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    A qué hora y dónde ver a Irán vs. Nueva Zelanda con el debut de Tim Payne en TV y streaming

    La selección del jugador viral del Mundial 2026 debuta este lunes por el Grupo G.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Irán vs. Nueva Zelanda con el debut de Tim Payne en TV y streaming. Foto referencial de archivo @timpayne__

    Irán se enfrenta a Nueva Zelanda este lunes, en el último partido del día por la primera fecha del Mundial de Fútbol 2026.

    Las selecciones integran el Grupo G de la fase inicial, que completan Bélgica y Egipto, que también se miden esta jornada.

    Se trata de un esperado encuentro para la fanaticada de redes sociales, desde que el nombre del neozelandés Tim Payne se volviera viral previo al inicio del campeonato global.

    Cuándo juega Irán vs. Nueva Zelanda

    El partido de Irán contra Nueva Zelanda es este lunes 15 de junio, a las 21:00 horas de Chile.

    Las selecciones se miden en el Estadio Los Ángeles de California, Estados Unidos.

    Dónde ver a Irán vs. Nueva Zelanda

    El partido de Irán contra Nueva Zelanda se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    En tanto, la cobertura online del compromiso va por las plataformas DGO y Paramount+.

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