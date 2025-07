Boric pide “ir más allá” en la unidad oficialista, aboga por lista única y afirma que próximo gobierno “debe ser mejor que el nuestro”

El Presidente Gabriel Boric participó este jueves en el acto conmemorativo en memoria de la directiva del Partido Socialista (PS), instancia en la cual pidió por la unidad del sector y calificó como “fundamental” una lista única parlamentaria.

El acto se da en memoria de un hecho que afectó a la directiva clandestina que comandaba el PS en 1975, donde 10 miembros de la colectividad fueron blanco de los órganos represivos del Estado vigentes en la época, siendo detenidos y desaparecidos.

Por lo anterior, es que esta jornada, en la sede del PS ubicada París #873, se reunieron no solo militantes de la colectividad, sino que también concurrió el Mandatario, junto a otras autoridades de gobierno.

Entre ellas, el jefe de gabinete del Presidente, Carlos Durán; el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS); el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS); el subsecretario general de la Presidencia, Nicolás Facuse; su par de subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardoch, más varios asesores de Presidencia, del Ministerio del Interior y del Ejecutivo en general.

Boric intervino luego de la abanderada presidencial Jeannette Jara. En la cita habló de la unidad del progresismo. “Me parece que (a) ellos, el mejor homenaje que podemos hacerle es trabajar en recuperar la unidad, que tiene muchas dimensiones”, partió diciendo.

“Tiene muchas dimensiones. Uno es reconocernos todas y todos como caminantes del mismo camino. Podemos tener a veces pasos distintos, maneras de caminar diferentes, velocidades que quizás hay que ajustar para siempre ir al mismo paso, pero estamos recorriendo el mismo camino”, agregó el Mandatario.

El jefe de Estado enumeró los principios comunes dentro del progresismo, entre ellos, la justicia social, “la solidaridad por sobre la competencia”, el respeto a los derechos humanos y la defensa de la democracia, son ideas “que nos inspiran en conjunto”.

En ese sentido, Boric aseguró frente a los presentes que es “fundamental” tener una lista única parlamentaria para las elecciones de noviembre próximo.

“Quiero decirlo acá y lo he reiterado en todas partes, que lo que es fundamental es tener una lista única parlamentaria, fundamental”, planteó el Presidente.

Luego agregó que “pero una lista única parlamentaria no garantiza la unidad, porque la unidad de fondo tiene que ser política”.

En sus palabras, Boric también destacó la gestión y las políticas públicas impulsadas por expresidentes como Michelle Bachelet y Ricardo Lagos. También sostuvo que “lo que no podemos dejar de tener claro es que nos paramos sobre lo que construyeron ellos y toda esa generación”.

Asimismo, frente al PS, Boric sostuvo que su administración ha impulsado una serie de proyectos en torno a reparación y justicia a víctimas de derechos humanos, como la expropiación de Colonia Dignidad con finalidad de memoria o el fin de Punta Peuco como recinto exclusivo para violadores de derechos fundamentales.

“Los otros candidatos del otro sector de la derecha les gustaría indultarlos por revertir decisiones que estamos tomando. Algunos, sabemos, no les gusta la idea de que el royalty a la minería. Y si quisiéramos avanzar en mayor ingreso para las regiones, ¿por qué no plantearse también otras discusiones?”, se preguntó.

“El próximo gobierno debe ser mejor que nuestro gobierno. Y para que sea mejor que nuestro gobierno, se requiere que durante la campaña haya procesos y autocríticas que identifiquen cuales han sido los errores y deficiencias de nuestro gobierno”, aseguró Boric.

Con todo, pidió a los asistentes que “hay que hablarle a las personas que no fueron a votar, que ven con desconfianza a la política. (...) Está ese germen de la unidad de todos los partidos, pero debemos ir más allá para lograr ganar esta elección. Yo no pido defensas irrestrictas al gobierno, lo que sí pido es que quienes nos sucedan sean mejores que nosotros”.

Foto: Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Jeannette Jara pide unidad y arremete contra Matthei

Otra de las asistentes fue la ganadora de las elecciones primarias presidenciales, la militante comunista Jeannette Jara, quien intervino durante la actividad, saludando a la militancia del PS.

En su discurso, la abandera del pacto Unidad por Chile, recordó a los dirigentes fallecidos y señaló la necesidad de “traer al presente” elementos de lo ocurrido hace 50 años.

“Lo que la dictadura civil y militar les hizo es algo que no se puede olvidar. No lo digo con rencor, lo digo con un profundo sentido de justicia”, aseguró Jara.

En su alocución, la abanderada oficialista, lanzó sus dardos contra la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, por “justificar” lo ocurrido durante el gobierno militar.

“Me ha pasado en estos días que muchas personas me han dicho por qué no dan vuelta a la página. Y yo me pregunto si alguno de nosotros, o nosotras, hubiera perdido a su hijo, ¿si también alguna vez hubiera dado la vuelta? Yo, por lo menos, no", partió señalando.

Jara agregó: “aunque pasaran mil años. Y lo que nos ha ocurrido es que al parecer aquí hay gente que hay cosas que se pueden justificar, como Evelyn Matthei, hay dictaduras que se pueden justificar como Kast y Káiser, y hay una apología del odio y de la ira que le hace muy mal a la sociedad chilena".

En esa línea, Jara valoró el acto para que las nuevas generaciones conozcan hechos “recientes”.

Así, Jara pidió por la unidad del bloque, la que señaló debe darse a nivel “político y social”.

“Si queremos ser mayoría en Chile, debemos dar la disputa cultural y también la organizativa. Y espero que en este camino que estamos emprendiendo, y que lo veo con mucha esperanza y optimismo”, agregó Jara.

Por último, aseguró frente a la dirigencia del PS, que “estén tranquilos, porque me he preparado y sé gobernar”.