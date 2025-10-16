Quién es Ibai Llanos, el streamer español que conquistó Internet y que visitará Chile por primera vez

Ibai Llanos, uno de los creadores de contenido de redes sociales más populares del mundo, sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar que viajará a Chile el próximo mes de noviembre .

La noticia la dio a conocer a través de un video en sus redes sociales, donde, fiel a su estilo cercano y humorístico, pidió consejos a los chilenos sobre qué lugares conocer y qué comidas probar.

“El mes que viene me voy a Latinoamérica y voy a estar en Chile. ¿Qué debería hacer en Chile? ¿A dónde debería ir? ¿Qué debería comer?”, preguntó Llanos, antes de mencionar sitios como el Cerro San Cristóbal y Valparaíso, además de nombrar platos típicos como el pastel de choclo, las empanadas y la marraqueta.

La publicación generó de inmediato miles de comentarios y reacciones, tanto de famosos chilenos, como de políticos, incluso, el del Presidente de Chile, Gabriel Boric.

De narrador de videojuegos a ícono hispanoparlante

Ibai Llanos, un joven español de 30 años, tiene como profesión ser un creador de contenido que transmite videos en vivo a través de Internet. En este caso, en la plataforma Twitch donde acumula 19,8 millones de suscriptores.

Comenzó en el mundo del streaming narrando competiciones de League of Legends, un videojuego para computadores. Sin embargo, su contenido fue ampliándose primero, con locuciones en distintos deportes y juegos, y luego, con entrevistas, reacciones, y un sinfín de ideas.

Durante la pandemia y el confinamiento, su canal de Twitch se transformó en un fenómeno global.

Según El País, su mezcla de humor, cercanía y espontaneidad lo llevó a reunir audiencias masivas, incluso mayores que las de canales de televisión tradicionales .

En ese periodo alcanzó grandes momentos de fama: jugaba videojuegos con el arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois; entrevistaba cantantes famosos de Hispanoamérica; y cualquier contenido que subiera generaba millones de visualizaciones.

El diario español incluso llegó a catalogarlo como “el rey midas del nuevo Internet”.

Un creador de eventos que rompió Internet

Además de sus transmisiones, Llanos ha llevado el streaming a otro nivel al crear algunos de los eventos digitales más vistos del mundo hispanohablante.

Entre ellos, destaca “La Velada del Año”, una gala de boxeo amateur entre creadores de contenido que se organiza desde hace cinco años y que combina deporte, espectáculo y artistas musicales de talla mundial en vivo.

La última edición, realizada en el estadio La Cartuja de Sevilla, congregó a más de 80.000 personas de manera presencial y un peak de 9 millones de espectadores en línea .

Ibai también es cofundador, junto al exfutbolista Gerard Piqué, de la Kings League, una liga de fútbol 7 que mezcla este deporte con nuevas reglas, la participación de streamers y celebridades, además de exjugadores profesionales.

El cambio físico de Ibai Llanos

Durante la adolescencia de Llanos, el español cuenta que era de hacer mucho deporte y llevar una vida de bastante movimiento. Sin embargo, el paso de los años y su vida como streamer lo llevaron a pesar 166 kilos en 2022, según reveló él mismo.

Hace poco más de un año, Ibai hizo una publicación en TikTok donde cumpliría el reto del comentario con más ‘me gusta’: “Un verdadero cambio físico”, fue lo que pidió un seguidor.

Documentó todo su proceso subiendo un video casi todos los días y gracias a su determinación, ha perdido más de 60 kilos y ha sido una inspiración para sus seguidores a tener hábitos más sanos.

El Mundial de Desayunos y la marraqueta con palta

El último gran éxito que tuvo en Internet fue el “Mundial de Desayunos” de hace unos meses, una competencia que enfrentaba platos típicos de países y que a través de votación del público (con millones de votos en redes sociales) iba definiendo al ganador.

El platillo chileno elegido, una marraqueta con palta, llegó hasta la ronda de semifinales, donde cayó ante el ganador del certamen, el pan con chicharrón peruano.

Lo cierto es que en noviembre, el streamer español ya cuenta con la invitación presidencial para desayunar en tierras nacionales una marraqueta con palta “para contarte qué otras cosas tienes que hacer sí o sí en Chile”, comentó el mandatario en el video de anuncio.