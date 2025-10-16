SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

El youtuber Ibai Llanos llega a Chile. En la publicación donde anunció la visita, recibió invitaciones de autoridades, celebridades y marcas. ¿Cuál será el panorama del famoso español?

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Al youtuber español Ibai Llanos le quedó dando vueltas la marraqueta con palta, el desayuno chileno que quedó semifinalista en su famoso Mundial de Desayunos. Tanto así, que anunció que visitará Chile en noviembre, y pidió consejos sobre qué comer y dónde pasear.

“¿Qué debería hacer en Chile? ¿A dónde debería ir? ¿Qué debería comer?”, le preguntó en un video a sus fanáticos chilenos, en su cuenta de Instagram donde acumula 15 millones de seguidores.

Hasta ahora, en su lista están: un paseo en Santiago, ver la ciudad desde el Cerro San Cristóbal, visitar la Plaza de Armas e ir a Valparaíso.

De comida, tiene planeado probar el pastel de choclo del restaurante Divertimento Chileno y las empanadas de Don Guille, “y obviamente voy a probar la marraqueta”, dijo el creador de contenidos.

Pero también abrió espacio a los comentarios, para que le sugieran los mejores panoramas para su próximo viaje. Rápidamente, le llegaron invitaciones no solo de restaurantes y tiendas, sino también del Presidente Gabriel Boric.

Las invitaciones que recibió Ibai Llanos en su visita a Chile

El Presidente Gabriel Boric invitó a Ibai Llanos a desayunar pan con palta, “para contarte qué otras cosas tienes que hacer sí o sí en Chile. Un adelanto: tienes que ir a la Patagonia ;)”, le comentó en el video donde anuncia su visita.

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Así como el mandatario, otras destacadas figuras chilenas dijeron “presente” en los comentarios.

Por ejemplo, el deportista Sammis Reyes —que se convirtió en meme cuando le pidió al youtuber español que lo invitara a la Velada del Año a pelear—, le escribió: “Oye Ibai, te invito a entrenar. ¿Nos vemos?”.

La candidata presidencial Evelyn Matthei también extendió su invitación a Ibai para “comer un completo a mi estilo ;) y sí o sí tienes que ir a visitar los hermosos paisajes de nuestro sur de Chile y el desierto florido en el norte”.

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

El presentador Francisco Saavedra se sumó y le hizo una jugada propuesta al español: “Vamos por unas ricas cazuelas al sur jajaja”.

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Y la cantante Karen Paola lo citó a un “carrete en casa”, una experiencia para conocer de cerca este tipo de fiestas, propias de Chile: “¡Todos te recomiendan lugares para visitar muy buenos! Pero, te recomiendo no perderte un carrete en casa”.

“Te invito un asado con sus buenas carnes, con choripan (en marraqueta), con pebre, sus piscolas, cervezas frías, buena música y un karaoke infaltable con amigos”.

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Las marcas también se sumaron a la ola de invitaciones. El supermercado Jumbo aprovechó de promocionar sus marraquetas y le sugirió que no se perdiera la típica fotografía con Jumbito, el elefante gigante que está afuera de las tiendas.

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

En paralelo, Televisión Nacional de Chile (TVN) invitó a Ibai a ver la maratón de 31 Minutos, y el Observatorio Alma le escribió que “si no vienes a ver las estrellas al norte, no viniste a Chile”.

Lee también:

Más sobre:Ibai LlanosIbai en ChileVisita de Ibai a ChileInvitaciones a IbaiQué hacer en ChilePan con paltaMarraqueta chilenaTurismo en ChileComida chilenaLugares para visitar en ChileCelebridades en ChilePresidente BoricEvelyn MattheiFrancisco Saavedra31 MinutosCultura chilenaIbaiOye IbaiLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Nuevas consolas portátiles ROG Xbox Ally X y ROG Xbox Ally ya están disponibles en Chile

El primer ministro francés supera dos mociones de censura

Rusia bombardea con misiles y drones infraestructura energética en Ucrania

Fiscal de Venezuela responde dichos de Boric y niega vínculo entre régimen de Maduro y crimen de Ronald Ojeda

Más de cien heridos, incluidos 80 policías, dejan las protestas en Lima, Perú

Israel identifica los dos cadáveres entregados el miércoles por Hamas en la Franja de Gaza

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

3.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

5.
Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Quién es Ibai Llanos, el streamer español que conquistó Internet y que visitará Chile por primera vez

Quién es Ibai Llanos, el streamer español que conquistó Internet y que visitará Chile por primera vez

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Fiscal de Venezuela responde dichos de Boric y niega vínculo entre régimen de Maduro y crimen de Ronald Ojeda
Chile

Fiscal de Venezuela responde dichos de Boric y niega vínculo entre régimen de Maduro y crimen de Ronald Ojeda

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Distrito 9: cuatro candidatos enfrentan ideas en temas de seguridad y migración en debate LT-UNAB

Presupuesto “mentiroso”, “imaginario” y “maquillado”: Oposición lanza advertencia a Grau tras alerta de Consejo Fiscal
Negocios

Presupuesto “mentiroso”, “imaginario” y “maquillado”: Oposición lanza advertencia a Grau tras alerta de Consejo Fiscal

CFA pide al gobierno nuevas medidas para contener gasto este año y ve riesgo de que la deuda supere el 45% del PIB al 2027

FMI proyecta que Chile no logrará llegar al balance fiscal estructural al 2030

Nuevas consolas portátiles ROG Xbox Ally X y ROG Xbox Ally ya están disponibles en Chile
Tendencias

Nuevas consolas portátiles ROG Xbox Ally X y ROG Xbox Ally ya están disponibles en Chile

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Quién es Ibai Llanos, el streamer español que conquistó Internet y que visitará Chile por primera vez

Histórico entrenador sorprende con análisis del popular “longa shot” de Tomás Barrios
El Deportivo

Histórico entrenador sorprende con análisis del popular “longa shot” de Tomás Barrios

Xavi Hernández confiesa quién es su jugador chileno favorito

Peñarol mueve sus fichas para bajarle el precio a Brayan Cortés y evitar su retorno a Colo Colo

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Fact Checking histórico a la serie Mussolini: qué fue real y qué no
Cultura y entretención

Fact Checking histórico a la serie Mussolini: qué fue real y qué no

Mon Laferte aclara su foto con Jeannette Jara: “Nunca he apoyado una candidatura, es mi primera foto con un político”

Una noche de risas: Pedro Ruminot regresa a Gran Arena Monticello

El primer ministro francés supera dos mociones de censura
Mundo

El primer ministro francés supera dos mociones de censura

Rusia bombardea con misiles y drones infraestructura energética en Ucrania

Más de cien heridos, incluidos 80 policías, dejan las protestas en Lima, Perú

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo