Panamá, la escuadra que lleva un poco del fútbol chileno al Mundial
Los centroamericanos entregaron la lista definitiva para el evento planetario, con Cecilio Waterman y César Yanis entre los elegidos. En El Deportivo Camino al Mundial repasamos en el beneficio que representa la citación para Universidad de Concepción y Cobresal, además del balompié nacional.
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