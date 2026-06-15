Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

“Boooooenas”. Con ese saludo, pronunciado con una voz ronca que se convirtió en una de sus principales marcas registradas, Gaspar Prim Díaz iniciaba los videos que lo transformaron en uno de los youtubers más populares de Argentina y Latinoamérica.

Este domingo, el creador de contenido conocido como “ Gaspi ” murió a los 23 años tras un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro , Brasil, donde dos helicópteros colisionaron.

Según informaron medios brasileños, el accidente ocurrió durante la mañana en la zona oeste de la ciudad, provocando la muerte de las seis personas que viajaban en ambas aeronaves.

Entre las víctimas se encontraba el influencer argentino, además del cantante estadounidense Oliver Tree con el que se encontraba colaborando para redes sociales .

Las autoridades brasileñas iniciaron una investigación para esclarecer las causas de la colisión.

La noticia provocó una inmediata reacción en redes sociales, donde miles de seguidores y creadores de contenido lamentaron el fallecimiento del joven youtuber, cuya carrera estuvo marcada por el humor irreverente y un estilo que lo convirtió en un fenómeno digital.

Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

Gaspi y su ascenso en Internet

Nacido el 28 de diciembre de 2002 en Buenos Aires, Gaspi comenzó a hacer contenido para redes sociales en 2018, cuando todavía era un adolescente.

Su popularidad creció rápidamente en 2021, gracias a entrevistas callejeras caracterizadas por preguntas incómodas , situaciones absurdas y un humor provocador que desafiaba la moral y las costumbres.

Vestido habitualmente con traje, camisa blanca y una corbata roja mal ajustada, recorría las calles con un micrófono en mano interactuando con desconocidos.

Su saludo “Boooooenas”, acompañado de una característica voz ronca, se transformó en una de las marcas registradas de su personaje.

Con el paso de los años logró reunir más de 2,8 millones de suscriptores en YouTube y una cifra similar de seguidores en Instagram.

Su contenido, sin embargo, también estuvo rodeado de controversias.

Varias de sus publicaciones fueron eliminadas por infringir las normas de las plataformas , lo que contribuyó a reforzar su imagen como uno de los creadores más disruptivos de su generación.

En 2022 recibió el premio a youtuber del año en los Coscu Army Awards, consolidando su lugar entre los principales referentes del entretenimiento digital argentino.

La vuelta de Gaspi

Cuando se encontraba en uno de los momentos más exitosos de su carrera, desapareció inesperadamente de las redes sociales a principios de 2023.

Recién a finales de 2024 regresó con un video titulado “La vuelta de Gaspi”, en el que habló abiertamente sobre los problemas de salud mental que enfrentó y los desafíos que implicaba sostener su personaje público .

Su proyección internacional creció aún más en 2025, cuando participó en La Velada del Año V, el masivo evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por el español Ibai Llanos en Sevilla.

En los días previos a ese evento, la gente pudo ver el cambio de hábitos que tuvo Gaspar para la pelea: “Tengo pensado no volver a fumar, a beber (...) Es una cagada estar todo el día fumando, pendiente a un vicio”, señaló en ese entonces en entrevista con Ibai.

Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

Gaspi y su relación con Chile

Aunque pocos lo sabían, Gaspi también mantenía una relación especial con Chile.

“Estuve desde los ocho años hasta los 12. Mi vieja nació en Chile, en Concepción. Ahí tengo familiares, mis abuelos” , señaló en entrevistas.

El influencer pasó parte de su infancia en La Serena, donde vivió entre los 8 y los 12 años aproximadamente.

Durante ese período incluso jugó fútbol en las divisiones inferiores de Universidad de Chile, según reveló una vez el streamer Coscu, además de un paso por Deportes La Serena.

Sabían que Gaspi es realmente muy muy bueno jugando al futbol?



No lo van a creer pero jugó de chico en la U de Chile — Coscu (@Martinpdisalvo) August 4, 2025

“Jugué mucho, pero después me di cuenta que está todo arreglado. Y era mucha la exigencia. No era tan bueno, pero sí, jugué bastante”, reconoció.

“Jugué en la U, en la U. de Chile. Viví un tiempo en Chile y también jugué en las inferiores de La Serena, en el norte de Chile“ , señaló en 2025 en una entrevista con Paren La Mano.

Pese a que no visitaba frecuentemente el país, reconocía guardar un vínculo afectivo con Chile.