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    EE.UU. e Irán retoman hostilidades tras ataque contra barco en estrecho de Ormuz

    Irán lanzó el domingo misiles y drones contra sus vecinos del Golfo y anunció el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a nuevos ataques estadounidenses, lanzados tras disparos iraníes contra un buque que habría tomado una "ruta no autorizada". Estados Unidos niega el cierre de la vía marítima asegurando que circulan buques y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que Teherán "tomó una mala decisión" y que "pagará" el precio.

    Por 
    RFI
    Imagen del 20 de junio de 2026 del estrecho de Ormuz, cerca de Khasab, un pequeño poblado en el norte de Omán. Foto: Xinhua/Wen Xinnian

    Los Guardianes de la Revolución, el Ejército ideológico iraní, anunciaron el domingo que dos barcos fueron atacados en el estrecho de Ormuz, el primero de los cuales “había puesto en peligro la seguridad marítima al desactivar sus sistemas”. Posteriormente dieron a conocer el ataque a “un segundo navío acusado de violar las regulaciones” en el paso marítimo.

    En respuesta a la ofensiva contra el primer barco, el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció ataques contra Irán, los terceros en la última semana.

    “Entre los objetivos se encontraban instalaciones iraníes de misiles y drones, capacidades navales, instalaciones de almacenamiento de municiones, redes de comunicación y puestos de vigilancia costera”, escribió el Centcom en X. Por su parte, el secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que “Irán tomó una mala decisión” y que “pagará” el precio.

    Según el Centcom, la embarcación alcanzada por Irán es M/V GFS Galaxy, un portacontenedores con bandera de Chipre. Además, medios iraníes reportaron explosiones en el sur del país, en Bandar Abás, Sirik y la isla de Qeshm.

    Un miembro de la tripulación civil está desaparecido y el navío no está en condiciones de continuar su ruta debido a un incendio a bordo y a los graves daños sufridos en la sala de máquinas", agregó.

    Según la agencia de seguridad marítima británica UKMTO, el ataque ocurrió unos 17 kilómetros al este de la península de Musandam, en Omán.

    La tripulación del buque dañado abandonó la nave en una lancha salvavidas, precisó el organismo británico.

    Las tensiones volvieron a propagarse en la región cuando Kuwait, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos anunciaron ataques contra su territorio, y se escucharon explosiones en Qatar. Estos países, que albergan bases estadounidenses, han sido atacados reiteradamente por Irán durante la guerra en Medio Oriente.

    Las autoridades qataríes confirmaron haber interceptado misiles, mientras que Teherán declaró haber apuntado contra una base aérea estadounidense en el emirato “en respuesta a los ataques continuos” de Estados Unidos. Ante esta situación, el jefe de la diplomacia paquistaní y mediador en el conflicto, Ishaq Dar, instó a las partes a la “desescalada” y a “mostrar contención”.

    Estrecho de Ormuz

    Tras el incidente, Irán anunció el cierre nuevamente del estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita en tiempos normales el 20% del comercio mundial de hidrocarburos.

    “El estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta el fin de las intervenciones estadounidenses en esta región; no se permitirá que ningún buque lo atraviese”, escribieron los guardianes.

    Por su parte, el Ejército estadounidense aseguró el domingo que hay circulación de buques por el estrecho de Ormuz. “Irán no controla el estrecho. El tráfico sigue fluyendo”, afirmó en X el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) que supervisa las fuerzas del país en Medio Oriente. En una publicación posterior, el Centcom hizo mención y negó una declaración del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en la que afirmaba que estaba cerrando el estrecho.

    El estrecho “sigue siendo una vía navegable internacional. Las fuerzas estadounidenses están posicionadas y preparadas para que siga siendo así”, aseguró el Centcom.

    Más temprano, al momento en que Irán por su parte anunciaba el cierre de la vía marítiba por donde pasaba cerca del 20% de los hidrocarburos del mundo, Teherán atacó a varios países aliados de Estados Unidos en el Golfo en respuesta a los bombardeos ordenados por Washington contra la República Islámica.

    Teherán ha autorizado un solo corredor de navegación por este paso marítimo, cerca de sus costas, y descarta volver a la situación previa a la guerra, cuando había libre tránsito en la vía, una medida que Estados Unidos rechaza. Desde el martes ha bombardeado a Irán tres veces, luego de acusar a Teherán de atacar buques comerciales. En represalia, Irán alcanzó objetivos en Kuwait, Bahrein y Qatar.

    Washington y Teherán firmaron el 17 de junio un protocolo de acuerdo en el que se dieron 60 días de tregua para negociar el fin de la guerra, desatada el 28 de febrero por un ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán.

    El presidente estadounidense, Donald Trump, ha insistido en que el alto el fuego “terminó” debido a los ataques iraníes contra barcos, aunque autorizó la continuación de las negociaciones con la República Islámica. Por su parte, el representante iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, advirtió que su país dejará de sentirse obligado por el protocolo de acuerdo si Estados Unidos “sigue incumpliendo sus compromisos”.

    Más sobre:IránEE.UU.OrmuzTrumpCentcomKuwaitEmiratos Árabes UnidosQatarOmánGuardía RevolucionariaHegsethMundo

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