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    Diario alemán festina con la sorpresa de Cabo Verde en el Mundial 2026: “Un grupo de islas avergüenza a España”

    El sitio germano Bild realizó una burlesca publicación al momento de analizar el empate entre la Furia Roja y el conjunto africano, en una de las mayores sorpresas de la cita planetaria.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Cabo Verde dio el batacazo del Mundial al empatar con España. Foto: FIFA/X.

    Una sorpresa monumental se dio en el Mundial 2026. En el Atlanta Stadium, la selección de España, una de las grandes candidatas a la corona en Norteamérica, no pasó del empate 0-0 ante el debutante Cabo Verde.

    En la previa, ni el hincha más optimista presagiaba que el conjunto africano podría ser capaz de rescatar un punto frente a la Furia Roja, sobre todo, por el cartel de campeón vigente de la Eurocopa que ostentaban los ibéricos y por la presencia de figuras como Lamine Yamal o Rodri.

    Sin embargo, cuando el juez marcó el pitazo final y los caboverdianos desataron su alegría, el mundo del fútbol se vio sorprendido por la hazaña. En ese marco, diversas reacciones afloraron casi al instante, dividiéndose en tristeza (por parte de los medios españoles) y otras en risas.

    Justamente, del lado de las mofas, está el diario alemán Bild. El periódico germano no tardó en publicar su análisis del partido que abrió el Grupo H, lanzando una potente burla por el batacazo más rimbombante de esta Copa del Mundo. "Un grupo de islas avergüenza a España“, partieron titulando.

    Cabo Verde rescató un heroico empate ante España en el Mundial 2026. Foto: FIFA/X.

    ¡Un comienzo desastroso! España sufre un humillante tropiezo en su primer partido del Mundial. Los campeones de Europa solo consiguen un empate 0-0 contra Cabo Verde, equipo debutante. España no encuentra la manera de superar al archipiélago africano, ¡ni siquiera su superestrella Yamal!“, complementaron.

    En el comentario del partido, el citado medio profundizó en las diferencias entre ambos planteles, recordando, de pasada, el cómodo triunfo de la selección teutona en su estreno. “España, campeona de Europa, contra Cabo Verde, debutante en el Mundial: sobre el papel, un partido claro. La gran pregunta antes del pitido inicial: tras la goleada de Alemania por 7-1 a Curazao, ¿sería este el primer partido del Mundial con una diferencia de dos dígitos? La respuesta inequívoca: ¡No! Todo lo contrario. No se marcó ni un solo gol. La sorpresa fue total“, señalaron.

    Tras estas burlas, el equipo de Luis de la Fuente debe mejorar ostensiblemente si quiere enmendar el rumbo en su zona. En la próxima fecha se miden ante Arabia Saudita y luego cierran la fase de grupos con Uruguay.

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