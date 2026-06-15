SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Pesar en la prensa deportiva: fallece Marco Muga, histórico reportero gráfico del fútbol chileno

    El profesional realizó una extensa y destacada trayectoria en medios de comunicación, incluida La Tercera. También acompañó a la Roja en la época en que la dirigía Marcelo Bielsa.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Marco Muga, en el Estadio Nacional.

    El periodismo deportivo y el fútbol chileno están de duelo. Marco Muga, destacado fotógrafo, con una extensa trayectoria en medios de comunicación, que incluye a La Tercera, y varios años acompañando las actividades de la Roja, falleció este lunes, a los 72 años.

    El Loco, como era conocido en la prensa nacional, registró el período en que la Selección era dirigida por Marcelo Bielsa. De hecho, en su paso por la Roja logró generar una estrecha relación con el entrenador, quien actualmente dirige a Uruguay.

    Pesar en la prensa deportiva: fallece Marco Muga, histórico reportero gráfico del fútbol chileno

    El deceso del reportero gráfico ha generado dolor y amplias reacciones tanto a nivel periodístico como de las entidades en las que trabajó y a las que le correspondió cubrir en su labor profesional.

    "La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), la Federación de Fútbol de Chile y toda la familia del fútbol chileno expresan su profundo pesar por el fallecimiento de Marco Muga, destacado fotógrafo del fútbol chileno, quien colaboró con nuestra institución entre los años 2007 y 2011″, expresaron los entes rectores del fútbol chileno. “Con una amplia trayectoria en la fotografía deportiva, Marco Antonio Muga Rivera dedicó más de 50 años a registrar el fútbol desde su lente, además de trabajar durante seis años junto al @sifupchile, dejando un valioso aporte a la memoria gráfica de nuestro deporte", valoraron.

    El Sifup, donde Muga trabajó en la última parte de su vida, también manifestó su congoja. "Como gremio, despedimos con enorme tristeza a una persona que fue parte fundamental de nuestra historia. Agradecemos el cariño, la dedicación y la pasión con que desempeñó su labor durante toda una vida ligada al fútbol chileno y al Sifup", manifiesta la entidad gremial.

    “Desde hoy asumimos el compromiso de mantener vivo su legado. Su trabajo, sus fotografías, su alegría y su inconfundible presencia seguirán formando parte del espíritu de nuestro sindicato y de la memoria de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo. El fútbol chileno pierde a un profesional excepcional, testigo privilegiado de más de cinco décadas de nuestra actividad. Su lente inmortalizó innumerables momentos de nuestro deporte y acompañó generaciones enteras de futbolistas dentro y fuera de la cancha”, consigna.

    La U, el club del que Muga era hincha, también le dedicó un emotivo posteo. "El Club Universidad de Chile lamenta profundamente el deceso de uno de los reporteros gráficos más talentosos del fútbol chileno, don Marco Antonio Muga Rivera. El “Loco” Muga, como cariñosamente lo llamaban, trabajó en los diarios La Nación, La Tercera, El Mercurio, además de haber estado en el staff de la Selección Chilena en Sudáfrica 2010 y actualmente en el Sifup. Aunque no lo proclamaba a los cuatro vientos, Muga era un camarada azul y siempre acompañaba al equipo de sus amores capturando imágenes imborrables con su lente“, publicó en sus canales oficiales.

    Más sobre:Marco MugaSelecciónLa RojaFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En espera de la respuesta de Nicolás Grau: comisión revisora fija fechas para revisar AC contra exministro

    Amparo Noguera llega al Teatro la Memoria con intenso monólogo

    Mapocho Orquesta estrena sus Ilusiones Ópticas en Matucana 100

    7,2% más que el año pasado: más de 34 mil inscritos rinden la PAES de Invierno 2026

    Kast tilda de “gravísima” la denuncia penal de Migraciones por presunto tráfico de menores desde Haití

    Museo de Bellas Artes cancela exposición del destacado artista argentino León Ferrari por recortes presupuestarios

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    A qué hora y dónde ver a Irán vs. Nueva Zelanda con el debut de Tim Payne en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Irán vs. Nueva Zelanda con el debut de Tim Payne en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Uruguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Uruguay en TV y streaming

    En espera de la respuesta de Nicolás Grau: comisión revisora fija fechas para revisar AC contra exministro
    Chile

    En espera de la respuesta de Nicolás Grau: comisión revisora fija fechas para revisar AC contra exministro

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    7,2% más que el año pasado: más de 34 mil inscritos rinden la PAES de Invierno 2026

    CMF posterga la entrada en vigencia de norma que prohíbe otorgar crédito a directores y sociedades “aguas abajo”
    Negocios

    CMF posterga la entrada en vigencia de norma que prohíbe otorgar crédito a directores y sociedades “aguas abajo”

    El empleador frente a la Ley de Datos: Obligaciones urgentes

    SEA declara inadmisible recurso contra proyecto de Dreams en Talca

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio
    Tendencias

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio

    Raúl Vallecillo, el cerebro de Panini en la región: “Por lejos, este ha sido el álbum más exitoso en la historia de Chile”

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    El mea culpa de Bélgica tras igualar ante Egipto en el Mundial: “No estuvimos a la altura”
    El Deportivo

    El mea culpa de Bélgica tras igualar ante Egipto en el Mundial: “No estuvimos a la altura”

    Bélgica reacciona a tiempo para rescatar un esforzado empate ante el encendido Egipto de Mohamed Salah

    Pesar en la prensa deportiva: fallece Marco Muga, histórico reportero gráfico del fútbol chileno

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características
    Tecnología

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Amparo Noguera llega al Teatro la Memoria con intenso monólogo
    Cultura y entretención

    Amparo Noguera llega al Teatro la Memoria con intenso monólogo

    Mapocho Orquesta estrena sus Ilusiones Ópticas en Matucana 100

    Museo de Bellas Artes cancela exposición del destacado artista argentino León Ferrari por recortes presupuestarios

    Las claves para entender la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años en Reino Unido
    Mundo

    Las claves para entender la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años en Reino Unido

    Las dudas sobre el acuerdo entre EE.UU. e Irán que marcan la cumbre del G7

    Zelenski revela que propuso invitar a Putin a la cumbre del G7: “Es una buena oportunidad para reunirse”

    El papel de la melatonina durante la menopausia
    Paula

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar