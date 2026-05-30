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    El museo de Chaleco López en el Día del Patrimonio

    Vehículos de competencia, trofeos y recuerdos personales del piloto nacional serán parte de la experiencia gratuita abierta al público este fin de semana.

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    El museo de Chaleco López en el Día del Patrimonio

    En el marco de una nueva edición del Día del Patrimonio, el museo de Francisco Chaleco López se sumará a las actividades abiertas al público con acceso gratuito para quienes quieran conocer parte de la historia del deporte motor chileno en Mall Sport.

    El espacio reúne vehículos de competencia, trofeos, indumentaria original y distintos objetos que han acompañado la trayectoria del piloto nacional dentro y fuera del Rally Dakar, permitiendo a los asistentes acercarse a algunos de los hitos más importantes de su carrera.

    Además, los asistentes podrán fotografiarse con vehículos utilizados en competencia y recorrer distintas etapas de la carrera del piloto nacional a través de elementos que retratan su evolución dentro del deporte motor.

    “Cuando hay historia, todo puede ser parte de un patrimonio, sobre todo cuando hay chilenos que han logrado cosas importantes”, comenta Francisco Chaleco López.

    El Museo de Francisco “Chaleco” López estará abierto en Mall Sport durante este sábado 30 y domingo 31 de mayo, entre las 10:00 y las 20:00 horas, en el piso -1 del recinto por Powersports. La entrada será gratuita para todo público.

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