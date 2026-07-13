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    El impacto de la muerte de senador aliado de Trump en la agenda legislativa de los republicanos y en las elecciones de noviembre

    Lindsey Graham falleció el sábado por la noche a los 71 años. El médico forense de Washington, D.C., dijo que murió de una disección aórtica. Acababa de regresar de un viaje a Ucrania.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    El senador Lindsey Graham habla durante una entrevista con los medios de comunicación, en Kiev, Ucrania, el 26 de mayo de 2023. ALINA SMUTKO

    Lindsey Graham, senador republicano por Carolina del Sur y antiguo opositor convertido en firme aliado del presidente Donald Trump, defensor acérrimo de una política exterior intervencionista estadounidense, falleció el sábado por la noche a los 71 años.

    Su oficina anunció la muerte en un comunicado a primera hora del domingo. Falleció “a causa de una enfermedad breve y repentina”, informó un portavoz a CNN.

    La oficina del médico forense de Washington, D.C., detalló el domingo por la tarde, tras un examen preliminar, que la causa fue una disección aórtica, un desgarro en la arteria principal que transporta la sangre desde el corazón, causada por una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, un debilitamiento y endurecimiento gradual de las arterias. Graham había regresado el sábado de un viaje a Ucrania.

    Trump dijo a Jake Tapper, de CNN, que había hablado con Graham apenas unas horas antes, cuando el senador regresó de Ucrania. El presidente dijo que conversaron sobre su proyecto de ley de identificación de votantes, la Ley SAVE America, y sobre el reciente viaje de Graham.

    “Dijo: ‘Estoy cansado porque fue un viaje largo’, pero fuera de eso, estaba bien”, recordó Trump.

    “Qué pérdida tan terrible”, añadió el presidente. “Era un gran político. Era un político nato. Hay muy pocos así. Era un político nato. Se llevaba bien con todo el mundo”.

    Tributos de Netanyahu y Zelensky

    El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se refirió a Graham como un “querido amigo” en una publicación en redes sociales. “Lindsey comprendía que la seguridad de Israel y Estados Unidos son inseparables”, escribió Netanyahu, y añadió: “Israel ha perdido a uno de sus mejores amigos”.

    Graham ayudó a gestionar las a menudo tensas relaciones de Ucrania con la administración Trump después de la invasión rusa en 2022 y visitaba Kiev con frecuencia.

    El presidente Volodymyr Zelensky expresó en redes sociales su profunda tristeza por el fallecimiento de Graham. “Lindsey fue un verdadero defensor de la libertad y de los valores que hacen de nuestro mundo un lugar más seguro”, añadió Zelensky.

    Graham, exabogado de la Fuerza Aérea que sirvió en la Reserva de la Fuerza Aérea mientras era congresista y que fue desplegado brevemente en Irak y Afganistán como senador, fue elegido por primera vez a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 1994, antes de ganar su escaño en el Senado en 2002. El mes pasado, superó a cinco contrincantes para ganar las primarias republicanas en su intento por obtener un quinto mandato.

    Según la ley estatal, el gobernador de Carolina del Sur, el republicano Henry McMaster, puede nombrar un reemplazo temporal para ocupar el escaño vacante. Como Graham aspiraba a la reelección este año, también quedó vacante la candidatura republicana para ese puesto. La legislación estatal parece establecer la celebración de unas elecciones primarias especiales el 11 de agosto, con una posible segunda vuelta el 25 de agosto para elegir a su reemplazo, aunque las autoridades aún no han anunciado el procedimiento.

    Según ese calendario, el período de inscripción de candidaturas se extendería del 21 al 28 de julio. El ganador de las primarias se enfrentará en noviembre a la candidata demócrata, la pediatra Annie Andrews.

    El fallecimiento de Graham se produce cuando otro influyente senador republicano, Mitch McConnell de Kentucky, ha pasado varias semanas hospitalizado por razones no reveladas. Esto deja a los senadores republicanos sin un legislador veterano y un voto confiable, mientras enfrentan la presión de Trump para continuar impulsando su agenda legislativa, destacó The New York Times.

    Según CNN, la muerte de Graham no debería tener un impacto inmediato en el equilibrio de poder en el Senado. Además, es probable que exista presión para que el gobernador McMaster haga el nombramiento rápidamente, ya que la bancada republicana ya venía operando con un integrante menos durante las últimas semanas debido a la hospitalización del senador Mitch McConnell.

    Aunque la muerte de Graham probablemente no cambie el control del Senado, él desempeñaba un papel clave en importantes asuntos legislativos.

    El Comité de Presupuesto del Senado, que Graham presidía, se encontraba en las primeras etapas del complejo proceso de reconciliación presupuestaria para intentar aprobar partes del proyecto de ley de identificación de votantes impulsado por Trump.

    Además, el Senado tiene previsto considerar una solicitud de la Casa Blanca para aprobar fondos adicionales para defensa en medio de la guerra con Irán. Graham habría sido un firme defensor de esa medida, que enfrenta un camino complicado en el Congreso, ya que podría requerir apoyo bipartidista para ser aprobada conforme a las reglas del Senado, indicó CNN.

    La aprobación de más fondos para el Pentágono enfrenta otra complicación debido a la ausencia de McConnell, presidente del subcomité de Asignaciones Presupuestarias para Defensa del Senado.

    Graham también habría sido un importante defensor del secretario de Justicia interino Todd Blanche, quien tiene previsto comparecer esta semana ante el Comité Judicial del Senado, mientras Trump busca que sea confirmado de manera permanente al frente del Departamento de Justicia.

    Giro en relación con Trump

    Graham se postuló brevemente para la candidatura republicana a la presidencia en 2015, argumentando que el Partido Republicano debía decirle a Trump, su rival en ese entonces, que “se fuera al diablo” después de que Trump propusiera prohibir la entrada de musulmanes a Estados Unidos.

    En esta foto de archivo del 28 de febrero de 2020, el senador Lindsey Graham aparece en el escenario junto al presidente Donald Trump durante un mitin de campaña en North Charleston, Carolina del Sur. Patrick Semansky

    Durante las primarias republicanas de 2016, Graham fue uno de los detractores republicanos más feroces de Trump, a quien calificó como “el candidato con más defectos en la historia del Partido Republicano” y advirtió que postularlo condenaría al partido; además, en las elecciones generales se negó a votar por él.

    La relación entre ambos cambió tras una reunión en marzo de 2017 con el entonces recién investido presidente. Para el segundo mandato de Trump, Graham se había convertido en una de sus voces de mayor confianza en el Senado e incluso llegó a definirse como la “estrella del norte” del presidente.

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