Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

En el Mundial de Desayunos de Ibai —donde compiten comidas de todo el mundo— Chile disputa la semifinal contra Perú: la marraqueta con palta es el abanderado del país, mientras que los vecinos compiten con un pan con chicharrón.

Pero en vísperas del 18 de septiembre, el espíritu chileno para ganar es grande. Por ello, actores del mundo político, pero también de las redes sociales, se han sumado a incentivar que más chilenos voten por el pan con palta.

En la publicación del youtuber español, comenzaron a aparecer comentarios de personas renombradas, incluso del Presidente de Chile, Gabriel Boric: “¡Vamos Chile! Nada supera la marraqueta con palta” , escribió el mandatario.

Algunas marcas, medios de comunicación, candidatos presidenciales y creadores de contenidos también dejaron su comentario. Estos son algunos de ellos.

El apoyo transversal a Chile en el Mundial de Desayunos de Ibai

Entusiasmados por la idea de que Chile pase a la final del Mundial de Desayunos con el magnífico pan con palta, muchas figuras públicas chilenas mostraron su apoyo en la publicación de Ibai Llanos en Instagram .

Además de Gabriel Boric, los candidatos presidenciales que se hicieron presentes para dar su apoyo fueron José Antonio Kast —quien dejó una imagen de la bandera chilena—, Jeanette Jara y Marco Enríquez-Ominami, que escribieron un “Chile” y “Vamos Chile” en los comentarios.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, le presentó al youtuber una invitación para visitar la comuna y “probar el desayuno chileno como corresponde”.

También se sumaron algunas de las marcas y cuentas más conocidas en el país, como Netflix Chile, Warner Bros. Pictures Chile, Buscalibre, Casa Ideas, Entel, Banco Santander, Melt Pizza, Fauna para Chile, Mag-3, Bath and Body Works Chile y La Junta Plus, entre otras.

Los influencers y creadores de contenido también dejaron fuerte su marca: además de compartir el video en sus historias para llamar a votar, algunos aprovecharon de mostrar apoyo en la publicación, como Francisco Ackermann, iCata, Mike Milfort, Michelle Carvalho y Nicole3e.

Y también, entre los comentarios, están algunos medios de comunicación chilenos, como 24 Horas y Teletrece.

Cómo votar por Chile en el Mundial de Desayunos

Para votar en esta competencia, debes ingresar a la cuenta de Ibai Llanos ya sea en YouTube , TikTok o Instagram , ir al video del duelo entre Chile y Perú y darle Me gusta al comentario del youtuber donde menciona a Chile.

Una vez finalizada la votación, se sumarán las preferencias de las tres plataformas ya mencionadas y pasará a la final el que tenga más apoyo.