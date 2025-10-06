Con más de 650 millones de jugadores, Fortnite es uno de los videojuegos más masivos de la industria en la actualidad. Desde hace unos días, el título ofrece una “Experiencia Daft Punk” con un tributo al icónico dúo francés.

La “Experiencia Daft Punk” es un espectáculo inmersivo que celebra el sonido del dúo formado desde 1993 en París por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, con múltiples salas “con diferentes formas de vivir la música de la banda”, según detalla Epic Games.

De Battle Royale hasta el universo de Daft Punk

La experiencia Daft Punk ofrece a fans y jugadores la oportunidad de adentrarse en “un mundo retrofuturista reinventado para el universo virtual”.

Los jugadores podrán disfrutar remixes de la música previamente lanzada por Daft Punk y crear mashups de sus canciones en Dream Chamber Studios dentro de Fortnite, enfrentar hordas de robots con un láser de onda sonora en la Robot Rock Arena, o producir un videoclip de LEGO en Around the World.

Revive el “concierto” de Daft Punk en Fortnite

También, disfrutar en el Daft Club bailando hasta el amanecer. Además, a lo largo de la experiencia se podrá apreciar el mobiliario de Hervet Manufacturier, colaboradores de Daft Punk desde hace años.

Daft Punk también tendrá un lote dentro del videojuego. Los accesorios incluyen los icónicos cascos GM08 y TB3, junto a sus respectivos atuendos y complementos, además de instrumentos y una pista de improvisación de Get Lucky, aquel hit que editaron junto al productor Pharrell Williams y el guitarrista de Chic, Nile Rodgers.

Revive el “concierto” de Daft Punk en Fortnite

Revive el “concierto” de Daft Punk en Fortnite





Revive el “concierto” de Daft Punk en Fortnite

Mira el concierto de Daft Punk en Fortnite

En este link.