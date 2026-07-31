SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Descifra: 75% cree que Codelco debería seguir siendo 100% propiedad estatal

    El último “Termómetro Político” también revela un amplio rechazo (71%) por la idea de vender una parte de la cuprífera a privados para recuperar capital y mejorar su rentabilidad, en contraste con un cuarto de la ciudadanía que aprueba la idea (25%).

    Por 
    Diego Quivira
    Chuquicamata 620

    Un rechazo general por la idea de modificar la propiedad estatal de Codelco es lo que revela el más reciente “Termómetro Político” de Descifra –la alianza estratégica entre Copesa y Artool–, que sondeó la percepción pública respecto al planteamiento sobre el ingreso de capitales privados a la minera.

    La propuesta de privatizar Codelco, que surgió como una propuesta del Partido Republicano (PR) a inicios de esta semana, abrió un amplio debate en que la ciudadanía –según recaba Descifra– se muestra reticente.

    En la pregunta: “¿Cree usted que Codelco debería seguir siendo 100% de propiedad estatal o debería abrir una parte de su propiedad a privados?”, un mayoritario 75% se inclina a favor de que el Estado se mantenga como el único propietario, frente al 24% que apoya su apertura.

    Se registraron valores similares al consultar por la idea de vender solo una parte de la cuprífera para “incorporar capital y mejorar su rentabilidad”. Un 71% de los encuestados manifiesta desacuerdo con este punto, mientras que un cuarto (25%) se posiciona a favor.

    Por otro lado, se registró una mayor división al preguntar si parece una “buena estrategia” que Codelco se asocie con mineras privadas para explotar yacimientos en conjunto, aunque una leve mayoría se inclina a favor de la idea (52%), frente a un 44% que la desaprueba.

    La atribución de los problemas

    El estado financiero de la estatal también ha sido parte del debate: su deuda asciende a US $25.000 millones, según los antecedentes que otorgó el presidente de su directorio, Bernardo Fontaine, quien además descartó la idea de incorporar capitales privados.

    Al indagar en el origen de los problemas que enfrenta la cuprífera, para cuatro de cinco personas (80%) se deben a “que existen intereses políticos que afectan sus resultados”, en tanto que un 16% lo atribuye a “factores económicos externos”.

    Luego, Descifra consultó si la apertura del debate respecto a la privatización de Codelco es “necesario para modernizar la empresa” o si constituye “una amenaza al control estatal de un recurso estratégico”. En este eje, un 67% considera que abrir la discusión sobre su propiedad constituye una amenaza. En cambio, un 29% opina que la discusión es necesaria para su modernización.

    Finalmente, en el ítem que preguntó si: “¿Confía en que una eventual apertura a privados de Codelco mejoraría la transparencia y gestión?”, para dos tercios (66%) predomina la noción de que el ingreso de capitales privados no ayudaría a mejorar su funcionamiento, frente al tercio restante (30%) que sí lo cree.

    Ficha Técnica

    Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, NSE ABCD, residentes en todo el país con acceso a internet.

    Instrumento: 7 preguntas cerradas

    Técnica de recolección de datos: encuestas online autoaplicadas.

    Muestra: 850 casos.

    Margen de error: ±3,4% (varianza máxima, 95% de confianza).

    Diseño muestral: Muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE.

    Fecha de terreno: 29 al 30 de julio de 2026.

    Más sobre:EncuestaCodelcoMineríaPartido RepublicanoEmpresa estatalEstudioDescifraCobreTermómetro PolíticoLa Tercera PM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán advierte a países que cooperen con EE.UU. y amenaza con endurecer el bloqueo en el estrecho de Ormuz

    Dos detenidos pasarán a control por frustrado asalto a camión de valores en barrio Franklin

    Al menos 67 migrantes murieron al intentar ingresar a Ceuta desde Marruecos

    Carabineros detiene a tres sujetos con más de 10 kilos de marihuana en San Bernardo

