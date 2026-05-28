Principales dirigentes de sectores movilizados se ausentan de jornada de diálogo convocada por la Iglesia Católica en Bolivia

La segunda jornada de diálogo instalada este jueves en la sede de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) arrancó nuevamente sin la presencia de los principales dirigentes de los sectores movilizados. Por todo ello, se mantienen trabadas las posibilidades de acuerdo tras 28 días de bloqueos y protestas en el país, informó el diario paceño La Razón.

Ni el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, ni el dirigente de la Federación Departamental De Trabajadores Campesinos De La Paz “Túpac Katari”, Vicente Salazar, asistieron al encuentro convocado por la Iglesia Católica, pese a las gestiones realizadas desde el gobierno del presidente Rodrigo Paz y organismos mediadores durante las últimas horas.

La reunión contó con la participación del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo; el vicepresidente Edmand Lara; representantes de derechos humanos y delegados de instituciones mediadoras. Sin embargo, la ausencia de los principales actores de las movilizaciones volvió a marcar la jornada.

En todo caso, dirigentes de la COB y Túpac Katari anunciaron este jueves la convocatoria a un cabildo nacional con el objetivo de definir la continuidad de las movilizaciones y una posible participación en el diálogo promovido por el gobierno.

El exdirigente de la Federación Túpac Katari David Mamani afirmó que cualquier decisión sobre una negociación con el Ejecutivo debe surgir de las bases movilizadas y no únicamente de los principales dirigentes sindicales.

“Vamos a convocar a un gran cabildo nacional para que las bases decidan si vamos al diálogo o continuamos la lucha con mayor fuerza hasta que se vaya Rodrigo Paz”, dijo.

En tanto, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, exigió este jueves la aprobación de una ley de resarcimiento económico para productores y sectores afectados por los bloqueos, además de la aplicación inmediata de un estado de excepción sectorizado ante la crisis que atraviesa el país.

Durante un pronunciamiento del movimiento cívico nacional, Cochamanidis aseguró que Bolivia enfrenta un “colapso económico y humanitario” tras 28 días de conflictos y protestas en distintas regiones.

“Exigimos la ley de resarcimiento que obligue a los responsables de estos problemas a reparar los daños. Quien atenta contra el sustento del boliviano deberá asumir la responsabilidad legal y económica”, afirmó.

El presidente Paz debía reunirse con los cívicos. No obstante, no llegó hasta Santa Cruz, ya que estaba previsto que participara en la mesa de diálogo de la Iglesia Católica, en La Paz, indicó La Razón.

Precisamente en esta última ciudad, seguidores del expresidente Evo Morales decidieron instalar su punto de bloqueo en el sector del peaje de la autopista La Paz-El Alto para evitar la conexión entre ambas ciudades, informó la agencia Fides.

Los dirigentes advirtieron que no retrocederán hasta que el presidente paz renuncie. “Por el bien del pueblo boliviano, da un paso al costado, renuncia, porque esa esa la única salida que tienes para solucionar el país”, afirmó el dirigente Mijail Tinkuta desde el punto de bloqueo.