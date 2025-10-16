SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Quién es Ibai Llanos, el streamer español que conquistó Internet y que visitará Chile por primera vez

El creador de contenido confirmó que llegará al país en noviembre y fue invitado por el Presidente Gabriel Boric a desayunar una marraqueta con palta.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Quién es Ibai Llanos, el streamer español que conquistó Internet y que visitará Chile por primera vez

Ibai Llanos, uno de los creadores de contenido de redes sociales más populares del mundo, sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar que viajará a Chile el próximo mes de noviembre.

La noticia la dio a conocer a través de un video en sus redes sociales, donde, fiel a su estilo cercano y humorístico, pidió consejos a los chilenos sobre qué lugares conocer y qué comidas probar.

“El mes que viene me voy a Latinoamérica y voy a estar en Chile. ¿Qué debería hacer en Chile? ¿A dónde debería ir? ¿Qué debería comer?”, preguntó Llanos, antes de mencionar sitios como el Cerro San Cristóbal y Valparaíso, además de nombrar platos típicos como el pastel de choclo, las empanadas y la marraqueta.

La publicación generó de inmediato miles de comentarios y reacciones, tanto de famosos chilenos, como de políticos, incluso, el del Presidente de Chile, Gabriel Boric.

De narrador de videojuegos a ícono hispanoparlante

Ibai Llanos, un joven español de 30 años, tiene como profesión ser un creador de contenido que transmite videos en vivo a través de Internet. En este caso, en la plataforma Twitch donde acumula 19,8 millones de suscriptores.

Comenzó en el mundo del streaming narrando competiciones de League of Legends, un videojuego para computadores. Sin embargo, su contenido fue ampliándose primero, con locuciones en distintos deportes y juegos, y luego, con entrevistas, reacciones, y un sinfín de ideas.

Durante la pandemia y el confinamiento, su canal de Twitch se transformó en un fenómeno global.

Según El País, su mezcla de humor, cercanía y espontaneidad lo llevó a reunir audiencias masivas, incluso mayores que las de canales de televisión tradicionales.

Quién es Ibai Llanos, el streamer español que conquistó Internet y que visitará Chile por primera vez

En ese periodo alcanzó grandes momentos de fama: jugaba videojuegos con el arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois; entrevistaba cantantes famosos de Hispanoamérica; y cualquier contenido que subiera generaba millones de visualizaciones.

El diario español incluso llegó a catalogarlo como “el rey midas del nuevo Internet”.

Un creador de eventos que rompió Internet

Además de sus transmisiones, Llanos ha llevado el streaming a otro nivel al crear algunos de los eventos digitales más vistos del mundo hispanohablante.

Entre ellos, destaca “La Velada del Año”, una gala de boxeo amateur entre creadores de contenido que se organiza desde hace cinco años y que combina deporte, espectáculo y artistas musicales de talla mundial en vivo.

Quién es Ibai Llanos, el streamer español que conquistó Internet y que visitará Chile por primera vez Foto: Europa Press Joaquin Corchero - Europa Press

La última edición, realizada en el estadio La Cartuja de Sevilla, congregó a más de 80.000 personas de manera presencial y un peak de 9 millones de espectadores en línea.

Ibai también es cofundador, junto al exfutbolista Gerard Piqué, de la Kings League, una liga de fútbol 7 que mezcla este deporte con nuevas reglas, la participación de streamers y celebridades, además de exjugadores profesionales.

El cambio físico de Ibai Llanos

Durante la adolescencia de Llanos, el español cuenta que era de hacer mucho deporte y llevar una vida de bastante movimiento. Sin embargo, el paso de los años y su vida como streamer lo llevaron a pesar 166 kilos en 2022, según reveló él mismo.

Hace poco más de un año, Ibai hizo una publicación en TikTok donde cumpliría el reto del comentario con más ‘me gusta’: “Un verdadero cambio físico”, fue lo que pidió un seguidor.

Documentó todo su proceso subiendo un video casi todos los días y gracias a su determinación, ha perdido más de 60 kilos y ha sido una inspiración para sus seguidores a tener hábitos más sanos.

