Candidatura SOS va en serio: Undurraga notifica al consejo DC que conversará con Mayne-Nicholls y Trivelli

Desde el primer minuto, una vez que quedó claro que Jeannette Jara se impuso en la primaria oficialista del domingo, el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, advirtió que su colectividad no se pondrá detrás de la candidatura del Partido Comunista (PC) en ningún caso.

A cuatro días de la elección, el timonel sigue firme en su postura. Sin embargo, su partido se desordenó. Varios de los principales liderazgos se pusieron detrás de la abanderada del PC. Entre ellos, los senadores Francisco Huenchumilla y Yasna Provoste, el diputado Eric Aedo, quienes buscan la reelección en la parlamentaria de este año y necesitan de un buen pacto parlamentario con el oficialismo.

El partido tomará una decisión de cara a la presidencial en su junta nacional, programada para el sábado 26 de julio. Undurraga, pese al fuerte ruido que se ha generado en los últimos días, confía en que la máxima instancia de toma de decisiones de la DC ratificará su postura y explícitamente manifestará que el partido no está con Jara.

Como parte de ese diseño, el timonel se ha tomado en serio una tarea: encontrar un candidato presidencial. Eso se lo hizo saber al consejo del partido, realizado el lunes de esta semana. En esa instancia, el diputado aseguró que, como prioridad, explorará nombres dentro de la DC que puedan llegar a la papeleta de la primera vuelta.

Aunque no especificó a quiénes se refería, en el partido asumen que el timonel sondeará al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, a quien varias veces -distintos dirigentes- le han solicitado ser candidato presidencial.

PABLO SANHUEZA

Incluso fue algo que, a mediados de mayo, planteó el diputado Aedo -quien hoy defiende a Jara- en caso de que Carolina Tohá perdiera la primaria, como finalmente ocurrió.

Esa voluntad incluso existe fuera de la DC. Fuad Chahin, hoy independiente, planteó que “yo espero que la DC, en un mínimo acto de amor propio y sensatez, le pida a Eduardo Frei que asuma el desafío de ser candidato, que la junta nacional de la DC pueda actuar con carácter político, que entienda que apoyar a Jara es eclosionar el partido y el centro”.

El exmandatario, en todo caso, ha mantenido su negativa ante la propuesta.

En el mismo consejo del lunes, Undurraga aseguró que, si no es posible levantar una candidatura dentro del partido, la alternativa que les queda es explorar entre quienes reúnen firmas para competir. Y mencionó a Harold Mayne-Nicholls y Marcelo Trivelli.

Este último, quien se desempeñó como intendente de la Región Metropolitana durante el gobierno de Ricardo Lagos, sinceró que “si Alberto Undurraga está dispuesto a conversar, yo también”. En tanto, el expresidente de la ANFP celebra que ya consiguió cerca de 24 mil firmas para poder ir al balotaje.

Mayne-Nicholls dijo a este medio que “yo estoy dispuesto a recibir la ayuda de todos, no tengo ninguna preferencia en torno a partidos o similares. Todos aquellos que quieran ayudarnos, bienvenidos. Ahora, no voy a integrar ningún partido, no me voy a afiliar. Primero, queremos llegar a las firmas. Di mi palabra de que iba a ir como independiente y la voy a mantener”.

FOTO PABLO VÁSQUEZ R. PABLO VÁSQUEZ R.

Tan avanzado está el plan SOS, que Undurraga ya ha transmitido que, de cara a la negociación parlamentaria con el oficialismo, su idea es plantear que deben ir en dos listas y ellos con una candidatura distinta a Jara. Y que si no les permiten eso, que se olviden del apoyo de la DC en segunda vuelta. La negociación por la lista parlamentaria se retomará este lunes.

En la DC ya han sondeado la posibilidad de integrar una lista con colectividades del oficialismo sin la necesidad de apoyar a Jara, con el Partido Radical y el Liberal, en los que han encontrado una buena recepción.

En esta última colectividad reconocen que, aunque institucionalmente están con la exministra, el quiebre interno es evidente: son varios los decepcionados por tener que respaldar a una comunista en la presidencial.

Para intentar mantener el partido unido, el expresidente DC Juan Carlos Latorre organizó una reunión de los extimoneles de la colectividad con Undurraga. En un comienzo el encuentro se realizaría esta tarde, pero podría concretarse mañana.

Undurraga ha encontrado respaldo entre los expresidentes. La mayoría de ellos -como Latorre, Carolina Goic y Carmen Frei- le han hecho saber que comparten su postura sobre no respaldar a la candidatura del PC.