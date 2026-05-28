SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    El impuesto invisible de la inseguridad, la columna de Javier Vega

    Javier VegaPor 
    Javier Vega
    Foto: freepik.

    A veces, la diferencia entre una ciudad que prospera y una que se repliega no está en sus grandes atracciones ni en su infraestructura, sino en algo más elemental: la posibilidad de caminar sin miedo. En muchas ciudades turcas, entre mercados, estaciones y barrios históricos, esa sensación aparece con naturalidad. No porque allí no existan riesgos, sino porque la vida cotidiana no parece organizada en torno a la amenaza del asalto o el robo. Mirada desde Chile, esa normalidad deja una pregunta incómoda: ¿cuánto nos cuesta haber perdido tranquilidad?

    Solemos abordar la inseguridad desde la óptica policial, judicial o política. Lo es. Pero también es un problema económico de primer orden, y rara vez lo nombramos así. Cuando una familia deja de salir de noche, un comercio baja antes la cortina, una pyme contrata guardias y cámaras, o una empresa descarta invertir por falta de control territorial, la delincuencia deja de ser solo un delito contra las personas. Se convierte en un impuesto invisible sobre la actividad económica.

    Es un tributo que no aparece en las boletas ni se debate en una reforma tributaria, y sin embargo se paga todos los días. A diferencia de un impuesto común, esta recaudación no financia bienes públicos: simplemente se evapora. Cada peso destinado a blindar lo que ya existe es un peso que no construye nada nuevo. Y, sobre todo, erosiona la confianza, ese insumo silencioso del que dependen el crédito, los contratos y la disposición a emprender.

    La evidencia internacional confirma que no hablamos de una percepción. Un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo estimó que los costos directos del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe alcanzaron 3,44% del PIB en 2022; para Chile, la estimación fue de 2,4% del PIB.

    Chile necesita volver a crecer, y para ello requiere reglas claras, inversión, productividad y estabilidad institucional. Pero también algo más básico, que solemos dar por descontado: orden y seguridad. La inseguridad opera, además, de forma regresiva. Quien puede pagarla se muda a un barrio cerrado, contrata vigilancia o cambia de comuna. Quien no puede simplemente resigna libertad, oportunidades y patrimonio. Así, el impuesto invisible golpea con más fuerza a quienes menos tienen.

    En sectores como el comercio el efecto es nítido: cada delito altera horarios, encarece operaciones, ahuyenta clientes y deteriora barrios completos. Lo mismo ocurre con el turismo, la gastronomía, la logística y los servicios. La seguridad debe entenderse como condición habilitante del crecimiento: tan parte de la infraestructura económica como una carretera, un puerto o una red digital. Nadie invierte en una vía que no puede usar, ni en un territorio donde el Estado no ejerce control efectivo.

    La buena noticia es que esto se puede revertir. Nueva York era, a comienzos de los noventa, sinónimo mundial de criminalidad: en 1990 registró 2.245 homicidios, una tasa de casi 31 por cada 100.000 habitantes. Tres décadas después, tras un esfuerzo integral sostenido en el tiempo, ronda los 4 por cada 100.000 -por debajo incluso del promedio estadounidense- y exhibe una tasa menor que la de Chile, que bordea los 6. No fue épica ni mano dura sin más: combinó presencia policial focalizada, uso intensivo de datos, coordinación institucional y persistencia más allá de un período de gobierno.

    Chile discute con razón cómo destrabar inversiones, agilizar permisos y recuperar confianza. Pero pocas cosas devolverían tanta energía al país como volver a sentir que las calles, los barrios y los centros urbanos pertenecen a los ciudadanos y no al miedo. Ningún país despliega todo su potencial cuando una parte de su población organiza la vida en función de evitar el riesgo. Recuperar la seguridad no es un costo: es, quizás, la inversión más rentable que tenemos pendiente.

    El autor de la columna es economista

    Más sobre:SeguridadInseguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Con Nona Fernández, Selva Almada y Julieta Venegas: guía de la Furia del Libro de Invierno 2026

    Kast encabeza primer encuentro nacional de delegados presidenciales en La Moneda

    Francisco Coeymans, exgerente de Primus acusado de fraude: “Solo pido justicia e imparcialidad, y pensar hacia adelante”

    Planeta No y su nuevo álbum tras 11 años: “Me dio mucho placer hacer un disco, pero igual cuesta, es tenso”

    Bolsa de Corea del Sur es, por lejos, la más rentable del mundo desde la guerra y el Ipsa la ve desde la vereda de los números rojos

    Lo más leído

    1.
    Un país menos feliz

    Un país menos feliz

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Kast encabeza primer encuentro nacional de delegados presidenciales en La Moneda
    Chile

    Kast encabeza primer encuentro nacional de delegados presidenciales en La Moneda

    Oposición sube el tono contra La Moneda por Punta Peuco y advierte efectos de AC a Grau en negociaciones por la megarreforma

    Accidentes de trayecto en scooter aumentan un 84% desde 2024: hombres registran la mayor cantidad de incidentes

    El impuesto invisible de la inseguridad, la columna de Javier Vega
    Negocios

    El impuesto invisible de la inseguridad, la columna de Javier Vega

    Francisco Coeymans, exgerente de Primus acusado de fraude: “Solo pido justicia e imparcialidad, y pensar hacia adelante”

    Bolsa de Corea del Sur es, por lejos, la más rentable del mundo desde la guerra y el Ipsa la ve desde la vereda de los números rojos

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar
    Tendencias

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar

    Cómo sensores sísmicos han detectado más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares, según un estudio chileno

    ¿Cuándo vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Esto dice el pronóstico

    “La cabeza me daba vueltas”: la explicación de Jannik Sinner tras su increíble eliminación de Roland Garros
    El Deportivo

    “La cabeza me daba vueltas”: la explicación de Jannik Sinner tras su increíble eliminación de Roland Garros

    “Tuve suerte; no me voy a agrandar”: la sinceridad de Juan Manuel Cerúndolo tras vencer a Jannik Sinner en Roland Garros

    La revelación de Vinicius Junior sobre Lamine Yamal: “La gente paga por verlo jugar; puede ganar el Mundial solo”

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”
    Tecnología

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado

    Review de Forza Horizon 6: la evolución más pulida de la saga

    Con Nona Fernández, Selva Almada y Julieta Venegas: guía de la Furia del Libro de Invierno 2026
    Cultura y entretención

    Con Nona Fernández, Selva Almada y Julieta Venegas: guía de la Furia del Libro de Invierno 2026

    Planeta No y su nuevo álbum tras 11 años: “Me dio mucho placer hacer un disco, pero igual cuesta, es tenso”

    Por qué Paul McCartney tiene “reparos” en acercarse a Bob Dylan

    Zelenski confía en que Estados Unidos conceda a Ucrania licencia para fabricar misiles Patriot
    Mundo

    Zelenski confía en que Estados Unidos conceda a Ucrania licencia para fabricar misiles Patriot

    Colombia: decenas de muertos en combates entre dos grupos de disidencias de las FARC a días de las elecciones

    Plan de Trump para suministrar plutonio apto para armas nucleares a empresas privadas para su uso como combustible genera preocupación entre expertos

    Salud menstrual más consciente y sustentable
    Paula

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales