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    Con Messi; sin Mastantuono ni el Huevo Acuña: Argentina revela la lista de 26 que irá al Mundial

    Mediante un video en sus redes oficiales, la Albiceleste dio a conocer a los elegidos por Lionel Scaloni para defender el título del mundo en Norteamérica. Una de las principales sorpresas es la ausencia del lateral izquierdo de River, campeón en Qatar 2022.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Argentina revela la lista de 26 que va al Mundial. Foto: @Argentina (X).

    De a poco se van conociendo las nóminas finales de las selecciones que participarán del Mundial 2026, que comienza en dos semanas más (con el partido entre México y Sudáfrica, en el Estadio Azteca). Este jueves se reveló la lista de 26 jugadores de la selección argentina, la defensora del título. Mediante un video publicado en sus redes oficiales, la Albiceleste dio a conocer su convocatoria, que dejó una que otra sorpresa.

    Como era de suponer, Lionel Messi encabeza el contingente argentino. El astro del Inter Miami, quien salió resentido en la última presentación de Las Garzas (lo que hizo saltar las alarmas en el país vecino), estará en su sexta Copa del Mundo: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026. “La meta es intentar recuperarlo”, mencionó recientemente Scaloni, en relación a su buque insignia.

    También se incluyen a otros referentes del equipo como Emiliano “Dibu” Martínez en el arco, Nicolás Otamendi en la defensa, Rodrigo De Paul en el mediocampo y Lautaro Martínez en la delantera. Hay una base importante que ganó el título en Qatar que permanece.

    Dentro de las novedades que se consolidan en la convocatoria son las de Nicolás Paz, mediocampista ofensivo de gran temporada en el Como de Italia (clasificando a la Champions League); Valentín Barco, ex Boca Juniors y quien ha tenido alta regularidad en el Racing de Estrasburgo de Francia; y el delantero José Manuel “Flaco” López, de Palmeiras (como alternativa de Lautaro y de Julián Álvarez).

    En la entrega de los 26 nombres, una ausencia que llamó la atención fue la de Marcos Acuña. El Huevo, lateral de River Plate y campeón del mundo hace cuatro años, se quedó fuera de la cita de Norteamérica. Scaloni optó por Facundo Medina como alternativa de Nicolás Tagliafico. Tampoco está Franco Mastantuono, del Real Madrid. El canterano de River emergió como una de las grandes apariciones del fútbol argentino en el último tiempo, tanto así que fue traspasado a la Casa Blanca por una cifra millonaria. Sin embargo, no tuvo los minutos esperados.

    Argentina debutará en el Mundial el martes 16 de junio, ante Argelia. Su segundo partido será el lunes 22, contra Austria. Cerrará la fase grupal el sábado 27 ante Jordania.

    Nómina de Argentina

    Arqueros: Juan Musso (Atlético Madrid), Gerónimo Rulli (Marsella), Emiliano Martínez (Aston Villa).

    Defensas: Leonardo Balerdi (Marsella), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristián Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marsella), Nahuel Molina (Atlético Madrid).

    Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

    Delanteros: Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético Madrid), Thiago Almada (Atlético Madrid), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Nicolás Paz (Como), José López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter).

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    Más sobre:Fútbol internacionalMundial 2026Selección argentinaLionel ScaloniLionel MessiArgentinaCopa del MundoNómina de Argentina

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