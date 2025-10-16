Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Al youtuber español Ibai Llanos le quedó dando vueltas la marraqueta con palta, el desayuno chileno que quedó semifinalista en su famoso Mundial de Desayunos. Tanto así, que anunció que visitará Chile en noviembre, y pidió consejos sobre qué comer y dónde pasear.

“¿Qué debería hacer en Chile? ¿A dónde debería ir? ¿Qué debería comer?”, le preguntó en un video a sus fanáticos chilenos, en su cuenta de Instagram donde acumula 15 millones de seguidores.

Hasta ahora, en su lista están: un paseo en Santiago, ver la ciudad desde el Cerro San Cristóbal, visitar la Plaza de Armas e ir a Valparaíso.

De comida, tiene planeado probar el pastel de choclo del restaurante Divertimento Chileno y las empanadas de Don Guille, “y obviamente voy a probar la marraqueta”, dijo el creador de contenidos.

Pero también abrió espacio a los comentarios, para que le sugieran los mejores panoramas para su próximo viaje. Rápidamente, le llegaron invitaciones no solo de restaurantes y tiendas, sino también del Presidente Gabriel Boric .

Las invitaciones que recibió Ibai Llanos en su visita a Chile

El Presidente Gabriel Boric invitó a Ibai Llanos a desayunar pan con palta, “para contarte qué otras cosas tienes que hacer sí o sí en Chile. Un adelanto: tienes que ir a la Patagonia ;)” , le comentó en el video donde anuncia su visita.

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Así como el mandatario, otras destacadas figuras chilenas dijeron “presente” en los comentarios.

Por ejemplo, el deportista Sammis Reyes —que se convirtió en meme cuando le pidió al youtuber español que lo invitara a la Velada del Año a pelear—, le escribió: “Oye Ibai, te invito a entrenar. ¿Nos vemos?”.

La candidata presidencial Evelyn Matthei también extendió su invitación a Ibai para “comer un completo a mi estilo ;) y sí o sí tienes que ir a visitar los hermosos paisajes de nuestro sur de Chile y el desierto florido en el norte”.

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

El presentador Francisco Saavedra se sumó y le hizo una jugada propuesta al español: “Vamos por unas ricas cazuelas al sur jajaja”.

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Y la cantante Karen Paola lo citó a un “carrete en casa”, una experiencia para conocer de cerca este tipo de fiestas, propias de Chile: “¡Todos te recomiendan lugares para visitar muy buenos! Pero, te recomiendo no perderte un carrete en casa”.

“Te invito un asado con sus buenas carnes, con choripan (en marraqueta), con pebre, sus piscolas, cervezas frías, buena música y un karaoke infaltable con amigos”.

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Las marcas también se sumaron a la ola de invitaciones. El supermercado Jumbo aprovechó de promocionar sus marraquetas y le sugirió que no se perdiera la típica fotografía con Jumbito , el elefante gigante que está afuera de las tiendas.

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

En paralelo, Televisión Nacional de Chile (TVN) invitó a Ibai a ver la maratón de 31 Minutos, y el Observatorio Alma le escribió que “si no vienes a ver las estrellas al norte, no viniste a Chile”.