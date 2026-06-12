Nicolás Grau ya fue notificado formalmente por acusación constitucional y tendrá hasta el 22 de junio para responder

Este viernes se dio a conocer que el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, fue notificado formalmente respecto a la acusación constitucional iniciada en su contra. Por tanto, y según la ley 18.918, tendrá hasta el próximo 22 de junio para concurrir a la comisión revisora a hacer su defensa personalmente o enviar su respuesta a la acusación.

Así lo detalló la presidenta de la mencionada instancia, la diputada Marcela Hernando (Partido Radical), quien mencionó que antes de recibir esta respuesta esperan la visita de algunos expertos para abordar temas técnicos sobre el área financiera.

“Antes de recibir la respuesta del exministro nosotros solamente podemos recibir a los expertos que hemos acordado, cuya nómina tiene el secretario y ha estado contactando. Ya hay varios que se han excusado y hay algunos que han confirmado”, detalló la parlamentaria.

La diputada Marcela Hernando (Partido Radical)

La diputada espera que la comisión sesione durante las jornadas del lunes y el miércoles. Este lunes 15 de junio tendrán una sesión con el objetivo de acordar el calendario de expertos invitados y fijar días y horas en que serán recibidos.

“Podemos reunirnos cualquier día de la próxima semana, y nos vamos a autoconvocar en la medida que nos vayan confirmando nuestros invitados para esta primera parte. Vamos a tener seguramente las sesiones con ellos entre lunes y miércoles de la próxima semana”, explicó.

Sobre la eventual respuesta de Grau, Hernando esperan que esta llegue durante la próxima semana para así “entrar al fondo, para lo cual también existe una nómina que ha sido propuesta por cada uno de nosotros, la que hemos hecho llegar con los contactos al secretario de la Comisión, quien hace la invitación formal”.

El deseo de la presidenta de la comisión revisora podría verse cumplido según señaló el abogado que representará a Grau en esta acusación constitucional, Patricio Zapata (DC).