    El exitoso programa de Medellín para alejar a los jóvenes del crimen organizado

    Costos laborales han subido 50% en Chile en la última década

    Lo más leído

    1.
    Diputado Romero (REP) tras llamado de atención de Kast: “Tenemos derecho a poner la agenda ideológica de un sector importante de la población”

    Diputado Romero (REP) tras llamado de atención de Kast: “Tenemos derecho a poner la agenda ideológica de un sector importante de la población”

    2.
    Diputado Kast arremete contra Boric: “Si vuelve a iniciar su carrera política, lo va a hacer tal cual como cuando decía que iba a mear en el casco de un militar”

    Diputado Kast arremete contra Boric: “Si vuelve a iniciar su carrera política, lo va a hacer tal cual como cuando decía que iba a mear en el casco de un militar”

    3.
    El gran pendiente de Bachelet y su camino cuesta arriba para llegar a la ONU

    El gran pendiente de Bachelet y su camino cuesta arriba para llegar a la ONU

    4.
    La Moneda en alerta: nuevo test de drogas de exsubsecretario de Hacienda arroja negativo y alarma a autoridades de gobierno

    La Moneda en alerta: nuevo test de drogas de exsubsecretario de Hacienda arroja negativo y alarma a autoridades de gobierno

    5.
    Medio especializado en la ONU proyecta primeros sondeos del Consejo de Seguridad y ubica a Bachelet en cuarto lugar

    Medio especializado en la ONU proyecta primeros sondeos del Consejo de Seguridad y ubica a Bachelet en cuarto lugar

    6.
    El diseño de Kast para relacionarse con sus pares de la región

    El diseño de Kast para relacionarse con sus pares de la región

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 1 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Así funciona la red de Metro este sábado 1 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Temblor hoy, sábado 1 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 1 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dos detenidos pasarán a control por frustrado asalto a camión de valores en barrio Franklin
    Chile

    Dos detenidos pasarán a control por frustrado asalto a camión de valores en barrio Franklin

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo en TV y streaming

    Carabineros detiene a tres sujetos con más de 10 kilos de marihuana en San Bernardo

    Costos laborales han subido 50% en Chile en la última década
    Negocios

    Costos laborales han subido 50% en Chile en la última década

    Cómo operará el “proyecto a la chilena” de Novandino para extraer litio y reinyectar salmuera en el salar de Atacama

    Porsche Holding Chile: “El segmento premium de autos todavía tiene potencial para crecer dentro del país”

    Confirman lluvia más intensa para Santiago este fin de semana: revisa el día y los sectores afectados
    Tendencias

    Confirman lluvia más intensa para Santiago este fin de semana: revisa el día y los sectores afectados

    Advierten lluvia fuerte en estas tres regiones hoy: podría llover hasta 280 mm en un solo día

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    El nuevo flanco que se le abre a Natalia Duco con el IND
    El Deportivo

    El nuevo flanco que se le abre a Natalia Duco con el IND

    Rodrigo Gardella, CEO de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales: “Queremos ser un punto de inflexión”

    La inesperada confesión de Aníbal Mosa a los clubes sobre la negociación por Vozinha para cambiar las bases del torneo

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando
    Tecnología

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Un “mago” contra el realismo: la vigencia de Juan Emar, el “Kafka chileno”
    Cultura y entretención

    Un “mago” contra el realismo: la vigencia de Juan Emar, el “Kafka chileno”

    Francisca Valenzuela: “La maternidad está absolutamente precarizada e invisibilizada”

    Apogeo y decadencia de Macondo: cómo es la segunda parte (y final) de Cien Años de Soledad

    Irán advierte a países que cooperen con EE.UU. y amenaza con endurecer el bloqueo en el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Irán advierte a países que cooperen con EE.UU. y amenaza con endurecer el bloqueo en el estrecho de Ormuz

    Al menos 67 migrantes murieron al intentar ingresar a Ceuta desde Marruecos

    Los lazos de Keiko Fujimori con Chile

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable
    Paula

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto