El periodismo deportivo y el fútbol chileno están de duelo. Marco Muga, destacado fotógrafo, con una extensa trayectoria en medios de comunicación, que incluye a La Tercera, y varios años acompañando las actividades de la Roja, falleció este lunes, a los 72 años.

El Loco, como era conocido en la prensa nacional, registró el período en que la Selección era dirigida por Marcelo Bielsa. De hecho, en su paso por la Roja logró generar una estrecha relación con el entrenador, quien actualmente dirige a Uruguay.

Pesar en la prensa deportiva: fallece Marco Muga, histórico reportero gráfico del fútbol chileno

El deceso del reportero gráfico ha generado dolor y amplias reacciones tanto a nivel periodístico como de las entidades en las que trabajó y a las que le correspondió cubrir en su labor profesional.

"La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), la Federación de Fútbol de Chile y toda la familia del fútbol chileno expresan su profundo pesar por el fallecimiento de Marco Muga, destacado fotógrafo del fútbol chileno, quien colaboró con nuestra institución entre los años 2007 y 2011″, expresaron los entes rectores del fútbol chileno. “Con una amplia trayectoria en la fotografía deportiva, Marco Antonio Muga Rivera dedicó más de 50 años a registrar el fútbol desde su lente, además de trabajar durante seis años junto al @sifupchile, dejando un valioso aporte a la memoria gráfica de nuestro deporte", valoraron.

El Sifup, donde Muga trabajó en la última parte de su vida, también manifestó su congoja. "Como gremio, despedimos con enorme tristeza a una persona que fue parte fundamental de nuestra historia. Agradecemos el cariño, la dedicación y la pasión con que desempeñó su labor durante toda una vida ligada al fútbol chileno y al Sifup", manifiesta la entidad gremial.

“Desde hoy asumimos el compromiso de mantener vivo su legado. Su trabajo, sus fotografías, su alegría y su inconfundible presencia seguirán formando parte del espíritu de nuestro sindicato y de la memoria de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo. El fútbol chileno pierde a un profesional excepcional, testigo privilegiado de más de cinco décadas de nuestra actividad. Su lente inmortalizó innumerables momentos de nuestro deporte y acompañó generaciones enteras de futbolistas dentro y fuera de la cancha”, consigna.

La U, el club del que Muga era hincha, también le dedicó un emotivo posteo. "El Club Universidad de Chile lamenta profundamente el deceso de uno de los reporteros gráficos más talentosos del fútbol chileno, don Marco Antonio Muga Rivera. El “Loco” Muga, como cariñosamente lo llamaban, trabajó en los diarios La Nación, La Tercera, El Mercurio, además de haber estado en el staff de la Selección Chilena en Sudáfrica 2010 y actualmente en el Sifup. Aunque no lo proclamaba a los cuatro vientos, Muga era un camarada azul y siempre acompañaba al equipo de sus amores capturando imágenes imborrables con su lente“, publicó en sus canales oficiales.