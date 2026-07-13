“Las 40 horas están en peligro”: exministras Vallejo y Jara alertan por eventual cambio a jornada de hasta 52 horas

Las exministras Camila Vallejo y Jeannette Jara criticaron este domingo una de las propuestas elaboradas por la Mesa de Reactivación Laboral, advirtiendo que podría permitir semanas laborales de hasta 52 horas y poniendo en duda la continuidad de los avances alcanzados con la implementación de la ley de 40 horas.

A través de un reel publicado en Instagram, ambas exautoridades sostuvieron que la iniciativa representa un riesgo para la calidad de vida de los trabajadores y llamaron a defender la reducción de la jornada laboral.

“¿Te imaginas trabajar 52 horas en una semana? Porque eso es exactamente lo que algunos quieren permitir. Y sí, hace poco nos decían que las 40 horas eran un avance para Chile”, afirmó la otrora vocera de Gobierno al inicio del registro.

En la misma línea, Jeannette Jara aseguró que “las 40 horas están en peligro” debido a que existe una propuesta para modificar la forma de distribuir la jornada laboral.

“Ahora quieren cambiar la forma de distribuir la jornada para que existan muchas semanas de hasta 52 horas semanales. Es decir, vamos a pasar de semanas de 40 horas a semanas de 52”, sostuvo.

“¿Quién puede tener una buena vida trabajando 52 horas?”

En el video, Vallejo enfatizó que el problema no radica únicamente en eventuales mecanismos de compensación posteriores, sino en el impacto que tendría una mayor carga laboral.

“No se trata que después te digan: ‘No, mira, te vamos a compensar’. La pregunta de fondo es ¿quién puede tener una buena vida trabajando 52 horas en una semana? Es decir, más de 10 horas al día”, manifestó.

Jara, por su parte, planteó que una medida de ese tipo afectaría especialmente a quienes compatibilizan el trabajo con responsabilidades familiares o estudios.

“Es una pregunta válida para la mamá, para el papá que después de trabajar llega a la casa a cuidar. O para aquel que trabaja y en la noche estudia. O para quienes dividen su tiempo entre las tareas de la casa y las tareas del empleo. Por tanto, 52 horas es una gran carga”, señaló.

En el cierre del mensaje, ambas hicieron un llamado a resguardar la legislación vigente.

“Son ustedes quienes han visto los beneficios de la reducción gradual de la jornada laboral. No permitamos que haya retrocesos, no permitamos que aquello que nos ha costado tanto lograr como país, para mejorar la calidad de vida de las familias trabajadoras, se destruya de un día para otro”, expresó Vallejo.

“Por eso, las 40 horas se defienden”, concluyó Jara.

La propuesta de la Mesa de Reactivación Laboral

Cabe recordar que la Mesa de Reactivación Laboral entregó al gobierno -a fines de junio- un paquete de 22 propuestas destinadas a enfrentar el deterioro del mercado laboral, en un contexto marcado por una tasa de desempleo de 9,4% durante el trimestre marzo-mayo, la más alta en casi cinco años.

El grupo de expertos formuló recomendaciones en materias de empleo femenino, subsidios a la contratación, capacitación, formalidad laboral y regulación del trabajo.

Entre las medidas incluidas figura extender el período de referencia para calcular el promedio de la jornada ordinaria desde las actuales cuatro semanas a un plazo similar al promedio de los países de la OCDE -15 semanas- o incluso hasta 52 semanas, como ocurre en Alemania y Países Bajos.

La propuesta mantiene un techo absoluto de 52 horas semanales considerando la suma de horas ordinarias y extraordinarias, límite que actualmente contempla el artículo 31 del Código del Trabajo para casos excepcionales.

El documento también plantea crear un mecanismo temporal de reducción de jornada durante períodos de crisis económicas, financiado parcialmente con recursos del Seguro de Cesantía, con el objetivo de evitar despidos y preservar el empleo.

Las recomendaciones fueron entregadas al ministro del Trabajo, Tomás Rau, y deberán ser evaluadas por el Ejecutivo, que definirá cuáles de ellas serán incorporadas en futuras iniciativas legislativas.