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    Política

    Termómetro Descifra: chilenos se dividen ante la acusación constitucional contra Grau

    De acuerdo con la última edición del Termómetro Político de Descifra, un 48% está en desacuerdo con la AC contra el exministro, mientras que el 42% se mostró a favor.

    Por 
    Diego Quivira
    16 DICIEMBRE 2025 MINISTRO DE HACIENDA NICOLAS GRAU DURANTE SESION DE SALA DEL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Casi la mitad de los chilenos está en desacuerdo con la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA), presentada este lunes por las bancadas del Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano (PR), aunque quienes se mostraron a favor alcanzaron un considerable 42%. Este es uno de los principales resultados del último Termómetro Político de la encuesta Descifra –una alianza estratégica entre Artool y Copesa– que sondeó la percepción de la ciudadanía respecto a la ofensiva de la administración del Presidente José Antonio Kast en contra del exsecretario de Estado de Gabriel Boric.

    En cuanto al libelo de más de 60 páginas en que se acusa a Grau de subestimar el déficit fiscal para 2026 y de inconsistencias aritméticas en las proyecciones de la deuda pública, Descifra recabó que un 48% de los encuestados está en desacuerdo con la iniciativa. A su vez, un 10% no respondió o no supo hacerlo.

    Luego, en la pregunta: “¿Usted cree que el Congreso votará a favor o en contra de la acusación constitucional al ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau?”, un 44% se inclinó por el escenario en que el libelo es rechazado, superando por siete puntos al 37% que opina que será aprobado. En este ítem, el porcentaje de quienes no cuentan con una postura definida ascendió al 19%.

    Una mala práctica

    Para un 65% de los encuestados, la acusación constitucional contra el extitular de Hacienda califica como “una mala práctica que se ha instalado en la política”, versus un cuarto (27%) que se mostró en desacuerdo con la afirmación.

    Según Feres, este dato es significativo porque al ser “una herramienta de control a los gobiernos”, su existencia “suele ser bien recibida como idea”. Sin embargo, que sea considerada una mala práctica para un número tan grande de encuestados, “da cuenta de una cierta desnaturalización del instrumento”, explica.

    “Es muy probable que el jucio se funde en el uso incremental de las acusaciones constitucionales como herramienta política y a que el resultado de ellas suele derivar en una contienda polatizada”, complementa. Además, cita la última encuesta del Centro de Estudios Públicos y explica que “esa polarización es castigada por la opinión pública”.

    Por otro lado, el Termómetro Político también midió el impacto que podría tener la acusación constitucional en la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional. Al respecto, poco más de la mitad de los encuestados (51%) estuvo de acuerdo con que el libelo contra Grau podría “dificultar la aprobación de la megarreforma del gobierno”.

    En cuanto a quienes creen que la iniciativa no tendrá injerencia alguna en el proyecto de ley, este grupo acumuló un tercio de los resultados (31%), en tanto que un 18% no se alineó con ninguna de las respuestas.

    Ficha técnica

    Grupo objetivo: hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país y que cuentan con acceso a internet.

    Instrumento: 3 preguntas cerradas.

    Técnica de recolección de datos: encuestas online autoaplicadas.

    Tiempo de aplicación: 3 minutos promedio.

    Fecha de ejecución: 10 al 11 de junio.

    Diseño muestral: muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE.

    Muestra total: 1.314 casos. En un ejercicio de simulación estadística, el margen de error a nivel total es de + / - 2,7% considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza.

    Más sobre:Acusación ConstitucionalLT SábadoNicolás GrauJosé Antonio KastPartido RepublicanoGabriel BoricTermómetro PolíticoDescifra

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