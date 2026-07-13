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    Mala calidad del aire obliga a decretar nueva alerta ambiental para este lunes en la RM

    La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana llamó a respetar las medidas decretadas con este episodio de adversa condición de ventilación en la capital.

    Por 
    Lya Rosen

    La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana declaró alerta ambiental para este lunes 13 de julio en la capital, debido a las malas condiciones de ventilación previstas para la cuenca de Santiago y los actuales niveles de concentración de contaminantes.

    En su comunicado, la autoridad informó que durante la jornada de este domingo las estaciones de la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente, estuvieron en el rango de calidad del aire regular y bueno, sin embargo, las condiciones cambiarán para mañana.

    De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) se prevé “un régimen anticiclónico debilitado en superficie y paso de dorsal en altura, con temperaturas entre 7º y 23ºC”, y que no existe probabilidad de advección hacia la cuenca, es decir, que no habrá vientos que ayuden a limpiar la zona.

    Ante esto, la Delegación hizo un llamado a respetar las medidas decretadas con este episodio y a considerar su condición de salud al momento de salir de casa o si va a realizar alguna actividad física cuando se registran índices elevados de contaminación.

    Además, recordaron la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets) en toda la Región Metropolitana y que, asimismo, las quemas agrícolas están prohibidas desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre en toda la RM.

    Restricción vehicular

    La restricción vehicular, que rige de acuerdo con el calendario dispuesto por la autoridad de Transportes, será la siguiente:

    - Automóviles con sello verde con placas patente terminadas en 8 y 9, al interior del anillo de Américo Vespucio (AAV) y fuera de este en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago entre las 07.30 y las 21.00 horas.

    - La totalidad de los automóviles sin sello verde, por el interior del AAV.

    - Los vehículos sin sello verde con placas finalizadas en 6, 7, 8 y 9, en tanto, no pueden transitar por el exterior del AAV, en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago.

    - Las motocicletas con los dígitos finales 8 y 9, tienen prohibición de circular por San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago.

    - Buses del transporte privado, buses interurbanos y rurales, sin sello, con patentes terminadas en 6, 7, 8 y 9 estarán afectos en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago, entre las 10.00 y 16.00 horas.

    - Vehículos de transporte de carga sin sello verde, con patentes finalizadas en 6, 7, 8 y 9, no pueden transitar al interior del AAV entre las 10.00 y la 18.00 horas.

    Más sobre:Región MetropolitanaAlerta ambientalContaminaciónDelegación PresidencialVentilaciónRestricción vehicularNacional

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