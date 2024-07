Cómo fue el bizarro experimento social de MrBeast con 50 influencers y un millón de dólares

James Donaldson, conocido en redes como MrBeast, estrenó recientemente uno de los videos más esperados de este año.

En esta oportunidad, el youtuber estadounidense lanzó “50 Youtubers pelean por $1.000.000″, registro de más de 40 minutos que retrata cómo algunos de los creadores de contenido más famosos del mundo se reunieron para realizar un desafío y ganar una millonaria suma de dinero.

Así fue el experimento social de MrBeast

Para su canal de Youtube, MrBeast realizó un masivo encuentro que incluyó a 50 creadores de contenido de distintos países. Ibai Llanos, El Rubius, Logan Paul, Nil Ojeda, Kai Cenat y KSI fueron algunas de las figuras que se sumaron a la reunión.

El experimento se basaba en que todos los influencers tenían que quedarse dentro de un gran cubo de cristal por la mayor cantidad de tiempo que fuera posible. El último que lograra quedarse en ese espacio podría ganar un millón de dólares, lo que después obligatoriamente tenía que ser repartido entre sus suscriptores.

“Miren a todos los youtubers riéndose y pasándola bien. Al final de este video, eso no será así”, explicó MrBeast al inicio del reto.

Si bien el objetivo más importante era quedarse en el cubículo, el youtuber también fue sumando pequeños obstáculos que también tenían que ser superados por los participantes, como jugar Jenga con piezas gigantes y cocinar para un jurado.

Finalmente Jaiden Animations, influencer estadounidense que tiene más de 13 millones de suscriptores en Youtube, se coronó como la ganadora del experimento. La creadora de contenido aseguró que, con la millonaria suma de dinero, ayudaría a que algunos de sus suscriptores puedan ir a una escuela de arte.

El video MrBeast causó gran impacto entre los cibernautas: a varios días de su estreno, lleva más de 172 millones de visualizaciones en Youtube y 7 millones de likes.

Sin embargo, algunos influencers no quedaron muy contentos con su participación. Es el caso del español Ibai Llanos, quien dijo que si bien en general la experiencia fue positiva, considera que los youtubers hispanohablantes no tuvieron el mismo protagonismo que los estadounidenses.

“Es una experiencia que repetiría obviamente. Hemos salido muy poco, pero también tenéis que entender que nosotros, comparados con los youtubers y streamers americanos, somos insignificantes”, aseguró el streamer.

“Los españoles somos para ellos, pues no sé si tercermundistas, pero vamos, que somos gente que no saben ni dónde está España. Se creen que los argentinos, los españoles, los mexicanos y los guatemaltecos son todos mexicanos. Para ellos es todo lo mismo, no nos conocen”, concluyó.