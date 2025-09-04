La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

Nuevamente Chile y Perú se ven enfrentados como naciones, sin embargo, esta vez no es por un partido de fútbol ni política, sino que por quién tiene el mejor desayuno del mundo.

Se trata del Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos, quien ha reunido a millones de usuarios en votaciones por redes sociales para elegir el mejor desayuno del mundo.

Chile, que tiene a la marraqueta con palta como su platillo bandera, avanzó a semifinales tras vencer primero a Japón y luego a España . Ahora, se enfrentará a Perú por el paso a la final de este evento digital.

La viralidad y popularidad de este concurso ha sido tanta, que incluso el Presidente de Chile, Gabriel Boric, comentó en apoyo al país: “Vamos Chile! Nada supera la marraqueta con palta” , señaló el mandatario en Instagram.

Por la otra llave, Bolivia enfrentará a Venezuela en este duelo de comidas.

Marraqueta contra el pan con chicharrón

Este miércoles, Ibai dio inicio a la esperada semifinal entre Chile y Perú: “Qué duelo tan histórico tenemos aquí delante con dos desayunos que son espectaculares”, señaló el streamer.

En la propuesta chilena, la tradicional marraqueta con palta fue acompañada por sopaipillas con pebre y una taza de té, incorporaciones que se hicieron a pedido del público nacional en redes sociales.

“Me lo habéis pedido mucho, las sopaipillas (...) chilenos, vaya desayuno que hacéis”, comentó Ibai en su última publicación, destacando la variedad del menú chileno.

En detalle, la marraqueta –o pan batido– con palta también fue acompañado por una lonja de jamón y también huevo revuelto, una combinación que también fue solicitada por compatriotas en redes sociales.

Por su parte, Perú llegó a la semifinal con un desayuno igualmente contundente: pan con chicharrón, tamal y café pasado, elementos que también fueron añadidos a pedido de la comunidad y que representan el denominado desayuno criollo dominical.

El pan con chicharrón consta de trozos de cerdo frito, camote frito también y una salsa de cebolla morada en pan francés (muy similar de vista a nuestra marraqueta).

¿Cómo votar en el Mundial de Desayunos?

Para votar en esta competencia lo que hay que hacer es ingresar a la cuenta de Ibai Llanos; ya sea en YouTube, TikTok o Instagram; ir a al video del duelo entre Chile y Perú y darle me gusta en los comentarios a la bandera chilena.

Una vez finalizada la votación, se suman las preferencias de las tres plataformas ya mencionadas y pasará a la final el que tenga más apoyo.