Quién es Ibai Llanos, el streamer español que conquistó Internet y que visitará Chile por primera vez

El Mundial de Desayunos y la marraqueta con palta

El último gran éxito que tuvo en Internet fue el “Mundial de Desayunos” de hace unos meses, una competencia que enfrentaba platos típicos de países y que a través de votación del público (con millones de votos en redes sociales) iba definiendo al ganador.

El platillo chileno elegido, una marraqueta con palta, llegó hasta la ronda de semifinales, donde cayó ante el ganador del certamen, el pan con chicharrón peruano.

Lo cierto es que en noviembre, el streamer español ya cuenta con la invitación presidencial para desayunar en tierras nacionales una marraqueta con palta “para contarte qué otras cosas tienes que hacer sí o sí en Chile”, comentó el mandatario en el video de anuncio.

Lee también:

Más sobre:Ibai LlanosStreamersTwitchRedes socialesCreador de contenidoInstagramTikTokLa Velada del AñoKings LeagueMundial de DesayunosEspañaChile

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El primer ministro francés supera dos mociones de censura

Rusia bombardea con misiles y drones infraestructura energética en Ucrania

Fiscal de Venezuela responde dichos de Boric y niega vínculo entre régimen de Maduro y crimen de Ronald Ojeda

Más de cien heridos, incluidos 80 policías, dejan las protestas en Lima, Perú

Israel identifica los dos cadáveres entregados el miércoles por Hamas en la Franja de Gaza

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

3.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

5.
Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Quién es Ibai Llanos, el streamer español que conquistó Internet y que visitará Chile por primera vez

Quién es Ibai Llanos, el streamer español que conquistó Internet y que visitará Chile por primera vez

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Fiscal de Venezuela responde dichos de Boric y niega vínculo entre régimen de Maduro y crimen de Ronald Ojeda
Chile

Fiscal de Venezuela responde dichos de Boric y niega vínculo entre régimen de Maduro y crimen de Ronald Ojeda

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Distrito 9: cuatro candidatos enfrentan ideas en temas de seguridad y migración en debate LT-UNAB

Presupuesto “mentiroso”, “imaginario” y “maquillado”: Oposición lanza advertencia a Grau tras alerta de Consejo Fiscal
Negocios

Presupuesto “mentiroso”, “imaginario” y “maquillado”: Oposición lanza advertencia a Grau tras alerta de Consejo Fiscal

CFA pide al gobierno nuevas medidas para contener gasto este año y ve riesgo de que la deuda supere el 45% del PIB al 2027

FMI proyecta que Chile no logrará llegar al balance fiscal estructural al 2030

Nuevas consolas portátiles ROG Xbox Ally X y ROG Xbox Ally ya están disponibles en Chile
Tendencias

Nuevas consolas portátiles ROG Xbox Ally X y ROG Xbox Ally ya están disponibles en Chile

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Quién es Ibai Llanos, el streamer español que conquistó Internet y que visitará Chile por primera vez

Histórico entrenador sorprende con análisis del popular “longa shot” de Tomás Barrios
El Deportivo

Histórico entrenador sorprende con análisis del popular “longa shot” de Tomás Barrios

Xavi Hernández confiesa quién es su jugador chileno favorito

Peñarol mueve sus fichas para bajarle el precio a Brayan Cortés y evitar su retorno a Colo Colo

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Fact Checking histórico a la serie Mussolini: qué fue real y qué no
Cultura y entretención

Fact Checking histórico a la serie Mussolini: qué fue real y qué no

Mon Laferte aclara su foto con Jeannette Jara: “Nunca he apoyado una candidatura, es mi primera foto con un político”

Una noche de risas: Pedro Ruminot regresa a Gran Arena Monticello

El primer ministro francés supera dos mociones de censura
Mundo

El primer ministro francés supera dos mociones de censura

Rusia bombardea con misiles y drones infraestructura energética en Ucrania

Más de cien heridos, incluidos 80 policías, dejan las protestas en Lima, Perú

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo