Municipalidad de Santiago saca de las calles vehículos abandonados: llevan 117 automóviles retirados este 2026

La Municipalidad de Santiago realizó este miércoles un nuevo operativo de retiro de vehículos abandonados en distintos sectores de la comuna, como parte del trabajo permanente impulsado por la administración del alcalde Mario Desbordes para “enfrentar incivilidades, mejorar la seguridad barrial y despejar espacios de uso común”.

El procedimiento contó con nueve grúas y apoyo de Carabineros, que dispuso de dos motos durante el despliegue. En total, fueron retirados 12 vehículos desde los puntos intervenidos.

Entre los sectores con mayor concentración de vehículos retirados estuvieron Copiapó con San Isidro, donde se retiraron tres automóviles; Arturo Prat con 10 de Julio, con dos vehículos; y Franklin con Serrano, donde se concretó el retiro de otros tres vehículos.

“Estamos hablando de sectores como Copiapó, Matta y Franklin. Nosotros nos regimos por la Ley de Tránsito 18.290, en su artículo 161, que permite a Carabineros e inspectores municipales retirar vehículos en condición de abandono”, señaló Sergio Bravo, coordinador de Emergencia del municipio.

El funcionario municipal explicó que un vehículo abandonado no necesariamente corresponde a un automóvil sin propietario, sino también a aquellos que permanecen por largo tiempo en un mismo lugar, con neumáticos desinflados, en malas condiciones, sucios, mal estacionados o incluso utilizados como rucos, generando problemas para vecinos y para el entorno.

“Santiago tiene cinco factores que tratar de solucionar: la recuperación del espacio público, la respuesta al vecino, la seguridad, la salubridad y el control territorial. Los espacios públicos son muy importantes para nuestros vecinos y, por ende, para la Municipalidad”, agregó Bravo.

La intervención forma parte de una línea de trabajo municipal que busca retirar vehículos en estado de abandono antes de que se transformen en focos de inseguridad, acumulación de basura, ocupación irregular o deterioro del espacio público.

“El año pasado se retiraron 357 vehículos y este año tenemos la misión, por instrucción del alcalde Mario Desbordes, de retirar 500. Ya llevamos 259 vehículos notificados y 117 retirados por grúas, multados y llevados al aparcadero municipal ”, sostuvo el coordinador de Emergencia.

Desde el municipio destacaron que la notificación previa también ha permitido que muchos propietarios retiren sus vehículos antes de que actúen las grúas municipales, 142, lo que contribuye a despejar calles y recuperar espacios para vecinos, peatones y automovilistas.

De acuerdo con el procedimiento, los vehículos son notificados previamente y sus propietarios cuentan con un plazo legal de 72 horas para retirarlos, repararlos o regularizar su condición. Si esto no ocurre, los equipos municipales pueden concretar el retiro desde la vía pública.