Descifra: 75% cree que Codelco debería seguir siendo 100% propiedad estatal

Un rechazo general por la idea de modificar la propiedad estatal de Codelco es lo que revela el más reciente “Termómetro Político” de Descifra –la alianza estratégica entre Copesa y Artool–, que sondeó la percepción pública respecto al planteamiento sobre el ingreso de capitales privados a la minera.

La propuesta de privatizar Codelco, que surgió como una propuesta del Partido Republicano (PR) a inicios de esta semana, abrió un amplio debate en que la ciudadanía –según recaba Descifra– se muestra reticente.

En la pregunta: “¿Cree usted que Codelco debería seguir siendo 100% de propiedad estatal o debería abrir una parte de su propiedad a privados?”, un mayoritario 75% se inclina a favor de que el Estado se mantenga como el único propietario , frente al 24% que apoya su apertura.

Se registraron valores similares al consultar por la idea de vender solo una parte de la cuprífera para “incorporar capital y mejorar su rentabilidad”. Un 71% de los encuestados manifiesta desacuerdo con este punto, mientras que un cuarto (25%) se posiciona a favor.

Por otro lado, se registró una mayor división al preguntar si parece una “buena estrategia” que Codelco se asocie con mineras privadas para explotar yacimientos en conjunto, aunque una leve mayoría se inclina a favor de la idea (52%), frente a un 44% que la desaprueba.

La atribución de los problemas

El estado financiero de la estatal también ha sido parte del debate: su deuda asciende a US $25.000 millones, según los antecedentes que otorgó el presidente de su directorio, Bernardo Fontaine, quien además descartó la idea de incorporar capitales privados.

Al indagar en el origen de los problemas que enfrenta la cuprífera, para cuatro de cinco personas (80%) se deben a “que existen intereses políticos que afectan sus resultados” , en tanto que un 16% lo atribuye a “factores económicos externos”.

Luego, Descifra consultó si la apertura del debate respecto a la privatización de Codelco es “necesario para modernizar la empresa” o si constituye “una amenaza al control estatal de un recurso estratégico”. En este eje, un 67% considera que abrir la discusión sobre su propiedad constituye una amenaza. En cambio, un 29% opina que la discusión es necesaria para su modernización.

Finalmente, en el ítem que preguntó si: “¿Confía en que una eventual apertura a privados de Codelco mejoraría la transparencia y gestión?”, para dos tercios (66%) predomina la noción de que el ingreso de capitales privados no ayudaría a mejorar su funcionamiento, frente al tercio restante (30%) que sí lo cree.

Ficha Técnica

Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, NSE ABCD, residentes en todo el país con acceso a internet.

Instrumento: 7 preguntas cerradas

Técnica de recolección de datos: encuestas online autoaplicadas.

Muestra: 850 casos.

Margen de error: ±3,4% (varianza máxima, 95% de confianza).

Diseño muestral: Muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE.

Fecha de terreno: 29 al 30 de julio de 2026.