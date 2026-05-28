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    Municipios del país se reúnen en seminario que abordó la crisis hídrica del país

    El seminario "Gestión del Agua y Seguridad Hídrica para el Futuro", organizado por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), reunió a autoridades, expertos y representantes del sector público y privado en torno una realidad que ubica a Chile como uno de los 16 países con mayor estrés hídrico en el mundo.

     

    En el Auditorio de la Municipalidad de Vitacura se realizó el seminario “Gestión del Agua y Seguridad Hídrica para el Futuro”, convocado por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH). La instancia reunió al subsecretario de Medio Ambiente, José Ignacio Vial, junto a alcaldes de diversas comunas del país, funcionarios medioambientales de los municipios, representantes del mundo privado, académicos y otros actores del sector público y privado para discutir uno de los desafíos más urgentes que enfrenta el país: la escasez hídrica frente a escenarios cada vez más frecuentes de vulnerabilidad climática.

    El encuentro se centró en una realidad preocupante, esa que sitúa a Chile entre los 16 países con mayor estrés hídrico del mundo, con escenarios de 14 años consecutivos de extrema sequía y la ocurrencia de fenómenos naturales cada vez más extremos, un contexto que, de acuerdo con diversos estudios, se agravará durante los próximos años.

    La jornada contó con exposiciones de José Manuel palacios, presidente de AMUCH, Gonzalo Durán, exdelegado presidencial RM, y el subsecretario de Medio Ambiente, José Ignacio Vial. Todos coincidieron en la urgencia y necesidad de articular soluciones y un trabajo conjunto entre el sector público y privado para hacer frente al cambio climático, una realidad que llegó para quedarse. “Chile ya es uno de los 16 países con mayor estrés hídrico del mundo y acumula 14 años de sequía ininterrumpida. Los estudios anticipan que hacia 2050 la situación será aún más crítica. Los municipios somos quienes recibimos ese impacto todos los días, directamente en las comunas, y por eso no podemos esperar. Necesitamos capacidades, coordinación y soluciones concretas. Ese fue el propósito de este seminario, conectar a todos los actores””, expresó José Manuel Palacios.

    Gestión hídrica integrada con mirada de futuro

    Durante su exposición, el gerente general de Aguas Andinas, José Sáez, abordó los desafíos que enfrenta el país frente a un contexto de creciente vulnerabilidad climática y menor disponibilidad de agua. Tras un repaso por los avances que sitúan a Chile como referente en acceso a agua potable y saneamiento a nivel mundial, el ejecutivo planteó la urgencia de desarrollar un trabajo conjunto con el Estado y los gobiernos locales. “Debemos adaptarnos, pero por sobre todo adaptar la institucionalidad para los desafíos que nos impone el cambio climático, debemos trabajar con una mirada de futuro que nos permita seguir entregando un suministro constante y seguro aún en condiciones cada vez más extremas. En ello, los municipios juegan un rol clave, aquí nadie se puede restar, debemos trabajar en conjunto sin tiempo que perder”.

    Al momento de proyectar soluciones, Sáez destacó la estrategia Biociudad, hoja de ruta de la compañía hacia 2035 con proyectos y soluciones concretas. Dentro de esas iniciativas destaca “Retorno Maipo”, proyecto basado en el reúso de agua depurada que aportará mayor disponibilidad de agua y un equilibrio integral de la cuenca. “Tenemos que dar un paso para lograr una gestión integrada de cuencas. No podemos seguir mirando la vulnerabilidad climática de manera fragmentada. Retorno Maipo es una solución concreta que requiere de coordinación, colaboración y sentido de urgencia, ya que lo peor que nos puede pasar es que, teniendo una solución y sabiendo lo que debemos hacer, lleguemos tarde ante una realidad que nos seguirá apremiando”.

    En el cierre de la jornada, un panel de especialistas abordó las obligaciones que la Ley Marco de Cambio Climático impone a los municipios, con la participación del exalcalde de Independencia, Gonzalo Durán, junto a profesionales de LANDSKAP, firma especializada en derecho ambiental y sostenibilidad.

    El seminario buscó promover una visión integrada y colaborativa entre los municipios del país, el gobierno central y el mundo privado, para asegurar la resiliencia hídrica urbana ante una crisis que ya no admite postergaciones, sino de urgencia inmediata.

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