Cómo fue el paso de Ibai Llanos en Chile: todo lo que hizo y comió en su recorrido. Foto: Instagram/pedrocanalest

La fugaz visita de Ibai Llanos a Chile duró menos de 48 horas, pero el streamer español alcanzó a recorrer varios puntos de Santiago, grabar contenido, probar comida típica y protagonizar algunos de los momentos más comentados en redes sociales durante el inicio de la semana.

Su llegada comenzó el lunes con un recorrido por el centro de Santiago, donde varios seguidores aseguraron haberlo visto caminando por calles aledañas a la Plaza de Armas.

Ibai y el acento chileno

Fue en uno de los parques capitalinos del centro donde Ibai grabó su primer video en el país: sobre el acento chileno.

“Los chilenos no se les entiende al hablar, eso es lo que dice mucha gente, que hablan demasiado rápido, que utilizan palabras extrañas, que vocalizan poco, que hablan a su manera” , dijo en su video.

Luego explicó que está en “Santiago de Chile, en Chile capital, para hablar con un chileno… para ver si le puedo entender”, mencionó.

El diálogo que siguió rápidamente se volvió tendencia. El chileno que aparece en el video le responde muy rápido y con muchos modismos que incluso para los propios chilenos costó retener.

“No entendí una p… mierda”, dijo Ibai luego de escucharlo.

Tiempo para ir al gimnasio y por completos

Pero su visita no se quedó en el contenido humorístico. Según detalló La Junta Plus, uno de los lugares donde se dejó ver fue un prestigioso gimnasio de Vitacura, donde Ibai continuó su rutina de entrenamiento.

Es importante recordar que el creador de contenido pasó por un cambio físico brutal en el que perdió más de 50 kilos y donde registró su progreso varios días a la semana.

Más tarde, y como parada obligada para cualquier turista, el streamer llegó hasta la meca del completo, el emblemático El Portal (Ex Bahamondes) en pleno Portal Fernández Concha.

Allí, evidentemente probó el más clásico de los completos, el italiano con palta, tomate y mayonesa casera .

@exbahamondes ¡El reconocido YouTuber @ibaillanos vino a probar el auténtico completo chileno! Y, por supuesto, lo hizo en Portal ex Bahamondes, el lugar histórico donde nació esta tradición.🤩 Aquí te dejamos un adelanto del momento en que recibe su completo por primera vez… ¡Muy pronto podrás ver el video completo! "Chicos, ¡recalcar que Ibai probó el Italiano! Incluso hizo un video sobre eso. Pero en esa ocasión, en el video, él pidió uno con palta, chucrut y queso." Esperen al próximo video #portal #comoelto #Viral #ibaillanos #ibai ♬ 369 HZ - BOS

Otra postal que subió el creador de contenido a su cuenta de X, es una foto de él tomando un clásico mote con huesillo en el local “El Rey del Mote con Huesillo”.

Cómo fue el paso de Ibai Llanos en Chile: todo lo que hizo y comió en su recorrido Foto: X

Crossovers con Power Peralta y Coloro

Su corta estadía también dejó espacio para encuentros inesperados.

Durante su visita coincidio con Los Power, el dúo de baile de los gemelos Gabriel y Raúl Peralta.

Allí Raúl Peralta subió una historia a su cuenta junto al streamer, diciéndole “tú eres el wow moment en este momento en Chile”.

“Yo soy Power también”, dijo entre risas después Llanos.

Otro creador de contenido que tuvo la posibilidad de conocer al streamer fue Pedro Canales, periodista deportivo del medio DLT y la persona detrás del “Coloro”, su personaje de redes sociales.

En el encuentro Coloro le entregó la camiseta de la selección chilena de fútbol, además, pudo preguntarle al streamer español por sus club preferido en nuestro país.

“El más grande de Chile es Colo-Colo, he firmado una camiseta de Colo-Colo también”. Asimismo, dijo que en su mayoría había visto gente del cuadro albo por la calle, pero que igualmente vio un “chaval” de la Universidad de Chile.