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    Presidente de la CPC Biobío asistirá a la próxima Cuenta Pública

    Será la primera vez que un representante de la asociación gremial regional asista a este tipo de instancia y catalogan la invitación como "una señal positiva del Gobierno hacia los gremios regionales”.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Valparaiso Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La próxima Cuenta Pública del Presidente de la República se llevará a cabo el 1 de junio, y será la primera versión en contar con la presencia de la Cámara de Producción y el Comercio (CPC) Biobío.

    La invitación a la instancia fue gestionada a través del ministerio de Economía, y contará con la presencia de Álvaro Ananías, presidente de la asociación.

    Desde el gremio esperan que el mensaje del Presidente entregue señales claras en torno a la reactivación regional en términos económicos, pero también de seguridad.

    “Queremos escuchar un mensaje que nos permita mirar con más confianza el trabajo y el desarrollo que viene para el Biobío”, señaló Ananías.

    En términos de seguridad, es de especial importancia la seguridad en la Macrozona Sur. “Sin seguridad no hay inversión ni progreso. Necesitamos certezas para que el Biobío pueda desplegar todo su potencial productivo”, agregó.

    En esa línea, el directorio del gremio valora la baja en los índices de violencia, pero advirtió que aún falta dinamismo productivo considerando que Arauco sigue siendo una zona eminentemente forestal y que carece de transporte y actividades agrícolas.

    Finalmente, desde el gremio catalogaron la invitación como “una señal positiva del Gobierno hacia los gremios regionales”.

    “Reconocemos positivamente las señales pro crecimiento que ha dado el Gobierno, así como la ley de reconstrucción, y queremos que nuestras propuestas sean vistas como un aporte constructivo más que como una crítica. reconstrucción, y queremos que nuestras propuestas sean vistas como un aporte constructivo más que como una crítica”, indicó el líder gremial. Esta invitación es una señal de diálogo y de apertura hacia los gremios, y nosotros asumimos el compromiso de ser propositivos para potenciar la logística, la innovación y el desarrollo integral del Biobío”, concluyó Álvaro Ananías.

    Más sobre:CPCCPC BiobíoCuenta Pública 2026Gremios

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