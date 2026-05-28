Se abre venta de entradas para una nueva edición en la montaña chilena del Endurance by The North Face 2026

La montaña volverá a transformarse en el escenario principal del trail running nacional con una nueva edición de Endurance by The North Face, una de las competencias outdoor más importantes del país, que este 2026 abrirá oficialmente su proceso de inscripción desde este viernes a las 9:30 AM.

La carrera se realizará el sábado 17 de octubre en la Región Metropolitana y reunirá a corredores de distintos niveles en recorridos que atravesarán senderos, ascensos técnicos y sectores emblemáticos de la precordillera capitalina. Para esta edición, el evento incorporará además una nueva distancia de 160 kilómetros, convirtiéndose en el desafío más extremo de la competencia.

Las categorías disponibles serán 10K, 25K, 50K, 80K y 160K, buscando convocar tanto a corredores que recién comienzan en el trail running como a atletas experimentados que buscan enfrentar pruebas de larga distancia.

La edición 2026 tendrá nuevamente como epicentro la precordillera de Santiago, en un entorno que mezcla exigencia técnica, desnivel y paisajes característicos de los Andes centrales.

Las entradas estarán disponibles desde este jueves a las 9:30 AM a través del sitio oficial del evento, donde también se podrán revisar detalles sobre recorridos, reglamento, categorías y valores de inscripción.