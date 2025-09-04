SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

Chile enfrenta a Perú en la semifinal del Mundial de Desayunos de Ibai con la marraqueta con palta. El país recibió el apoyo de Gabriel Boric, políticos, marcas y creadores de contenido.

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

En el Mundial de Desayunos de Ibai —donde compiten comidas de todo el mundo— Chile disputa la semifinal contra Perú: la marraqueta con palta es el abanderado del país, mientras que los vecinos compiten con un pan con chicharrón.

Pero en vísperas del 18 de septiembre, el espíritu chileno para ganar es grande. Por ello, actores del mundo político, pero también de las redes sociales, se han sumado a incentivar que más chilenos voten por el pan con palta.

En la publicación del youtuber español, comenzaron a aparecer comentarios de personas renombradas, incluso del Presidente de Chile, Gabriel Boric: “¡Vamos Chile! Nada supera la marraqueta con palta”, escribió el mandatario.

Algunas marcas, medios de comunicación, candidatos presidenciales y creadores de contenidos también dejaron su comentario. Estos son algunos de ellos.

Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

El apoyo transversal a Chile en el Mundial de Desayunos de Ibai

Entusiasmados por la idea de que Chile pase a la final del Mundial de Desayunos con el magnífico pan con palta, muchas figuras públicas chilenas mostraron su apoyo en la publicación de Ibai Llanos en Instagram.

Además de Gabriel Boric, los candidatos presidenciales que se hicieron presentes para dar su apoyo fueron José Antonio Kast —quien dejó una imagen de la bandera chilena—, Jeanette Jara y Marco Enríquez-Ominami, que escribieron un “Chile” y “Vamos Chile” en los comentarios.

Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai
Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai
Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, le presentó al youtuber una invitación para visitar la comuna y “probar el desayuno chileno como corresponde”.

Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

También se sumaron algunas de las marcas y cuentas más conocidas en el país, como Netflix Chile, Warner Bros. Pictures Chile, Buscalibre, Casa Ideas, Entel, Banco Santander, Melt Pizza, Fauna para Chile, Mag-3, Bath and Body Works Chile y La Junta Plus, entre otras.

Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

Los influencers y creadores de contenido también dejaron fuerte su marca: además de compartir el video en sus historias para llamar a votar, algunos aprovecharon de mostrar apoyo en la publicación, como Francisco Ackermann, iCata, Mike Milfort, Michelle Carvalho y Nicole3e.

Y también, entre los comentarios, están algunos medios de comunicación chilenos, como 24 Horas y Teletrece.

Cómo votar por Chile en el Mundial de Desayunos

Para votar en esta competencia, debes ingresar a la cuenta de Ibai Llanos ya sea en YouTube, TikTok o Instagram, ir al video del duelo entre Chile y Perú y darle Me gusta al comentario del youtuber donde menciona a Chile.

Una vez finalizada la votación, se sumarán las preferencias de las tres plataformas ya mencionadas y pasará a la final el que tenga más apoyo.

Lee también:

Más sobre:Mundial de Desayunos IbaiIbai LlanosMarraqueta con paltaChile vs PerúChilePerúDesayuno chilenoPan con paltaPaltaMundial de Desayunos de IbaiIbaiGabriel BoricJosé Antonio KastJeanette JaraMEOJaime Bellolio

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La caja que ha recaudado el grupo Luksic con las ventas de parte de su participación en la francesa Nexans

Caso Factop: LarrainVial ya ha pagado más de $3.300 millones a 50 aportantes de fondo cuestionado

Embajador Viera-Gallo confirma entrega de información a Argentina sobre barristas con prohibición de ingreso a los estadios en Chile

Supuesta “red de bots”: UDI reafirma postura de no judicializar la cruzada electoral por eventuales ataques a Matthei

Senadores PS piden al gobierno volver a postergar exigencia de inicio de actividades para acceder a financiamiento y crédito

Esquirlas del caso Factop: salen a remate propiedades de la empresa textil de los Sauer

Lo más leído

1.
Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

2.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

3.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

4.
Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

5.
Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este fin de semana?

Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este fin de semana?

Cómo participar en el nuevo remate de Corona: hay muebles disponibles y ropa desde $650

Cómo participar en el nuevo remate de Corona: hay muebles disponibles y ropa desde $650

Rating del miércoles 3 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 3 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Embajador Viera-Gallo confirma entrega de información a Argentina sobre barristas con prohibición de ingreso a los estadios en Chile
Chile

Embajador Viera-Gallo confirma entrega de información a Argentina sobre barristas con prohibición de ingreso a los estadios en Chile

Supuesta “red de bots”: UDI reafirma postura de no judicializar la cruzada electoral por eventuales ataques a Matthei

Estudio revela que el 92% de los chilenos cree que el consumo de alcohol en Fiestas Patrias será igual o mayor que en 2024

La caja que ha recaudado el grupo Luksic con las ventas de parte de su participación en la francesa Nexans
Negocios

La caja que ha recaudado el grupo Luksic con las ventas de parte de su participación en la francesa Nexans

Caso Factop: LarrainVial ya ha pagado más de $3.300 millones a 50 aportantes de fondo cuestionado

Brecha de ingresos: ¿en qué estás?

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda
Tendencias

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda

Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

FIFA castiga a Chile con millonaria multa y drástica reducción de aforo ante Uruguay por racismo frente a Argentina
El Deportivo

FIFA castiga a Chile con millonaria multa y drástica reducción de aforo ante Uruguay por racismo frente a Argentina

Ancud se alista para recibir la Super Copa del básquetbol nacional

Duras lesiones, un quiebre familiar y bajos resultados: el año más difícil de Alejandro Tabilo golpea a la Copa Davis

Alfonsina: empanadas argentinas de autor
Finde

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades
Cultura y entretención

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Pedro Aznar continúa la celebración de sus 50 años de música y agenda tres shows en Chile

Los últimos días y la muerte de José Miguel Carrera en Mendoza (y cuál fue su última frase)

Xi Jinping apuesta por reforzar la cooperación con Corea del Norte tras encuentro con Kim Jong Un en Beijing
Mundo

Xi Jinping apuesta por reforzar la cooperación con Corea del Norte tras encuentro con Kim Jong Un en Beijing

Aumentan a más de 2.200 los muertos por el terremoto en el este de Afganistán

El “ejército privado” de Trump contra la inmigración: los riesgos de reclutar a 10.000 agentes del ICE

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo