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    La Casa Blanca rompe con la tradición al no publicar el último informe médico de Trump y aumenta dudas sobre su salud

    El presidente estadounidense declaró en redes sociales que gozaba de perfecta salud tras su visita del martes al Centro Médico Walter Reed. Sin embargo, el que su Administración no haya ofrecido ninguna información adicional intensifica los cuestionamientos sobre su estado físico y mental.

    Por 
    Lya Rosen
    Donald Trump. Foto: Europa Press/Contacto/Andrew Leyden. Europa Press/Contacto/Andrew Ley

    Tres días después del último examen físico del presidente estadounidense Donald Trump, la Casa Blanca no ha publicado el informe médico como es habitual, aumentando las preguntas en torno a la salud y estado físico del mandatario.

    Trump, quien es el jefe de Estado de mayor edad en ser investido en Estados Unidos, declaró en redes sociales que gozaba de perfecta salud tras una visita de varias horas este martes al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en Maryland.

    Pero a pesar de haber prometido ofrecer un resumen del chequeo en “los próximos días”, como los hizo notar CNN, su Administración no ha ofrecido hasta hoy ninguna información adicional, ni tampoco confirmado que su médico tenga previsto ofrecer un informe público en el corto plazo.

    De acuerdo al mismo medio, este “silencio de tres días” marca un cambio con respecto a la forma en que la Casa Blanca manejó los exámenes médicos previos de líder republicano.

    En abril pasado, tras otra visita al mencionado centro de salud, el Dr. Sean Barbabella -su médico personal-, resumió los resultados en un memorando publicado dos días después. Luego, cuando Trump regresó para un examen en octubre, la declaración de Barbabella de que el presidente seguía gozando de una “salud excepcional” se publicó esa misma jornada.

    Lo que difiera claramente con lo que ocurre en esta oportunidad, cuando el magnate ha sido hasta ahora la única fuente de información sobre su propia salud, a pocas semanas de cumplir 80 años.

    “Me resulta inimaginable que la Casa Blanca no emita un comunicado sobre la salud del presidente, ni siquiera uno básico”, le declaró a CNN el Dr. Jonathan Reiner, profesor de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad George Washington y cardiólogo durante muchos años del exvicepresidente Dick Cheney.

    “Si la Casa Blanca se niega a divulgar su informe médico, esto generará serias dudas sobre la aptitud del presidente para el cargo”, apuntó Reiner.

    Hasta el momento, el mandatario norteamericano siempre se ha mostrado reservado sobre sus problemas de salud, dando gran importancia a proyectar una imagen de fortaleza y vitalidad.

    Es así como tanto en la campaña electoral como en el Despacho Oval, Trump ha hecho de su vigor un pilar fundamental de su identidad política, alardeando con frecuencia de su bienestar físico y mental.

    Una actitud que los informes médicos anteriores a menudo corroboraban. Como cuando el Dr. Ronny Jackson, el médico durante su primer mandato, elogió efusivamente sus “genes increíbles” durante una rueda de prensa dedicada a su salud.

    Sin embargo, de acuerdo a CNN, a medida que Trump se acerca a su octava década, los signos visibles de su envejecimiento de Trump y su comportamiento a veces errático han intensificado el escrutinio sobre su salud y las exigencias de mayor transparencia.

    Y también hizo notar que su visita al hospital este martes es la tercera de este tipo en los últimos 13 meses, en una frecuencia inusual en comparación con la práctica habitual de presidentes anteriores de someterse a un examen al año.

    A lo que se suma que para los expertos médicos la reticencia actual de la Casa Blanca a proporcionar más detalles sobre su salud solo dificulta disipar cualquier preocupación mayor.

    “Eso implicaría que hay información que no quieren que el público conozca”, dijo Reiner sobre la falta de transparencia respecto al examen más reciente de Trump. “Intensifica la desconfianza en su transparencia”, apuntó.

    Más sobre:Casa BlancaDonald TrumpInforme médicoSaludCentro Médico Militar Nacional Walter ReedSean BarbabellaMundo

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