres derrotas consecutivas.

Núñez llegó a inicios de temporada, proveniente del Norwich City. Fue un fichaje que causó ruido en Inglaterra, al ser un movimiento entre archirrivales. En el Ipswich, el ex Universidad Católica ha jugado 35 partidos, con tres goles y ocho asistencias.

Foto: @dcfcofficial

Brereton y Derby con la ilusión mínima de playoffs

La situación es más compleja para Ben Brereton y el Derby County, que llegan a la última fecha con opciones matemáticas, pero sin margen de error.

El conjunto del delantero chileno es octavo con 69 puntos, a solo una unidad de los puestos de playoffs. Sin embargo, no depende de sí mismo. Para mantener viva la opción de ascenso, el Derby está obligado a vencer al Sheffield United. Pero además necesita que se den otros resultados: que el Wrexham no le gane ante Middlesbrough y lo mismo del Hull City frente a Norwich.

Solo con esa combinación el elenco de Brereton puede meterse entre los seis mejores y acceder a los playoffs, instancia en la que se define el tercer ascenso a la Premier League. Toda la fecha es en paralelo: este sábado a las 7:30 de la mañana.

El ariete nacional, que ya jugó en la Premier League en Sheffield y en Southampton, ha disputado 40 partidos esta temporada, con ocho goles y tres habilitaciones.