La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

El Tiny Desk de 31 Minutos conquista al mundo: ya tiene 8 millones de reproducciones y acumula reacciones de distintos países que conocieron por primera vez al programa chileno de marionetas.

Nicole Iporre
A una semana del estreno del icónico Tiny Desk de 31 Minutos —que ya lleva más de 8 millones de visualizaciones—, aparecen cada vez más comentarios de extranjeros que se sorprendieron del éxito que tuvo la presentación de las marionetas chilenas en Washington D.C.

En 21 minutos y 20 segundos, el equipo detrás del popular programa para niños interpretó algunas de sus más recordadas canciones y provocó lágrimas en más de un usuario que recordó con nostalgia su infancia.

Pero además del impacto emocional, también fue importante que 31 Minutos pudiera presentarse en el mismo lugar en que otros artistas de renombre, como Taylor Swift, Mon Laferte, Fito Páez, Adele o Dua Lipa.

Con guiños a la situación migratoria en Estados Unidos y a series como Better Call Saul, este Tiny Desk de NPR chileno no ha pasado desapercibido entre los usuarios extranjeros.

Los extranjeros sorprendidos por 31 Minutos en el Tiny Desk

Además de Chile, el famoso noticiero de títeres 31 Minutos también fue transmitido por la señal internacional en otros países, como en México.

En este país centroamericano, personajes como Juan Carlos Bodoque y Tulio Triviño causan furor. Tanto así, que la mayoría de las reacciones al Tiny Desk del programa chileno son de los mexicanos.

Videos en los que comparten su canción favorita, como Mi muñeca me habló y Lala, se hicieron virales: un ejemplo de ello, el registro de la usuaria Johen Soto que se juntó con otros cuatro amigos para ver juntos el Tiny Desk.

Entre suspiros, aplausos y risas, alabaron la presentación: “Me encanta la vibra de todos. Neta están muy bien sincronizados, se siente como si de verdad fueran amigos”, mencionó una de las mexicanas.

“Entró en mi top de favoritos. Les quedó increíble”, comentaron todos.

Una estadounidense también reaccionó a 31 Minutos. Heidiloo, oriunda de Texas, grabó un TikTok en el que habla de la presentación. “Chile está teniendo su momento. Esto es algo que me han dicho que es bueno, que debería verlo, pero para mí fue difícil entender el humor de 31 Minutos”.

Sin embargo, la usuaria dijo ser una gran fan de los Tiny Desk y cuando vio que habían subido uno del programa chileno, supo que se trataba de un show importante.

“Debo decir lo siento a Chile y a las personas aquí que aman el show. Lo siento por no haberlo visto antes. ¡Dime en los comentarios qué episodios tengo que ver sí o sí”.

Por último, Gemma Tebar, una youtuber española que vive en Chile, dijo que le gustó mucho la presentación: “Creo que lo han hecho increíble, y verlos a ellos físicamente, cantando las canciones e interpretando, es algo realmente fantástico”.

“Yo no conocía todas las canciones, y realmente me han sorprendido un montón. Tengo que resaltar esa chispeza chilena, porque son los mejores del mundo para darle la vuelta a las cosas”.

Más sobre:31 MinutosChileTiny DeskNPR Tiny DeskPrograma chilenoReacción extranjeros 31 Minutosmarionetas chilenasTulio TriviñoJuan Carlos BodoqueTiny Desk 31 MinutosCultura pophumor chilenoviral en redesMéxicoEstados UnidosTelevisión infantilMúsica chilenaLa Tercera

