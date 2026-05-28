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    Panamá, la escuadra que lleva un poco del fútbol chileno al Mundial

    Los centroamericanos entregaron la lista definitiva para el evento planetario, con Cecilio Waterman y César Yanis entre los elegidos. En El Deportivo Camino al Mundial repasamos en el beneficio que representa la citación para Universidad de Concepción y Cobresal, además del balompié nacional.

    Por 
    Christian González
     
    Paula Morales
    Más sobre:Mundial 2026PanamáCésar YanisCecilio WatermanCobresalUniversidad de Concepción

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