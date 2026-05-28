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    Nacional

    Superintendencia de Educación Superior oficia a la U. San Sebastián por denuncia de violación grupal de estudiante en Concepción

    El organismo solicitó a la USS antecedentes sobre las medidas adoptadas para resguardar a la víctima y a la comunidad educativa, además de las acciones investigativas y sancionatorias desplegadas por la institución.

    Por 
    Luis Cerda
    USS sede Concepción.

    La Superintendencia de Educación Superior informó este jueves que ofició a la Universidad San Sebastián en el marco de la denuncia por violación grupal presentada por una estudiante de la sede Concepción de la casa de estudios.

    A través de un comunicado, el organismo señaló que requirió a la universidad la entrega, en un plazo de cinco días hábiles, de diversos antecedentes relacionados con las acciones adoptadas por la institución tras los hechos denunciados.

    “Respecto del grave hecho que afectó a una estudiante de la Universidad San Sebastián, ocurrido el 5 de marzo pasado durante una actividad universitaria de bienvenida en la ciudad de Concepción”, la Superintendencia indicó que actuó “en ejercicio de las facultades de fiscalización y supervigilancia” que le entrega la Ley de Educación Superior.

    En esa línea, precisó que solicitó a la casa de estudios antecedentes destinados a acreditar “las acciones efectivamente adoptadas por la institución para resguardar la integridad física y psíquica de la estudiante y de la comunidad educativa, así como para investigar y sancionar a quienes resulten responsables de tales hechos”.

    La decisión ocurre luego de que se conociera la investigación que lleva adelante la Fiscalía Local de Concepción por la denuncia presentada por una estudiante de la universidad, quien acusó haber sido víctima de una violación grupal tras una actividad vinculada al inicio del año académico.

    La indagatoria está a cargo de una fiscal especializada en delitos sexuales y la víctima ya prestó declaración ante el Ministerio Público. Hasta ahora no existen detenidos ni personas identificadas formalmente.

    La propia Universidad San Sebastián había señalado anteriormente que tomó conocimiento de los hechos durante marzo, activando sus protocolos internos e iniciando una investigación institucional que sigue en curso.

    Más sobre:USSUniversidad San SebastiánSuperintendencia de Educación Superior

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