Mira acá el Tiny Desk completo de 31 Minutos

En la instancia organizada en un formato íntimo por la estación estadounidense NPR en sus propias oficinas, la agrupación chilena presentó temas como Mi equilibrio espiritual, Bailan sin Cesar, Calurosa Navidad, Mi muñeca me habló y Yo nunca vi televisión, entre otros de su aclamado repertorio.

Alexis Paiva Mack 
Alexis Paiva Mack
Mira acá el Tiny Desk completo de 31 Minutos. Tendencias / La Tercera

Este lunes 6 de octubre se estrenó el Tiny Desk de 31 Minutos, instancia en la que la agrupación chilena de personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Patana Tufillo interpretó varios de sus éxitos más aclamados.

En el encuentro, organizado por la estación estadounidense NPR en un formato íntimo en sus propias oficinas, se presentaron temas como Mi equilibrio espiritual, Bailan sin Cesar, Objeción denegada, Calurosa Navidad, Mi muñeca me habló, Arwrarwrirwrarwro y Yo nunca vi televisión (y luego sí pero después no).

La agrupación que se presentó en el Tiny Desk estuvo compuesta por los siguientes integrantes:

  • Álvaro Díaz: creador, director, voz, guitarra, titiritero
  • Pedro Peirano: creador, director, voz, titiritero
  • Alejandra Neumann: productora ejecutiva, titiritera
  • Francisco Schultz: asistente de dirección, titiritero
  • Pablo Ilabaca: director musical, guitarra, voz, teclados
  • Jani Dueñas: voz, titiritera
  • Pato Díaz: voz, titiritero
  • Daniel Castro: voz, titiritero
  • Felipe Ilabaca: bajo, coros
  • Pedro Subercaseaux: guitarra, coros
  • Toño Corvalán: batería
  • Marcelo Wilson: piano
  • Felipe Godoy: titiritero
  • Guillermo Silva: titiritero
  • Luis Reinoso: productor técnico, titiritero

La publicación de la presentación de 31 Minutos ocurre unos días después de que la artista chilena Rubio también estrenara su propio Tiny Desk, serie de conciertos que es vista en todo el mundo y que se ha posicionado como una instancia para impulsar distintas propuestas musicales.

Mira acá el Tiny Desk completo de 31 Minutos. Tendencias / La Tercera

Dónde ver el Tiny Desk de 31 Minutos completo

Puedes ver el recién estrenado Tiny Desk de 31 Minutos en el canal de YouTube oficial de NPR Music, el cual también reúne las presentaciones anteriores de otros artistas de diferentes partes del mundo.

Revisa la presentación completa a continuación.

