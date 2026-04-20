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    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Un youtuber y turista argentino visitó Santiago por primera vez: probó el mote con huesillo y destacó los precios, el transporte y el trato de los chilenos.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Un turista argentino visitó por primera vez Santiago, la capital de Chile. Se trata de Juan, que tiene un canal en YouTube bautizado como Las rutas de Juan, donde sube videos de todos los viajes y recorridos que hace por las distintas ciudades del mundo.

    Su primera impresión de la ciudad fue que “está súper bien conectada”. Usando el Metro de Santiago, llegó a su alojamiento: un departamento en Santiago Centro, que le costó aproximadamente $170.000 por cinco noches.

    La primera excursión fue por el Paseo Ahumada, la peatonal más transitada del centro. Allí probó su primer mote con huesillo: “Lo aprobamos. Está rico, muy dulce. No estoy acostumbrado a las bebidas tan dulces, pero está súper rico”, dijo en el video.

    Después continuó explorando otros rincones de Santiago Centro. Llegó a la famosa calle Nueva York, que, para el argentino, “es una de las calles más lindas de Santiago”.

    También se encontró con un chileno que lo reconoció por sus videos. El argentino aprovechó de preguntarle recomendaciones sobre qué puede comer en la capital y dónde debería seguir paseando.

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    El argentino que quedó fascinado con Santiago Centro en Chile

    El chileno, que se identificó como Felipe, le recomendó al turista probar los distintos sándwiches que vende la Fuente Alemana. Sobre el paseo, le dijo que podía visitar el Cerro Santa Lucía y Barrio Italia.

    También aprovechó de darle varios datos más históricos sobre el centro: le contó que tras el estallido y la pandemia, y porque las protestas suelen concentrarse en la comuna, el sector quedó dañado. “Estamos en una época en la que el centro se está recuperando, se está tratando de reencantar. La idea es atraer público y que se genere toda una convivencia en esta zona”.

    Después de la conversación, visitó La Moneda y continuó caminando hacia el oriente.

    En un momento, comenzó a reflexionar sobre los precios, en comparación a su país, Argentina: “Los noto bastante parecidos, como en Buenos Aires, que es la ciudad donde yo vivo. Más o menos comer sale unos 10 o 9 dólares un almuerzo. Un poco menos también, depende de dónde vayas”.

    “Diría que Argentina junto con Chile son los países más caros del continente. Los más baratos que he recorrido últimamente son, por lejos, Bolivia, Colombia y Paraguay”.

    El turista también destacó la modernidad de los vehículos que se utilizan como taxis. “Estoy viendo los primeros taxis híbridos”.

    Mientras paseaba por Lastarria, se encontró con un grupo de postulantes a Miss Universo Santiago que también aprovecharon de recomendarle algunos bares icónicos de la ciudad: mencionaron Bella Vista, Barrio Italia, General Holley, entre otros lugares que albergan este tipo de locales.

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “Sorprendido para bien por el trato que me están dando. Cuando uno entra a un país recién nuevo, que encima nunca había venido, me preguntaba cómo es la gente”, dijo.

    En un bar le ayudaron a cargar su teléfono cuando no tenía batería, además que muchas personas que se toparon en su primer paseo estuvieron dispuestas a darle recomendaciones: “Soy súper sincero en estas cosas. Es el mejor trato que he recibido hasta ahora”.

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