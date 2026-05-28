“La cabeza me daba vueltas”: la explicación de Jannik Sinner tras su increíble eliminación de Roland Garros

Parecía otro día tranquilo para Jannik Sinner. El número uno del mundo llegó como el gran favorito para ganar Roland Garros. Sin embargo, no contaba con que el físico se ensañaría con él justo cuando estaba 6-3, 6-2 y 5-1 sobre el argentino Juan Manuel Cerúndolo, en su partido de segunda ronda.

El italiano comenzó a presentar dolores y náuseas, perdiendo fuerzas, lo que fue aprovechado a la perfección por el zurdo transandino, cuyo juego se basa en la consistencia más que en la potencia de sus golpes. Así, el encuentro terminó con una victoria por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1.

El propio Cerúndolo fue muy sincero en sus declaraciones tras su victoria. “Tuve suerte. Yo puse lo mejor y traté de jugar mi mejor tenis, pero tampoco me voy a agrandar y decir cualquier cosa. Era 6-3, 6-2 y 6-1 el partido, y creo que se acalambró”, sostuvo en conversación con ESPN.

Pero faltaban las palabras de Sinner, quien explicó lo sucedido en la Philippe Chatrier. “Nadie es un robot, no tenía energía hoy. Es una cosa que puede pasar”, comenzó señalando el europeo. “Tuve dificultades. Me sentía mal, la cabeza me daba vueltas”, agregó.

Sobre el origen de sus problemas, explicó: “Me desperté esta mañana, no me sentía muy bien e intenté hacer los puntos muy cortos. Además, al principio estaba pegando muy limpio, muy bien, y luego simplemente sentí que estaba chocando contra una pared, y eso fue todo”.

Los efectos del calor

De todos modos, tuvo elogios para Cerúndolo. “Felicitaciones a él, jugó un partido muy sólido, especialmente también al final”, destacó.

Al ser consultado sobre los efectos de las altas temperaturas, el pupilo de Darren Cahill entregó una confesión muy honesta. “Hacía calor, pero no un calor insoportable. Creo que se podía jugar bastante bien. En realidad, no fue culpa del calor ni del clima. Simplemente fui yo hoy, son cosas que pasan”, justificó.

“En Shanghái la humedad era altísima y en Australia hacía muchísimo calor. En pista dura eso se siente más. Aquí se estaba bien, no era como si me estuviera muriendo de calor. Hoy fue un escenario completamente diferente”, añadió al respecto.

“Ahora tengo mucho tiempo para recuperarme antes de Wimbledon”, apuntó el jugador italiano, quien adelantó que probablemente no jugará torneos antes de Wimbledon para privilegiar su recuperación física y mental. “Tengo que procesar lo que ha pasado aquí y buscarle el lado positivo para poder afrontar el resto de la temporada. Todavía quedan muchos torneos este año”, complementó.